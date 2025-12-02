หญิงสัมภาษณ์งาน เจอ CEO ถามไม่ทันตั้งตัว..เหตุผลที่ไม่ควรจ้าง ตอบไปแบบนี้ ได้งาน !

หญิงสัมภาษณ์งาน เจอคำถามไม่ทันตั้งตัว แถม CEO ยังทวงคำตอบย้อนหลัง ส่งเป็นอีเมลไปแบบนี้ ได้งานอย่างสุดทึ่ง ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ทำไมถึงโดดเด่น ตรงใจ
หลายครั้งที่ผู้คนมักเจอคำถามที่ไม่คาดคิดระหว่างการสัมภาษณ์งาน ซึ่งก็มักลงเอยด้วยการตอบอะไรไปอย่างเร่งรีบ โดยขาดการไตร่ตรอง แต่เรื่องราวการสัมภาษณ์งานของหญิงคนหนึ่งกลายมาเป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเธอเจอคำถามหนึ่งจาก CEO ชนิดที่ไม่ทันตั้งตัว
โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Newsweek รายงานว่า เรื่องราวดังกล่าวถูกนำมาบอกเล่าผ่าน Threads ของหญิงที่ชื่อ เบียทริซ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และมียอดวิวเกือบ 1 ล้านครั้งแล้ว โพสต์ดังกล่าวเล่าว่า ระหว่างกำลังสัมภาษณ์งาน อยู่ ๆ CEO หญิงก็ขอให้เธอยกเหตุผลดี ๆ ที่จะไม่จ้างเธอมา 1 ข้อ
เบียทริซยอมรับตามตรงว่าไม่พร้อมสำหรับคำถามนั้น และต้องการเวลาคิดดูสักหน่อย จากนั้น CEO ก็ขอให้เธอส่งคำถามตามมาทางอีเมล
"บอกตามตรง ฉันคิดว่าเธอคงจะลืมมันไปแล้ว" เบียทริซ ระบุ แต่กลายเป็นว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา CEO คนที่สัมภาษณ์ ได้ทักมาเตือนเธอให้ส่งคำตอบด้วย
เบียทริซใช้เวลาไตร่ตรองดูสักพักก่อนที่จะเขียนคำตอบ และไม่นานจากนั้นเธอก็รู้ว่าตัวเองได้งานนั้นแล้ว
โดยในอีเมลที่เธอส่งไปหา CEO เบียทริซ ระบุว่า "ฉันมีเวลาคิดแล้วเกี่ยวกับคำถามว่า ทำไมคุณถึงไม่ควรจ้างฉัน ฉันขอโทษหากคำตอบนี้ยาวไปสักหน่อย แต่นี่มาจากการที่ฉันไตร่ตรองตัวเองจริง ๆ
เหตุผลที่ดีที่ไม่ควรจ้างฉันคือ ฉันมีชีวิตอย่างเป็นระเบียบ นั่นหมายถึงฉันมีการจัดระเบียบชีวิตในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของฉัน ฉันมีเวลาสำหรับทำงาน ตามปกติคือ 09.00 - 17.00 น. ในวันธรรมดา และฉันก็กำหนดขอบเขตสำหรับงานไว้ในช่วงเวลานั้น ขณะที่ลูกค้าบางคนหรือบางบริษัทปฏิบัติเหมือนทุก ๆ อย่างมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด บางครั้งผู้คนคาดหวังให้เราทำงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหลังเลิกงาน เพื่อให้เราตอบสนองความเร่งด่วนของพวกเขา
แต่ฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าเมื่อทุกอย่างเร่งด่วน ก็ไม่มีอะไรด่วนแล้ว การกำหนดขอบเขตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้คนเคารพฉันในฐานะมืออาชีพ แต่แม้บางคนจะชื่นชมสิ่งนั้น คนอื่น ๆ อาจมองว่ามันเป็นสัญญาณเตือน การเป็นคนที่มีระเบียบ คำนึงถึงเวลาของตัวเองและคนอื่น เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับฉัน
เพราะงั้นแหละ ฉันจึงหวังว่าพวกคุณทั้ง 2 คน จะมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยม ฉันยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณ แม้การสัมภาษณ์นี้อาจไม่ได้จบด้วยดี แต่ฉันก็ยินดีหากเส้นทางของเรามาบรรจบกันอีกครั้งในอนาคต คุณทั้งคู่มีพลังงานที่ยอดเยี่ยม !"
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพและการจ้างงาน ชี้ว่าคำตอบที่ตรงไปตรงมาและมีการไตร่ตรองของเบียทริซ น่าจะทำให้เธอโดดเด่นในแบบที่ดีที่สุด
โดย นาธาน พุตซีย์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของ JobLeads บอกกับ Newsweek ว่า เขาคิดว่าแนวทางของผู้สมัครรายนี้ เป็นวิธีการยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนคำถามที่ยุ่งยาก ให้เป็นการพูดถึงความสอดคล้องเกี่ยวกับคุณค่า จากประสบการณ์ของเขาที่เคยถามคำถามคล้าย ๆ กัน พบว่าหลายคนมักตื่นตระหนกและโพล่งอะไรที่ชัดเจน เช่น "ฉันเป็นคนที่ใฝ่หาความสมบูรณ์แบบ" ซึ่งแม้หลายคนจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ แต่นั่นคงไม่ใช่คำตอบที่ดีในการสัมภาษณ์งาน
เขามองว่าการใคร่ครวญและความซื่อสัตย์ของเบียทริซนั้นโดดเด่น เธอใช้โอกาสในการคิดไตร่ตรอง และให้คำตอบที่ซื่อสัตย์ ลึกซึ้ง และเป็นส่วนตัวมาก ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีสำหรับผู้ที่กำลังสรรหาคน
การที่เธอเน้นที่สมดุลระหว่างงานกับชีวิต มีการใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบ ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัทที่มีวัฒนธรรมที่มั่นคง ความซื่อตรงและความฉลาดทางอารมณ์นี้ รวมถึงการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดเผยพร้อมการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เธอได้งาน
ขณะที่ ลอเรน มาสโทรนี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจาก Resume Genius เห็นด้วยว่าการขอเวลาตรง ๆ ของเบียทริซ นับว่าได้ผลในทางที่ดี บ่อยครั้งที่คนมาสัมภาษณ์รู้สึกกดทัน ที่จะต้องตอบคำถามทุกอย่างให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องการเวลาคิด แต่การบอกออกไปตรง ๆ ว่าเธอยังไม่พร้อมที่จะตอบ นับว่าได้แสดงให้เห็นการตระหนักรู้ในตัวเอง และขอบเขตทางวิชาชีพที่แข็งแกร่ง ซึ่งน่าจะสร้างความประทับใจให้ CEO ได้ดีกว่าบรรดาคำตอบที่ซักซ้อมมา และเรื่องราวนี้เตือนเราว่ามันเป็นที่ยอมรับได้ และชาญฉลาดเชิงกลยุทธ์ ที่จะพูดว่า "ขอฉันคิดเรื่องนั้นดูก่อน"
