ดราม่า โรงเรียนดัง ยึดเสื้อกันหนาว นร. กลางอากาศเย็น 10 องศา ด้านครูชี้แจงสาเหตุ

           นักเรียนหญิง ม.6 โรงเรียนดังจังหวัดแพร่ ถูกครูยึดเสื้อกันหนาวกลางอากาศ 10 องศา อ้างผิดระเบียบ ผอ. แจงสาเหตุ ยันพร้อมผ่อนปรน

ดราม่า โรงเรียนดัง ยึดเสื้อกันหนาว นร. กลางอากาศเย็น 10 องศา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนแพร่ข่าว

           วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ร้องเรียนกรณีนักเรียนหญิงชั้น ม.6 โรงเรียนชื่อดังจังหวัดแพร่ ถูกครูฝ่ายปกครองสั่งถอดและยึดเสื้อกันหนาว อ้างว่า ผิดระเบียบ สีเสื้อไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน ท่ามกลางอากาศหนาว 10 องศา 

           จากการสอบถามพบว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน  อากาศหนาว 13 องศา ลมแรง น้องมีเสื้อกันหนาวของโรงเรียนเพียงตัวเดียว แต่เสื้อยังไม่แห้ง จึงยืมเสื้อของเพื่อนในหอพัก ซึ่งเป็นเสื้อสีเทาซีด ๆ มาใส่ แต่ตอนเข้าแถวถูกครูฝ่ายปกครองให้ถอดเสื้อทันที บอกว่า ผิดระเบียบ ทั้งที่เด็กคนอื่นก็มีใส่เสื้อสีฉูดฉาดปะปนอยู่ในแถวเช่นกัน น้องต้องนั่งเรียนทั้งวันด้วยเสื้อบาง ๆ ตัวเดียว กว่าจะได้เสื้อคืนก็คือตอนเลิกเรียน

           ต่อมาเพจ เผยแพร่ ออนไลน์ ราบงานว่า ด้านผู้บริหารโรงเรียน เปิดเผยว่า เพิ่งได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการในช่วงเที่ยงของวันเดียวกัน จึงเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายครูและฝ่ายนักเรียนมาพูดคุยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง โดยโรงเรียนกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าจะปรับกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยคำนึงถึงสภาพอากาศและความจำเป็นของนักเรียนเป็นหลัก

ดราม่า โรงเรียนดัง ยึดเสื้อกันหนาว นร. กลางอากาศเย็น 10 องศา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คนแพร่ข่าว

           ผู้บริหารยังระบุถึงข้อกังวลในมุมของโรงเรียนว่า หากปล่อยให้มีความแตกต่างของการแต่งกายโดยไม่กำกับ อาจทำให้เกิดการแข่งขันฟุ่มเฟือยในกลุ่มนักเรียน และเป็นภาระต่อผู้ปกครองที่มีความพร้อมแตกต่างกัน ดังนั้นการรักษาระเบียบพื้นฐานจึงยังจำเป็น แต่จะผ่อนปรนตามความเหมาะสมกรณีถูกยึดเสื้อกันหนาว ครูฝ่ายปกครองยืนยันว่าทำไปตามระเบียบ แต่หากนักเรียนแจ้งเหตุผลหรือขออนุญาต ครูก็พร้อมอนุโลมและคืนของให้ได้ทันที 

           ด้านทีมงานของ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย เข้าติดตามสถานการณ์ เตรียมรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่งต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาแนวทางปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงต่อไป


