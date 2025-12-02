ถอนเงินจากธนาคาร เจอแบงก์ 20 มีขอบขาว เพ่งดูแล้วรู้คืออะไร คนบอกเสียลุคมาก

ถอนเงินจากธนาคาร เจอเซอร์ไพรส์แบงก์ 20 มีขอบขาว ๆ ติดมาด้วย มันคืออะไรกัน ชาวเน็ตมองเสียภาพลักษณ์มาก แบบนี้ใช้เงินได้ไหม
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 2 ธันวาคม 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 8086784 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าเรื่องการเบิกเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง พร้อมขอธนบัตรย่อยเยอะ ๆ แต่กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ เมื่อแบงก์ 20 บาทชุดหนึ่งกลับมีสีขาว ๆ มันคืออะไร มาจากไหนกัน
เมื่อเพ่งดี ๆ ถึงได้คำตอบว่า นี่คือแบงก์ที่ขาดมุมหรือขาดรอบนอก และธนาคารซ่อมด้วยการเอากระดาษขาวติดให้มันสมบูรณ์ จึงเกิดคำถามว่า เงินแบบนี้ยังใช้ได้อยู่ไหม แต่ชาวเน็ตมองว่า ถ้าออกมาจากธนาคารแบบนี้ เป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดี ธนาคารควรเก็บเอาไว้เองมากกว่า แม้ขาดเพียงเล็กน้อย ไม่ควรซ่อม แม้เงินนี้จะใช้ได้ก็ตาม
ธนบัตรขาด ใช้ได้หรือแลกธนาคารได้ไหม
- ธนาคารกสิกรไทย ระบุว่า ถ้าธนบัตรขาดครึ่งฉบับ หลักเกณฑ์การรับแลก ให้รับแลกเปลี่ยนแต่ละครึ่งฉบับ ได้ครึ่งราคาของราคาเต็มของธนบัตรนั้น โดยต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดด้วยนะคะ และ ธนบัตรที่มีสภาพเก่า หรือลบเลือน หลักเกณฑ์การรับแลก
หากไม่ถึงกับทำให้ไม่รู้ได้ว่าเป็นธนบัตรแท้จริง ให้รับแลกเปลี่ยนได้เต็มราคาของธนบัตรนั้นค่ะ ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเขียนคำร้องการขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการพิสูจน์ว่าเป็นธนบัตรรัฐบาลนะคะ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า กรณีธนบัตรมีเนื้อธนบัตรเหลือตั้งแต่ 3 ใน 5 ส่วนขึ้นไปและพิสูจน์ได้ง่าย สามารถแลกได้ทันที
กรณีรับแลกธนบัตรชำรุดยากแก่การตรวจพิสูจน์ มีเนื้อเหลือน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้กรอกคำร้องขอแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด นำส่งตรวจสอบไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ต่อไป