ดร.ธรณ์ เปิดแผนที่แดนสวรรค์ในไทย ยังเหลือที่ไหนบ้าง แทบไร้ฝุ่น PM2.5 - พายุน้อย

ดร.ธรณ์ เปิดแผนที่แดนสวรรค์ในไทย ยังเหลือที่ไหนบ้างที่ไร้ฝุ่น PM2.5 โดนพายุไต้ฝุ่นน้อย อากาศดี แค่หนีน้ำท่วมฉับพลันเพียงอย่างเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat
เริ่มจากแผนที่ฝุ่นจาก GISTDA โห ! แค่นี้ตัดไปได้เพียบเลย
แล้ว กม.อากาศสะอาดล่ะคะ ? ขอเชิญเพื่อนธรณ์รอไป ตอนนี้ยังไม่ผ่านสภา กว่าจะประกาศ ตามด้วย กม.ลูกหลานเหลน รอการบังคับใช้ให้เกิดผล ชีวิตผมอาจยืนยาวไม่พอฮะ ฝากให้ลูกก็ละกัน
แผนที่นี้มีตัวเลขในแต่ละจังหวัด เป็นจำนวนวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานในแต่ละปี กรุงเทพนนทบุรี 78+ ถ้าจะหนีฝุ่นจริง ต้องภาคใต้เท่านั้น จากชุมพรลงไป ปลอดฝุ่นมาก ๆ
คราวนี้มาดูเรื่องภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม สึนามิ ไต้ฝุ่น
น้ำท่วมน้ำบ่าดินถล่ม เกิดได้ทุกที่ ขอเก็บไว้ก่อน จะอธิบายภายหลัง
สึนามิ แบบแรงจะเกิดเฉพาะอันดามัน ฝั่งอ่าวไทยต่อให้เกิดคลื่นก็สูงแค่หัวเข่า เราอย่าได้แคร์ แต่สึนามิเกิดอีกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ ต่างจากน้ำท่วมที่เพิ่มตามโลกร้อนแบบเห็น ๆ
ถ้าเพื่อนธรณ์จะไปอยู่จริง ควรเลือกที่สูงหน่อยจนคราวก่อนคลื่นมาไม่ถึง อย่างน้อยทรัพย์สินก็ไม่เสียหาย
ไต้ฝุ่น จะมาจริงก็เฉพาะฝั่งอ่าวไทย เราไม่เคยเจอพายุแรงระดับนั้นในอันดามัน แต่ไต้ฝุ่นในอ่าวไทยก็น้อยแสนน้อย ในชีวิตผม มีแค่พายุเกย์ลูกเดียว (ระดับ 1) ที่แหลมตะลุมพุกก็เป็นแค่โซนร้อน (ก่อนผมเกิด)
ในรอบ 10 ปี ลมแรงสุดในอ่าวไทยคือพายุโซนร้อนปาบึก พายุอ่าวไทยจึงถือว่าเสี่ยงน้อยสุด ๆ จนแทบจะไม่เป็นตัวแปรด้วยซ้ำ
แต่ก็เลือกที่ให้ดีหน่อย อย่าไปอยู่แถวฝั่งกัดเซาะเป็นประจำ ไม่งั้นบ้านอาจลงไปอยู่ในน้ำ
สุดท้ายคือน้ำท่วม มีอีกแน่ มีเพิ่มขึ้น ตามโลกที่ร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะไปอยู่ทั้งที จ่ายเงินเยอะมาก เราต้องทุ่มเทศึกษาความเสี่ยง ดูว่าแถวนั้นท่วมใหญ่ไหม ย้อนไปสัก 30 ปี
ถ้าท่วมแล้วท่วมตรงไหนบ้าง เลือกที่สูงขึ้นกว่านั้นสัก 4-5 เมตร อย่าลืมดูน้ำบ่าดินถล่มด้วยนะฮะ
ยังมีอีกหลายปัจจัย ต่อให้เราไม่ท่วมแต่รอบ ๆ ท่วมหมดแล้วเป็นไง การเดินทางในช่วงฉุกเฉินไหวไหม ฯลฯ
จบจากปัจจัยเสี่ยงภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม คราวนี้เหลือแต่เรื่องเฉพาะบุคล รถติด ของแพง ความเจริญ สนามบิน ฯลฯ เชิญเลือกเองตามสะดวก
สำหรับตัวผม หลังเกษียณแล้วจะไม่ซื้อเลย เกิดเอกมัยต้องตายเอกมัย เราติดความเจริญ แต่จะใช้วิธีชิ่งไปรอบ ๆ ฝุ่นมากรุงเทพ (ธันวา-มีนา) หนีไปเหนือชั่วคราว รับอากาศหนาวดีนะ พอฝุ่นมาเชียงใหม่ หนีกลับกรุงเทพ
แต่ให้เลือกจริง ผมชอบตรัง/กระบี่ ทะเลสวยดี ที่เที่ยวเยอะ มีสนามบิน อากาศดี แค่หนีที่น้ำท่วมฉับพลัน แล้วก็อยู่สูงหน่อยปลอดภัยจากสึนามิ
เพื่อนธรณ์จะไปอยู่ที่ไหนกันครับ
สำหรับปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทยมีมาทุก ๆ ปี ทั้งปัญหาฝุ่น PM2.5 ปัญหาน้ำท่วม หรือปัญหาอื่น ๆ จนหลายคนเริ่มคิดว่า ยังเหลือพื้นที่ประเทศไทยส่วนไหนบ้างที่รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ กลายเป็นดินแดนสวรรค์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat
วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat ของนายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการชื่อดัง มีการโพสต์ตั้งคำถามและวิเคราะห์เช่นกันว่า ตอนนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ปัญหาน้อย ข้อความทั้งหมดมีดังนี้
เราจะไปอยู่ไหนดีนะ ? จังหวัดที่ฝุ่นน้อย ภัยพิบัติไม่ค่อยมี การคมนาคมสะดวก ความเจริญพอหาได้ โพสต์นี้จะมาตอบเพื่อนธรณ์
