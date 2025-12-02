HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ถอนเงินจากธนาคาร เจอแบงก์ 20 มีขอบขาว เพ่งดูแล้วรู้คืออะไร คนบอกเสียลุคมาก

          ถอนเงินจากธนาคาร เจอเซอร์ไพรส์แบงก์ 20 มีขอบขาว ๆ ติดมาด้วย มันคืออะไรกัน ชาวเน็ตมองเสียภาพลักษณ์มาก แบบนี้ใช้เงินได้ไหม

แบงก์ขาด เพราะธนาคารเอามาให้ แบบนี้ใช้ได้ไหม
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          วันที่ 2 ธันวาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าเรื่องการเบิกเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง พร้อมขอธนบัตรย่อยเยอะ ๆ แต่กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ เมื่อแบงก์ 20 บาทชุดหนึ่งกลับมีสีขาว ๆ มันคืออะไร มาจากไหนกัน

แบงก์ขาด เพราะธนาคารเอามาให้ แบบนี้ใช้ได้ไหม
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          เมื่อเพ่งดี ๆ ถึงได้คำตอบว่า นี่คือแบงก์ที่ขาดมุมหรือขาดรอบนอก และธนาคารซ่อมด้วยการเอากระดาษขาวติดให้มันสมบูรณ์ จึงเกิดคำถามว่า เงินแบบนี้ยังใช้ได้อยู่ไหม แต่ชาวเน็ตมองว่า ถ้าออกมาจากธนาคารแบบนี้ เป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดี ธนาคารควรเก็บเอาไว้เองมากกว่า แม้ขาดเพียงเล็กน้อย ไม่ควรซ่อม แม้เงินนี้จะใช้ได้ก็ตาม

ธนบัตรขาด ใช้ได้หรือแลกธนาคารได้ไหม


          - ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ถ้าธนบัตรขาดครึ่งฉบับ หลักเกณฑ์การรับแลก ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดด้วยนะคะ และ ธนบัตรที่มีสภาพเก่า หรือลบเลือน หลักเกณฑ์การรับแลก

แบงก์ขาด เพราะธนาคารเอามาให้ แบบนี้ใช้ได้ไหม
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          หากไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้นค่ะ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลนะคะ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะ

          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า กรณีธนบัตรมีเนื้อธนบัตรเหลือตั้งแต่ 3 ใน 5 ส่วนขึ้นไปและพิสูจน์ได้ง่าย สามารถแลกได้ทันที

แบงก์ขาด เพราะธนาคารเอามาให้ แบบนี้ใช้ได้ไหม
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          กรณีรับแลกธนบัตรชำรุดยากแก่การตรวจพิสูจน์ มีเนื้อเหลือน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้กรอกคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด นำส่งตรวจสอบไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ต่อไป


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ถอนเงินจากธนาคาร เจอแบงก์ 20 มีขอบขาว เพ่งดูแล้วรู้คืออะไร คนบอกเสียลุคมาก โพสต์เมื่อ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 10:40:22 2,109 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย