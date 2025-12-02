HILIGHT
ไขข้อข้องใจ 2 มกราคม 2569 โดนยกเลิกไหม หลัง ครม. ไม่อนุมัติวันหยุดพิเศษสด ๆ ร้อน ๆ

         วันหยุดราชการพิเศษ 2569 ครม. ไม่อนุมัติ 2 วัน หวั่นผู้ประกอบการเดือดร้อน จึงเกิดข้อสงสัยว่า แล้ววันที่ 2 มกราคม 2569 ยังได้หยุดไหม

ไขข้อข้องใจ 2 มกราคม 2569 โดนยกเลิกไหม

         วันที่ 2 ธันวาคม 2568 มีรายงานข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า ครม. จะมีการเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษให้จำนวน 2 วันในปี 2569 คือ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้ประชาชนได้หยุดงานยาวอย่างต่อเนื่อง

         อย่างไรก็ตาม มีข้อสรุปจากการประชุม ครม. ว่า จะไม่มีการเพิ่มวันหยุดแต่อย่างใด เพราะหวั่นผู้ประกอบการเดือดร้อน

         ทั้งนี้ มีคนสงสัยว่า ในเมื่อไม่มีการเพิ่มวันหยุดในปี 2569 แล้ววันหยุดเดิมที่เคยอนุมัติคือ 2 มกราคม 2569 จะถูกยกเลิกไหม เรื่องนี้ กระปุกดอทคอม ตรวจสอบให้แล้วว่า วันที่ 2 มกราคม 2569 ยังเป็นวันหยุดราชการพิเศษเหมือนเดิม


