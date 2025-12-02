HILIGHT
ดราม่า นทท. รีวิว 1 ดาว ฉุนถูกลานกางเต็นท์คืนเงิน-เชิญออก แต่คดีพลิก คนแห่ชมเจ้าของ


          ดราม่า กลุ่มคนรุมรีวิว 1 ดาว ลานกางเต็นท์ จ.สุพรรณบุรี หลังถูกเชิญออกกลางดึกพร้อมคืนเงิน ด้านเจ้าของและคนเข้าพักแห่ยืนยันทำเสียงดังรบกวนผู้อื่นไม่หยุด


          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม จุดกางเต็นท์ ให้กำลังใจลานกางเต็นท์แห่งหนึ่งใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี หลังเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งรุมรีวิว 1 ดาว เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตักเตือนหลายรอบก่อนจะถูกลานจ่ายเงินค่าเข้าพักคืน และขอให้ออกจากลานกางเต็นท์กลางดึกเพราะทำผิดกฎหลายครั้ง

          ข้อความรีวิวดังกล่าว ระบุว่า ลานกางเต็นท์นั้นวิวและบรรยากาศดี แต่คุณภาพอื่น ๆ แย่ ห้องน้ำสกปรก บริการไม่เวิร์ก สัญญาณเน็ตและ Wi-Fi ใช้งานไม่ได้ อ้างว่าไม่เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใหญ่ เพราะทางที่พักบังคับงดใช้เสียงตั้งแต่ 22.00 น. และเข้มงวดมากแม้เพียงการพูดคุยเบา ๆ 

          กลุ่มดังกล่าวนั้นไปกันเป็นหมู่คณะ 15–20 คน แม้ลดเสียงและไม่เปิดเพลง แต่พนักงานยังมาขอให้ งดเสียง 100% เหมือนต้องเข้านอนทันที เด็กที่ไปด้วยก็ถูกจำกัดเสียง ทำให้บรรยากาศไม่ผ่อนคลายและไม่เหมาะสำหรับการพบปะ พักผ่อน หรือสังสรรค์ สุดท้ายต้องยกเลิกการพักและเดินทางกลับกลางดึก เพราะไม่สามารถนั่งคุยกันต่อได้ โดยแนะนำทิ้งท้ายไว้ว่า หากจะมาพักที่นี่ให้มาเป็นคู่เท่านั้น และมองที่พักควรแจ้งชัดเจนว่าไม่รับกลุ่มใหญ่หรือแก๊งเพื่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้อีก

          เจ้าของโพสต์ซึ่งนำรีวิวดังกล่าวมาลงเป็นอุทาหรณ์ ระบุข้อความว่า ขอชื่นชมเจ้าของลาน ไปเจอรีวิวลาน Raise Lagoon ในสุพรรณ คนรีวิวมาเป็นกลุ่ม ถึงเวลา 4 ทุ่มที่ลานกำหนด "งดใช้เสียง" เป็นกฎที่คนมีมารยาทในสังคมกางเต็นท์เขารู้กัน ลานเตือนหลายรอบแล้ว เชิญให้ออก คืนเงินให้ด้วย แล้วมารีวิวให้เขาเสียหาย ถ้าอยากจะสังสรรค์ก็ไปลานที่เขามีงานดนตรี หรือเหมาลานซะจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือนร้อน อย่าเอาเป็นแบบอย่าง 


          ขณะที่ความคิดเห็นในกลุ่มจุดกางเต็นท์ หลายคนที่อยู่ในวันเกิดเหตุยืนยันตรงกันว่า กลุ่มลูกค้าที่รีวิวไม่ได้เล่าให้ครบ เพราะในความเป็นจริงเสียงดังมาก ทั้งเด็กที่วิ่งเล่นกรี๊ดกัน และผู้ใหญ่ที่หัวเราะ คุยกันเสียงดัง แม้จะเลยเวลาห้ามใช้เสียงแล้ว ขณะที่เต็นท์อื่น ๆ เงียบกันหมด บางคนเล่าว่าตั้งใจจะถ่ายบรรยากาศเงียบ ๆ ตอน 22.00 น. แต่กลับได้เสียงจากกลุ่มดังกล่าวติดเข้าไปในคลิปเต็ม ๆ จึงมองว่าเจ้าของลานกระทำถูกต้องแล้ว เพราะแขกคนอื่นไม่สามารถพักผ่อนได้จริง ๆ

          หลายคอมเมนต์เห็นด้วยกับเจ้าของลาน โดยตั้งคำถามว่ากลุ่มผู้รีวิวอาจมองแต่ฝั่งตัวเอง เนื่องจากมีคนที่พักวันเดียวกันยืนยันว่ามีหลักฐานเสียงดังจริง บางคนวิจารณ์แรงว่าการให้ดาว 1 พร้อมขอเงินคืนเป็นพฤติกรรมไม่แฟร์ และชี้ว่าลูกค้ากลุ่มอื่นมีมารยาทมากกว่า จึงออกมาให้กำลังใจเจ้าของที่พักและสนับสนุนกฎการงดใช้เสียงของลานว่าเหมาะสมแล้ว

          ด้าน เพจเฟซบุ๊ก Raise Lagoon Glamping เรสลากูน แกลมปิ้ง ออกมาชี้แจงว่า วันที่ 29/11 เป็นวันที่ลูกค้าเต็มจำนวน และได้รับการแจ้งร้องเรียนเรื่องเสียงดังจากกลุ่มลูกค้ารายหนึ่งหลายรอบ เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเตือน 3 ครั้ง และส่งข้อความแจ้งอีก 3 ครั้ง แต่กลับถูกต่อว่าด้วยคำพูดไม่เหมาะสม ก่อนที่ลูกค้าจะขอออกจากลานพร้อมขอเงินคืน 50% ซึ่งทางที่พักคืนให้ทันทีจำนวน 4,000 บาท พร้อมช่วยเก็บของให้จนเสร็จ โดยทางลานยืนยันว่าไม่ได้ต้องการดราม่า แต่เมื่อมีการโพสต์รีวิวที่บิดเบือนและทำให้ที่พักเสียหาย จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจง พร้อมขอให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณ และย้ำว่าที่พักใส่ใจบริการเต็มที่ แต่ไม่สามารถรับพฤติกรรมเสียงดังรบกวนแขกคนอื่นได้

          ขณะเดียวกัน ลานกางเต็นท์ ยังโพสต์กฎชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้ใช้เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าว หรือวางเตาบนสนามหญ้า และมีบริการอาหารเย็นโดยรับออเดอร์ถึง 16.00 น. ส่งอาหารถึง 18.00 น. ส่วนเครื่องดื่มและน้ำแข็งซื้อได้ถึง 20.00 น. ที่พักงดเสียงดังและงดเปิดเพลงหลัง 22.00 น. หากลูกค้าถูกเตือนครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ปฏิบัติตาม ทางลานขอสงวนสิทธิ์เชิญออกจากพื้นที่โดยไม่คืนเงินทุกกรณี พร้อมให้ช่องทางแจ้งเสียงดังเพื่อให้ทุกคนสามารถพักผ่อนได้อย่างมีความสุขร่วมกัน

ดราม่า นทท. รีวิว 1 ดาว ฉุนถูกลานกางเต็นท์คืนเงิน-เชิญออก แต่คดีพลิก คนแห่ชมเจ้าของ อัปเดตล่าสุด 2 ธันวาคม 2568 เวลา 15:59:30 4,682 อ่าน
