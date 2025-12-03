หนุ่มถูกสิงโตขย้ำ ดับสยองต่อหน้า นทท. พบจงใจปีนเข้าไป - สิงโตจะถูกการุณยฆาตไหม ?

หนุ่ม 19 ปีนกำแพง 6 เมตร เข้าไปในกรงสิงโต เจอขย้ำดับสยองต่อหน้านักท่องเที่ยว เผยเคยฝันอยากฝึกสิงโต ก่อวีรกรรมมาเพียบ เผยแล้วสิงโตจะถูกการุณยฆาตไหม
ภาพจาก Instagram parquedabica
วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า เกิดเหตุวัยรุ่นชายอายุ 19 ปี ถูกสิงโตเพศเมียขย้ำตายต่อหน้านักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์อาร์รูดา คัมมารา ซูโบทานิคัล ปาร์ก ที่ประเทศบราซิล หลังจากที่เขาปีนข้ามกำแพงสูง 6 เมตรและรั้วรักษาความปลอดภัย บุกรุกเข้าไปในกรงสิงโตด้วยตัวเอง
จากภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่มีคนบันทึกไว้ได้ เผยให้เห็นเด็กหนุ่มกำลังปีนข้ามกำแพง ก่อนจะไต่ต้นไม้ลงไปในกรงสิงโต ตอนนั้นเอง ลีโอน่า สิงโตเพศเมีย ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่บริเวณบ่อน้ำกลางกรง ได้เดินเข้าไปหาเด็กหนุ่ม เขาดูลังเลเล็กน้อยตอนที่กำลังสไลด์ตัวลงมาจากต้นไม้ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจสไลด์ตัวเข้ามาใกล้สิงโตมากขึ้น ทำให้ถูกสิงโตดังกล่าวตะปบและเข้าทำร้าย
เด็กหนุ่มพยายามจะหนี แต่สุดท้ายก็ถูกสิงโตตามไปขย้ำจนถึงแก่ชีวิตต่อหน้านักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเกินกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยทัน นำมาซึ่งความสูญเสียดังกล่าว
จากนั้นทางรัฐบาลท้องถิ่นออกแถลงการณ์ ระบุว่า เด็กหนุ่มที่เสียชีวิตจงใจบุกรุกเข้าไปในกรงสิงโตเอง โดยเขาทำมันอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจ
ภาพจาก Instagram parquedabica
ด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่ดูแลเด็กหนุ่มออกมาเปิดเผยว่า เด็กคนนี้ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพยากจนอย่างถึงที่สุด ไม่มีครอบครัวที่แท้จริงคอยสนับสนุน ที่ผ่านมาเขามีปัญหาทางจิต และเคยเข้ารับการรักษาในสถาบันต่าง ๆ มาหลายแห่งแล้ว ก่อนจะเกิดเรื่องในครั้งนี้
ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงแสดงความเห็นอกเห็นใจครอบครัวของผู้ตาย โดยทางสวนสัตว์จะปิดบริการจนกว่าการสืบสวนจะแล้วเสร็จ และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการชี้แจงข้อเท็จจริง
ในส่วนของลีโอน่า สิงโตเพศเมียที่เกี่ยวข้องนั้น ทางสวนสัตว์ยืนยันว่าลีโอน่ายังปลอดภัยหลังช่วงเวลาที่เกิดความเครียดอย่างมาก และขอย้ำว่าจะไม่มีการพิจารณาเรื่องการการุณยฆาตใด ๆ ลีโอน่าไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนอกบริบทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนี้ทางสวนสัตว์ ทีมสัตวแพทย์ ผู้ดูแล และช่างเทคนิค จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลีโอน่า ให้มันสามารถฟื้นตัว มีอารมณ์ที่มั่นคง และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ภาพจาก Instagram parquedabica
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible, Mothership