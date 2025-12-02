หนุ่มเล่นพิเรนทร์ นั่งบนราวกั้นชั้น 4 ก่อนร่วง จนท. คว้าแต่ช่วยไม่ได้ ช็อกกลางสนามบิน

หนุ่มเล่นพิเรนทร์ ขึ้นไปนั่งบนราวกั้นชั้น 4 ไม่ทันไรพลัดตก ช็อกกลางสนามบินญี่ปุ่น ตำรวจคว้าทันแต่ช่วยไม่ได้ สุดท้ายไม่รอด
ภาพจาก Xiaohongshu
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป รายงานว่า เกิดเหตุชายจีนอายุ 20 ปี เสียชีวิตหลังตกลงมาจากชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสารของสนามบินคันไซ ในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแม้ว่าทางตำรวจจะพยายามเข้าไปช่วยดึงตัวเขาไว้ แต่กลับไม่สามารถช่วยเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายจีนที่เดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นกับแม่และครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในเวลาประมาณ 14.30 น. ทางตำรวจท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าชายคนนี้ขึ้นไปนั่งห้อยขาอยู่บนราวกั้นของชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 1 ก่อนจะพลัดตกลงมา
ภาพจาก Xiaohongshu
จากภาพที่ปรากฏบนชุมชนออนไลน์ของจีน เผยให้เห็นภาพตำรวจ 2 นาย ที่พยายามเข้าช่วยเหลือชายคนนี้ ทั้งคู่คว้าแขนของชายคนนี้่ไว้ได้ทัน แล้วพยายามจะดึงตัวเขาขึ้นมา แต่สุดท้ายก็หลุดมือ ทำให้ร่างของชายคนดังกล่าวร่วงลงไปกระแทกพื้น
ต่อมากลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่สนามบิน ได้เข้ามารุมล้อมชายคนดังกล่าว และรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลใกล้ ๆ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าชายคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมา