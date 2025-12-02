ดราม่าระอุโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ที่ใช้เนื้อหาฟิสิกส์ระดับ ม.4 จนผู้ปกครองและครูออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ายากเกินหลักสูตร และเป็นภาพสะท้อนปัญหาการศึกษาที่ฝังรากลึกมายาวนาน
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ปะทุขึ้นทันที เมื่อเพจฟิสิกส์ใต้เตียง – The Beneath Physics โพสต์ภาพข้อสอบการแข่งขันระดับ ป.5 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแตกแรงเวกเตอร์และกฎของนิวตัน ทั้งที่เป็นบทเรียนฟิสิกส์ของระดับชั้น ม.4 ไม่ใช่ระดับประถมศึกษา
โพสต์ดังกล่าวชี้ชัดว่า ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ถูกออกแบบให้ยากเกินวัย เด็กประถมยังไม่รู้จักตรีโกณมิติ ไม่เคยเรียน sin cos tan หรือแม้แต่ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำให้โจทย์ในข้อสอบยากถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นนี้
เพจยังวิจารณ์ว่าการออก ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ที่เกินหลักสูตร เป็นวิธีมักง่าย ของผู้ออกข้อสอบ เพราะการทำให้ยากด้วยเนื้อหา ม.ปลาย นั้นง่ายกว่าออกโจทย์ที่ยากแต่ยังอยู่ในหลักสูตร ส่งผลให้การสอบไม่ได้วัดความสามารถจริงของเด็ก แต่สะท้อนความเหลื่อมล้ำว่าบ้านใครมีเงินเรียนพิเศษเกินระดับมากกว่ากัน
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ ผู้ปกครองและครูจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ต่อประเด็น ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 โดยบางคนมองว่าผู้บริหารควรตรวจสอบ เพราะลักษณะข้อสอบแบบนี้เปิดช่องให้ธุรกิจกวดวิชาสร้างผลประโยชน์ ขณะที่การสอบเข้า ม.1 หรือ ม.4 หลายแห่งก็มักออกข้อสอบเกินหลักสูตรจนเด็กเรียนในห้องไม่พอ ต้องพึ่งการเรียนพิเศษเป็นหลัก
อีกหลายความเห็นชี้ว่า ข้อสอบยากไม่ใช่ปัญหา หากยังอยู่ในหลักสูตร เช่นข้อสอบแข่งขันหรือข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศ แต่กรณีข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 นี้กลับยากเพราะเกินเนื้อหา จึงไม่ตอบโจทย์การคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถจริง แต่กลับเอื้อเด็กที่เรียนล่วงหน้าเท่านั้น
ยังมีผู้ปกครองยกตัวอย่างว่า แม้แต่ระดับ ป.2 ก็เริ่มเจอโจทย์คูณ หาร แปลงหน่วย แถมมีบางข้อที่แทบต้องใช้ระดับสมการ ทำให้เด็กเกิดความกดดัน และเมื่อเทียบกับข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ที่เกินหลักสูตร ก็ยิ่งสะท้อนปัญหาระบบการเรียนที่เน้นความยากมากกว่าความเข้าใจ
บางคอมเมนต์ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาของไทยเน้นทฤษฎีบนกระดาษมากเกินไป ขาดการทดลองจริง ทำให้คะแนนวัดผลระดับสากลตามมาตรฐานนานาชาติต่ำลง โดยเห็นว่าดราม่า ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 คือปลายยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาระบบใหญ่
หลายความคิดเห็นยังย้ำว่า การสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังระดับ ม.1 นั้นยากจนคล้ายข้อสอบมหาวิทยาลัย ขณะที่เด็กเล็กระดับอนุบาลก็ถูกเร่งเรียนพิเศษจนแทบไม่มีเวลาพัก ซึ่งสะท้อนแรงกดดันทางการศึกษาที่สูงเกินวัย เช่นเดียวกับกรณี ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ที่กลายเป็นประเด็นในครั้งนี้
มีผู้ปกครองบางรายระบุว่า เด็ก ป.6 บางที่เริ่มเรียนเนื้อหาฟิสิกส์บางส่วนแล้ว แต่ก็ยอมรับว่า ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 ดังกล่าวยากเกินไปจริง และเมื่อเด็กทำคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ครูยังต้องสอนซ่อมเพิ่มเติม ซึ่งเป็นภาระต่อนักเรียนและครูไปพร้อมกัน
คอมเมนต์ทิ้งท้ายที่หลายคนเห็นตรงกันคือ ควรทบทวนให้ดีว่าหลักสูตรใดเหมาะกับเด็กวัยใด เพราะแม้แต่อัจฉริยะก็ต้องพัฒนาอย่างสอดคล้องกับช่วงวัย เช่นเดียวกับคำถามที่ว่าเด็ก ป.5 ควรต้องเจอโจทย์แบบฟิสิกส์ ม.4 ใน ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 จริงหรือไม่