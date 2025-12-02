เปิด 10 อันดับเมืองที่เครียดที่สุดในโลก เอเชีย มีติดท็อปด้วย - ที่ไหนเครียดน้อยสุด

เปิด 10 อันดับเมืองที่เครียดที่สุดในโลก นิวยอร์ก ครองแชมป์ พบเมืองในเอเชีย ติดท็อปด้วย ตามไปเช็กคะแนนความเครียดกันเลย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานผลการจัดอันดับเมืองที่เครียดที่สุดในโลก โดย Remitly บริษัทด้านการเงิน ที่ทำการวิเคราะห์เมืองสำคัญทั่วโลกกว่า 170 เมือง จาก 5 ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของความเครียดในหมู่ชาวเมือง เช่น ดัชนีค่าครองชีพ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ อัตราการก่ออาชญากรรม มลพิษ ตลอดจนเวลาเฉลี่ยในการเดินทาง 10 กิโลเมตร เพราะความเครียดที่เผชิญนั้นอาจเกิดจากการจราจรที่ติดขัดได้เช่นกัน
แต่ละปัจจัยจะได้รับการลงคะแนน และนำมารวมกันเพื่อสร้าง "คะแนนความเครียด" จาก 10 คะแนน ซึ่งตัวเลขที่สูงขึ้นสะท้อนถึงสภาพการอยู่อาศัยที่มีความเครียดมากขึ้นโดยรวม ทั้งนี้ พบว่า นิวยอร์ก ครองแชมป์เมืองที่เครียดที่สุดในโลก ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนความเครียดสูงสุดถึง 7.59 คะแนน สาเหตุหลัก ๆ มาจากค่าครองชีพอันมหาศาล ที่เป็นแรงกดดันผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่
การศึกษาในปี 2568 ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ แสดงให้เห็นว่าชาวนิวยอร์กส่วนใหญ่มองว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น เป็นความกังวลใหญ่ที่สุดของพวกเขา แม้การดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและอากาศที่สะอาดกว่า จะช่วยชดเชยค่าความเครียดบางอย่าง แต่แรงกดดันทางการเงินยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นอกจากนี้นิวยอร์กก็ยังมีการจราจรที่ติดขัด อัตราการก่ออาชญากรรมสูง และระดับมลพิษสูงด้วยเช่น
ขณะที่ ไอนด์โฮเฟน ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความเครียดน้อยที่สุด โดยได้คะแนนเพียง 2.34 จาก 10 เท่านั้น ซึ่งต้องขอบคุณการเดินทางระยะสั้นที่ค่อนข้างสั้น การดูแลสุขภาพที่แข็งแกร่ง และระดับอาชญากรรมต่ำ
10 อันดับ เมืองที่เครียดที่สุดในโลก
1. นิวยอร์ก สหรัฐฯ คะแนนความเครียด 7.56
2. ดับลิน ไอร์แลนด์ คะแนนความเครียด 7.55
3. เม็กซิโกซิตี เม็กซิโก คะแนนความเครียด 7.38
4. มะนิลา ฟิลิปปินส์ คะแนนความเครียด 7.34
5. ลอนดอน สหราชอาณาจักร คะแนนความเครียด 7.25
5. มิลาน อิตาลี คะแนนความเครียด 7.25
7. เอเธนส์ กรีซ คะแนนความเครียด 7.23
8. เซาเปาลู บราซิล คะแนนความเครียด 7.14
9. ตูริน อิตาลี คะแนนความเครียด 6.90
10. โกลกาตา อินเดีย คะแนนความเครียด 6.89
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Rremitly