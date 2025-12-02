อินฟลูฯ วัย 30 เสียชีวิตขณะหลับ หลังกินอาหารวันละ 1 หมื่นแคล หวังขายคอร์สลดน้ำหนัก

อินฟลูฯ หนุ่มดับ หัวใจหยุดเต้นตอนหลับ หลังทำชาเลนจ์เพิ่มน้ำหนัก กินวันละ 10,000 แคลอรี่ หวังขายคอร์สลดน้ำหนัก
ภาพจาก Instagram dmitryfit
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ People รายงานกรณีหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสวัย 30 ปี หัวใจหยุดเต้นขณะหลับ เสียชีวิตหลังทำกินอาหารปริมาณมากถึงวันละ 10,000 แคลอรี่ เพื่อจะโปรโมตคอร์สลดน้ำหนักของตัวเอง แต่สุดท้ายกลับลงเอยอย่างน่าสลด ท่ามกลางความช็อกของแฟน ๆ ที่ทราบข่าว
รายงานระบุว่า ดมิทรี นูยานซิน วัย 30 ปี เป็นอินฟลูเอนเซอร์และโค้ชฟิตเนสจากเมืองโอเรนบุร์ก ประเทศรัสเซีย ที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 4.3 หมื่นคน เป็นเวลาร่วม 1 เดือนแล้วที่เขาพยายามทำชาเลนจ์กินอาหารปริมาณมากแบบไม่หยุด จนน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา 30 ปอนด์ หรือราว 13.6 กิโลกรัม โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เขาเผยว่าตัวเองน้ำหนักมากกว่า 230 ปอนด์ หรือราว 1.5 กิโลกรัมแล้ว
เดิมเป้าหมายของเขาคือการเพิ่มน้ำหนักให้ได้ถึง 50 ปอนด์ หรือราว 22.6 กิโลกรัม ก่อนที่จะลดน้ำหนักลงด้วยคอร์สลดน้ำหนักของตัวเอง แต่ก็ต้องยอมแพ้และหยุดทำชาเลนจ์ เมื่อเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบาย เขาบอกเพื่อนว่าจะไปหาหมอ แต่สุดท้ายก็หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เสียชีวิตไปขณะนอนหลับ
จากโพสต์บนอินสตาแกรมของเขา พบว่าชายหนุ่มมักจะกินอาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูงเพื่อเพิ่มน้ำหนัก พร้อมประกาศท้าทาย ยินดีจ่ายเงินรางวัล 100 ดอลลาร์ (ราว 3,200 บาท) แก่ใครก็ตามที่ลดน้ำหนักได้มากถึง 10% ของน้ำหนักตัวก่อนปีใหม่ โดยใช้วิธีลดน้ำหนักตามคอร์สของเขา
"คอร์สลดน้ำหนักของผมจะเริ่มในอีกไม่นาน คุณสามารถคว้าเงินรางวัลไปได้แบบเท่ ๆ ที่สำคัญยังสร้างรูปร่างที่สวยงามได้ แถมได้เรียนรู้วิธีที่จะกินและสนุกไปพร้อม ๆ กัน ผมกำลังจะลดน้ำหนักกับคนของผม ดังนั้นมันก็จะน่าตื่นเต้นเป็น 2 เท่า" ดมิทรี โพสต์ไว้บนอินสตาแกรมก่อนหน้านี้
ชายหนุ่มยังคยเล่าถึงเมนูอาหารไว้ว่า "สำหรับมื้อเช้า ผมกินขนมอบ 1 จานและเค้กครึ่งชิ้น มื้อเที่ยงผมมักจะกินเกี๊ยว 800 กรัม ราดมายองเนส ระหว่างวันผมอาจจะกินมันฝรั่งทอดกรอบเป็นของว่าง และมื้อเย็นผมจะกินเบอร์เกอร์กับพิซซ่าชิ้นเล็ก ๆ 2 ชิ้น ไม่ว่าจะไปกินที่คาเฟ่หรือสั่งเดลิเวอรี่ก็ตาม"
ทั้งนี้ ข่าวการเสียชีวิตของเขาทำให้ผู้ติดตามช็อกไปตาม ๆ กัน ขณะที่ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบราว์น ระบุว่า น้ำหนักที่มากเกินไปสามารถทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นได้ โดยร่างกายที่ใหญ่ขึ้น ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดนั่นเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก People