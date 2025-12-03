พุทธ อภิวรรณ ฝ่าดราม่ากลับมาไลฟ์ น้ำตาซึมเผยคำสัญญาสุดท้าย นัท ณัฐวุฒิ ก่อนจากไป

พุทธ อภิวรรณ ฝ่ามรสุมชีวิตและดราม่า กลั้นน้ำตาจัดรายการ พูดถึง นัท ณัฐวุฒิ ยกเป็นเหมือนน้องชาย เผยไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อแม่ พร้อมเล่าคำสัญญาที่เคยให้ไว้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ
นับเป็นความสูญเสียที่แฟน ๆ ข่าวใจหาย กับการจากไปอย่างกะทันหันของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 ในวัย 35 ปี ซึ่งเพิ่งฝากผลงานสุดท้ายใน PhuttaTalk รายการไลฟ์เล่าข่าวช่วงดึก ร่วมกับ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวดัง ซึ่งภายหลังการจากไปของนัท ส่งผลให้ พุทธ อภิวรรณ ตัดสินใจพักจากหน้าจอและพักจากไลฟ์ไปชั่วคราว
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์ระบุว่า "ดราม่าหนักมาก ทำคุณพุทธ อภิวรรณ สะเทือนใจ ถึงขนาดจะให้หยุดจัด Phutta Talk บิ๊กเกรียนขอเถอะ สื่อดี ๆ เหลือน้อยแล้วค่ะ" พร้อมระบุในคอมเมนต์ว่า "วันเกิดที่แสนเศร้าของคุณพุทธ (1 ธันวาคม) ก็หนักแล้ว ยังมาเจอดราม่าที่ไม่มีเหตุผลอีก ตอนนี้กำลังใจคือสิ่งสำคัญค่ะ บิ๊กเกรียนขอเถอะนะคะ"
ต่อมา พุทธ อภิวรรณ จัดรายการ ลุยชนข่าว ช่อง 8 ช่วงหนึ่งเล่าถึงความผูกพันกับนัท ณัฐวุฒิ ระบุว่า "ก่อนเขาจะไป เขาก็นั่งจัดรายการกับผม อยู่ ๆ เขาก็คุยขึ้นมาคำหนึ่ง บอกว่า "ผมจะอยู่กับพี่พุทธตลอดไป ผมจะไม่ไปไหน ผมจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้" ก่อนจะเข้ารายการเขาพูดคำนี้ ซึ่งผมก็บอกว่า มึงเป็นอะไร เขาก็บอกว่า เดี๋ยวกลัวพี่จะเสียใจ
นัท เคยถามว่า จะมีคนรักเขาไหม ผมไม่กล้าดูข่าวเลยนะที่ผ่านมา มีคนรักเขาเยอะ และเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่รักเขา และจะรักตลอดไปด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อกับแม่ ซึ่งนัทก็เหมือนกับน้องผมนั่นแหละ และเอาจริง ๆ เขาเหมือนน้องชายผมจริง ๆ นัทเป็นเด็กที่น่ารักมาก และเป็นน้องที่ขยันมาก ๆ และที่สำคัญคือ เราอยู่กันแบบพี่น้อง
เมื่อวานนี้มีคนไปส่งเขาเยอะมาก เอาจริง ๆ ผมเชื่อว่าเขาไม่อยากเห็นใครเสียใจ เพราะชีวิตผมกับเขาใช้ชีวิตกันอยู่ ผมว่านานที่สุดในบรรดาทุก ๆ คนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขา ผมรู้นิสัยของนัทว่าเป็นยังไง มันเร็วมาก เร็วแบบคาดไม่ถึง เราเพิ่งนั่งคุยกันอยู่เอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณผมเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยว่า "ชีวิตแค่พริบตาเดียว ชีวิตแค่ลมหายใจเข้า-ออก" รู้…แต่ไม่ได้เข้าใจมันแท้จริง ผมเข้าใจมันแท้จริงคือในช่วงวันที่ผมเสียคุณพ่อ วันที่ผมเสียคุณยายที่เลี้ยงผมมา และเมื่อวานนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้าใจว่า ชีวิตแค่พริบตาเดียว มันมาเกิดขึ้นกับนัท ผมก็ไม่รู้คนอื่นเขาจะรายงานว่ายังไง แต่สำหรับผม เขาคือน้องที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งในชีวิต
ชีวิตเขาตลอด 9 ปีกว่า ๆ ใช่ไหม ไอซ์ ที่เราอยู่กันมา เขาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเรานานที่สุด ทั้งกิน เที่ยว ทำบุญ เพราะฉะนั้น มันคือการจากไปแบบไม่ร่ำไม่ลา พยายามเข้าใจว่านี่คือสัจธรรมชีวิตนะครับ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป แต่สิ่งที่เหลือไว้คือความทรงจำดี ๆ และความน่ารักของเขา มิตรภาพที่ดีที่สุดที่เขาให้กับพวกพี่ ให้กับทีมงาน ไม่เคยลืม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ
บางคนบอกมันคือการทำงาน ไม่ใช่เลย ที่นี่ไม่มีสัญญา ไอซ์จะไปจากผมเมื่อไหร่ก็ได้ นัทจะไปจากผมเมื่อไหร่ก็ได้ ใครจะไปจากผมเมื่อไหร่ก็ได้ เอาเป็นว่ามันคือความผูกพัน 9 ปี 10 ปี ไม่มีใครรู้หรอก ยกเว้นผม ไอซ์ และอีกไม่กี่คน ที่พวกเราอยู่ด้วยกันมา และผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเดินหน้าต่อ มันก็คงเป็นสิ่งที่นัทต้องการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณพวกเรามีฝันเดียวกัน มันไม่ใช่นายจ้าง ไม่ใช่ลูกน้อง ไม่ใช่เจ้านาย ไม่ใช่พนักงานบริษัท แต่เขาคือเพื่อนคู่คิด เพื่อนชีวิตของผม เป็นน้องผมด้วย สายใยสายเลือดของผม ผมมีน้องคนเดียว เขาก็เป็นน้องอีกคนหนึ่ง ซึ่งผมก็รักเขาไม่แพ้น้องชายผมเลย ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง ไม่มีการบังคับให้มาทำงาน ทุกวันนี้ตอนแรกจะนั่งจัดคนเดียว แต่ไอซ์ก็มา นัทก็มา เราถือว่าเป็นการคุยกัน
เขามีหลายมุมมาก เชื่อว่าเขาคงอยากรู้ว่าเราจะคิดถึงเขาไหม ไม่รู้ว่าอยู่ไหน คิดถึงมาก คุณผู้ชมรู้ไหมว่า เพลงรายการนี้ก็มาจากฝีมือของนัท เขาเป็นคนทำ เป็นเพลงที่มีเวอร์ชั่นอื่นเหมือนกันที่น้อง ๆ ช่วยทำให้ แต่ผมไม่เคยเปลี่ยนเพลงเลย แม้ตอนเขายังอยู่ แต่ไม่มีใครรู้ความลับนี้ เพราะเพลงนี้สำหรับผมมีค่ามาก มันคือเพลงที่น้องที่ผมรักที่สุดทำไว้ให้ผม ผมจึงไม่เคยเปลี่ยนเพลงเลย แม้จะมีเพลงอื่นเข้ามา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ