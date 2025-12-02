วงการวรรณศิลป์ร่วมไว้อาลัยการจากไปของ อาจารย์วศิน อินทสระ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2566 เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลตำรวจ สิริอายุ 91 ปี
ข้อความในเพจยังแสดงความเคารพต่อ อาจารย์วศิน อินทสระ ด้วยบทสวดอุทิศและถ้อยคำกราบลาจากลูกศิษย์ที่ผูกพัน พร้อมย้ำถึงความงดงามของท่านแม้ในวาระสุดท้าย เปรียบเสมือนนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาที่ดำรงสติสงบงามจนถึงลมหายใจสุดท้าย
สำหรับประวัติโดยสังเขป อาจารย์วศิน อินทสระ เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2477 ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ก่อนย้ายมาเติบโตที่ตำบลปากรอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สั่งสมความรู้ตั้งแต่วัยเด็กจนก้าวสู่เส้นทางนักบวชในวัย 13 ปี และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2497 ก่อนลาสิกขาในปี 2507
ด้านการศึกษา อาจารย์วศิน อินทสระ สำเร็จการศึกษาทั้งระดับนักธรรม นักปราชญ์บาลี และศาสนศาสตร์ รวมถึงปริญญาโทด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยบานารัส ประเทศอินเดีย ตลอดชีวิตท่านเป็นผู้มุ่งมั่นศึกษาพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง
ในเส้นทางวิชาชีพ อาจารย์วศิน อินทสระ เคยสอนวิชาศีลธรรมและพุทธปรัชญาทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ โรงเรียนราชินี โรงเรียนเตรียมทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมระยะเวลาการสอนยาวนานหลายสิบปี
นอกจากงานสอนแล้ว อาจารย์วศิน อินทสระ ยังเขียนหนังสือกว่า 160 เรื่อง ครอบคลุมงานประพันธ์ที่อิงหลักธรรม นวนิยายธรรมะ และงานอธิบายหลักพุทธศาสนา เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในวงการพุทธธรรมร่วมสมัย
ด้านงานเผยแพร่และสื่อสิ่งพิมพ์ อาจารย์วศิน อินทสระ เคยดำรงตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสารหลายฉบับ เช่น ธรรมจักษุ และศุภมิตร อีกทั้งยังบรรยายธรรมผ่านวิทยุมานานกว่าสิบปี ส่งต่อความรู้พุทธธรรมแก่สาธารณชน
ตลอดชีวิตการทำงาน อาจารย์วศิน อินทสระ ได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย ทั้งด้านวรรณกรรม ศาสนา และงานเผยแผ่พุทธธรรม รวมถึงรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของท่านในบั้นปลายชีวิต
- มัธยม (สมัครสอบ)
- นักธรรมเอก
- เปรียญ 7 (ป.ธ.7)
- ศาสนศาสตรบัณฑิต (มหามกุฏราชวิทยาลัย)
- M.A. (ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส อินเดีย)
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ที่โรงเรียนราชินี
- ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารย์ผู้ปกครอง)
- ที่โรงเรียนเตรียมทหาร และเป็นหัวหน้าแผนกสารบัญ มียศเป็นร้อยโท
- สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ประมาณ 12 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2533)
- สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประมาณ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543)
- สอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2552 (เป็นระยะเวลา 46 ปีเต็ม)
- สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 มาจนถึง พ.ศ. 2553 (เป็นระยะเวลา 28 ปีเต็ม)
- บรรยายพิเศษในที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับเชิญ
- บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึง พ.ศ. 2550 โดยออกเป็นรายการสดบ้าง ใช้เทปบ้าง (เป็นระยะเวลา 11 ปีเต็ม)
- เขียนหนังสือประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยายอิงหลักธรรม อธิบายหลักธรรม ฯลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 มาจนถึงปัจจุบัน กว่า 160 ชื่อเรื่อง บางชื่อเรื่องก็มีหลายเล่ม เช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น
- เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ.2539
- เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตร ของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (กศม.) ของวัดมกุฏกษัตริยาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2551
- ปี พ.ศ. 2517 ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประเภทสารคดี หนังสือเรื่อง "จริยาบถ" และในปี พ.ศ. 2518 หนังสือเรื่องจริยศาสตร์
- ปี พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานรางวัล "เสาเสมาธรรมจักร" ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ประเภทวรรณกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
- ปี พ.ศ. 2533 ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนา จากบทความเรื่อง "หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง"
- 22 เมษายน 2552 ได้รับรางวัล "พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ" ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
- 29 กรกฎาคม 2553 ได้รับรางวัล "ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553 จากกระทรวงวัฒนธรรม
- 24 มกราคม 2558 ได้รับรางวัล "นราธิป" ในฐานะนักเขียนอาวุโส ประจำปี 2557 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
- 2 พฤษภาคม 2558 ได้รับรางวัล "ผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นด้านวรรณกรรม" ประจำปี 2558 จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
- 28 สิงหาคม 2567 "รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์" ประจำปีพุทธศักราช 2566 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช) กระทรวงวัฒนธรรม
การจากไปของ อาจารย์วศิน อินทสระ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการวรรณศิลป์และพุทธธรรมไทย ผลงานกว่า 60 ปีของท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจและแหล่งเรียนรู้แก่ผู้คนมากมาย แม้ท่านจะลาจาก แต่คุณูปการยังคงอยู่ตราบนานเท่านาน