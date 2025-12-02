มื้อสยอง... ร้านหม้อไฟหาม 11 คน ส่ง รพ. อึ้งสาเหตุเกิดจากซุป ใส่ผิด 1 อย่าง พินาศ

หม้อไฟมรณะ พนง. เบลอ เติมเชื้อเพลิงลงซุป อ้างกินได้ไม่มีปัญหา ก่อนอ้วกพุ่งเอง พบหามส่งโรงพยาบาล 11 ราย
ความผิดพลาดร้ายแรงดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านหม้อไฟ เซียวเซียน เฟยหนิว โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีชาวเน็ตโพสต์คลิปพร้อมระบุว่า พนักงานเสิร์ฟของร้านบังเอิญเติมเชื้อเพลิงลงไปในเบสน้ำซุป ซึ่งแม้ว่าตอนแรกทางร้านจะยืนกรานว่าน้ำซุปไม่ได้มีปัญหาใด ๆ แต่เมื่อผู้จัดการลองชิมซูปดูบ้าง 5 ช้อนเต็ม ๆ เพียงแค่ไม่นานเขาก็อ้วกพุ่ง ก่อนจะกลายมาเป็นอีกคนที่นอนดูอาหารที่โรงพยาบาล
ต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ออกแถลง ยืนยันว่า เหตุการณ์สะพรึงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานที่พลาดนำเชื้อเพลิงมาเติมลงในเบสน้ำซุปโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งต่อมาลูกค้าได้บริโภคไป มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด 11 ราย ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง
ทางเจ้าหน้าที่พบว่ามีการใช้มาตรการฉุกเฉิน ร่วมกับการตรวจสอบทางการระบาดวิทยา และการสุ่มตัวอย่างนำไปตรวจสอบ ขณะที่ทางร้านหม้อไฟที่เกิดเหตุถูกสั่งให้ระงับการดำเนินการแก้ไข
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ MS News รายงานกรณีมื้ออาหารสุดสะพรึงในร้านหม้อไฟที่มณฑลซานตง ประเทศจีน หลังข้อผิดพลาดของพนักงานส่งผลให้มี 11 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ มีคนตั้งข้อสังเกตว่าภาชนะสำหรับใส่เชื้อเพลิงดังกล่าวอาจดูเหมือนภาชนะที่ใส่เบสซ้ำซุป จึงเกิดความเข้าใจผิดและนำมาซึ่งเหตุระทึกในครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News