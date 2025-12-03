พบวัตถุปริศนาสีดำในท้องคนไข้ หมอตะลึง เป็นไฟแช็กที่ลืมไว้นาน 30 ปี แถมยังใช้ได้

เปิดเคสชวนอึ้ง หมอพบวัตถุปริศนาสีดำในท้องคนไข้ ยิ่งตะลึง เมื่อรู้ว่ามันคือไฟแช็กที่ลืมไว้นาน 30 ปี แถมยังใช้งานได้
ภาพจาก Weibo
วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยเรื่องราวเคสคนไข้สุดแปลกในประเทศจีน ชายรายหนึ่งชื่อสกุลเติ้ง วัย 67 ปี อาศัยในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมื่อเดือนก่อน เขาเริ่มมีอาการท้องอืดและปวดท้อง ตอนแรกคิดว่าเป็นอาการของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ เขาจึงไปที่โรงพยาบาล และได้รับการรักษาในเบื้องต้นด้วยการกินยา เปลี่ยนแปลงการกินอาหาร แต่อาการของเขาก็ไม่ดีขึ้น
กระทั่งต่อมา อาการปวดท้องของเติ้งแย่ลง จนถึงขนาดที่เขาไม่สามารถนอนราบได้ เพราะมันจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรง จนในที่สุดเขาต้องไปขอความช่วยจากแพทย์อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด หลังจากทำการส่องกล้องกระเพาะอาหารแบบฉุกเฉิน แพทย์พบความผิดปกติ สังเกตเห็นสิ่งแปลกปลอมลักษณะเป็น "ก้อนเนื้อสีดำ" ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเรียบ ถูกกัดกร่อนด้วยกรดในกระเพาะอาหารส่วนลึก
แพทย์พยายามนำ "ก้อนเนื้อปริศนา" ดังกล่าวออกมา แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากภายนอกของมันมีความลื่น ทางทีมแพทย์จึงตัดสินใจยกเลิกและเลื่อนการปฏิบัติการไปชั่วคราว เพื่อศึกษาลักษณะและที่มาของก้อนเนื้อนี้ก่อน จากนั้น ทางแพทย์ได้ไปสอบถามคนไข้ว่าเกี่ยวกับวัตถุดังกล่าวว่าน่าจะเป็นอะไรได้บ้าง เขาใช้เวลานั่งคิดอยู่สักพัก ก่อนที่จะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2533 และคำตอบของเขาทำให้ทีมแพทย์ต่างตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
ภาพจาก Weibo
เติ้งเผยว่า วันนั้นในคืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเพื่อน ๆ เขาได้ลองท้าทายตัวเองด้วยการกลืน "ไฟแช็กพลาสติก" ลงท้องลงไป แต่หลังจากเวลาผ่านไป เขาก็เข้าใจมาตลอดว่า ไฟแช็กนั้นได้ผ่านระบบขับถ่ายออกจากร่างกายของเขาไปนานแล้ว และเขาก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ครอบครัวรู้ ทั้งนี้ เมื่อมานั่งนึกย้อนดู เขายอมรับว่าเคยมีอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นเพราะไฟแช็กที่เขากลืนไปเมื่อหลายปีก่อน
หลังจากได้รับการยืนยันว่า วัตถุแปลกปลอมนั้นคือไฟแช็ก ทีมแพทย์จึงประเมินวิธีการนำสิ่งนี้ออกมาจากร่างกายคนไข้ หากใช้วิธีการผ่าตัดอาจจะได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงกว่า จึงตัดสินใจใช้วิธีส่องกล้องแม้จะโอกาสสำเร็จต่ำกว่า เนื่องจากพื้นผิวของไฟแช็กมีความเรียบและลื่น แต่สุดท้ายทีมแพทย์ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคแบบถุงยางอนามัย โดยห่อหุ้มวัตถุนั้นไว้ทั้งหมด ก่อนดึงออกมาได้ในที่สุด
และเมื่อได้เห็นวัตถุแปลกปลอมชิ้นนี้ ก็ยิ่งทำให้ทีมแพทย์ตกตะลึงมากขึ้น แม้ว่าตัวไฟแช็กจะสึกกร่อนและกลายเป็นสีดำคล้ำจากกรดในกระเพาะอาหาร แต่ด้านในยังมีแก๊สอยู่ และที่สำคัญมันยังจุดใช้งานได้ตามปกติ โดยแพทย์ได้อธิบายว่า "ตัวไฟแช็กทั่วไปทำจากโพลีโพรพิลีน หรือพลาสติก ABS ซึ่งทนกรดได้สูง จึงสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากกรดในกระเพาะอาหารได้เป็นเวลานาน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central