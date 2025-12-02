ไวรัลน่ารักใจฟู สาวน้อยกลายเป็นโต๊ะอุ่นแมว จนได้ดูโปรไฟล์... นี่ผู้ชาย วัย 48 !

สาวน้อยสุดคิวต์เจอแมวซุกขา กลายเป็นไวรัล 85 ล้านวิวในข้ามคืน แค่เห็นก็ยิ้มตาม จนเหลือบไปเจอไบโอสุดช็อก เหลือจะเชื่อ นี่คือคุณพ่อ วัย 48 !
ภาพจาก X @tani_takuma
เป็นภาพสุดคิวต์ซึ่งเป็นไวรัลในญี่ปุ่นขณะนี้ สำหรับภาพของสาวน้อยรายหนึ่ง ที่กำลังหัวเราะอย่างเริงร่า ในขณะที่แมวตัวหนึ่งกำลังมุดเข้าไปใต้กระโปรงของเธอ ราวจะเจอที่เหมาะ ๆ สำหรับเข้าไปหลบอากาศหนาว
โดยผู้ใช้ X @tani_takuma โพสต์ภาพดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 พร้อมกับแคปชั่นว่า "พยายามจะเรียกความสนใจจากเจ้าเหมียวด้วยการเข้าไปใกล้ ๆ แต่กลับลงเอยด้วยการถูกมองเป็นโต๊ะโคตัตสึ (โต๊ะอุ่นขา) แทนล่ะ"
ภาพดังกล่าวดูน่ารักชวนยิ้ม แต่เหตุผลที่โพสต์นี้กลายมาเป็นไวรัล 85.6 ล้านวิวในชั่วข้ามคืน ย่อมต้องมีเหตุผลพิเศษ เพราะในขณะที่ทุกคนมองว่านี่ช่างเป็นภาพรอยยิ้มบริสุทธิ์ที่ดูน่ารักอบอุ่นใจอย่างมาก แต่เมื่อกดเข้าไปดูในส่วนข้อมูลส่วนตัว เจ้าของภาพนี้กลับแนะนำตัวว่าเป็น ผู้ชาย อายุ 48 ปี !
ภาพจาก X @tani_takuma
ปรากฏว่าแท้จริงแล้ว 'สาวน้อย' ที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้ไม่ใช่สาวน้อยอย่างที่คิด แต่นี่คือ ทาคุมะ ทานิ (Takuma Tani) คุณพ่อลูกสองชาวญี่ปุ่น วัย 48 ปี ที่โด่งดังจากการเป็นนักร้องสาวโลลิต้า
ภาพจาก X @tani_takuma
ภาพจาก X @tani_takuma
ขณะที่ ทาคุมะ ทานิ ได้โพสต์อีกครั้งหลังช่วงที่โพสต์นี้มีคนเข้ามาชมกว่า 40 ล้านครั้ง โดยระบุว่า "ว้าวววว 40 ล้านวิว ผมคิดว่าวันนี้คงไม่มีใครติดต่อมาแล้วซะอีก เพราะงั้นตอนที่เช็กดูมือถือ แล้วเต้มไปด้วยแจ้งเตือนที่กระหน่ำเข้ามา ทำให้ผมแทบเป็นลม ขอบคุณทุกคน เรามาเข้ากันได้ดีกับเจ้าเหมียวกันเถอะ เนอะ"
ภาพจาก X @tani_takuma
ภาพจาก X @tani_takuma