หนุ่มถูกสิงโตขย้ำ ดับสยองต่อหน้า นทท. พบจงใจปีนเข้าไป - สิงโตจะถูกการุณยฆาตไหม ?

 
            หนุ่ม 19 ปีนกำแพง 6 เมตร เข้าไปในกรงสิงโต เจอขย้ำดับสยองต่อหน้านักท่องเที่ยว เผยเคยฝันอยากฝึกสิงโต ก่อวีรกรรมมาเพียบ เผยแล้วสิงโตจะถูกการุณยฆาตไหม 

             วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า เกิดเหตุวัยรุ่นชายอายุ 19 ปี ถูกสิงโตเพศเมียขย้ำตายต่อหน้านักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์อาร์รูดา คัมมารา ซูโบทานิคัล ปาร์ก ที่ประเทศบราซิล หลังจากที่เขาปีนข้ามกำแพงสูง 6 เมตรและรั้วรักษาความปลอดภัย บุกรุกเข้าไปในกรงสิงโตด้วยตัวเอง 

             จากภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่มีคนบันทึกไว้ได้ เผยให้เห็นเด็กหนุ่มกำลังปีนข้ามกำแพง ก่อนจะไต่ต้นไม้ลงไปในกรงสิงโต ตอนนั้นเอง ลีโอน่า สิงโตเพศเมีย ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่บริเวณบ่อน้ำกลางกรง ได้เดินเข้าไปหาเด็กหนุ่ม เขาดูลังเลเล็กน้อยตอนที่กำลังสไลด์ตัวลงมาจากต้นไม้ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจสไลด์ตัวเข้ามาใกล้สิงโตมากขึ้น ทำให้ถูกสิงโตดังกล่าวตะปบและเข้าทำร้าย 

             เด็กหนุ่มพยายามจะหนี แต่สุดท้ายก็ถูกสิงโตตามไปขย้ำจนถึงแก่ชีวิตต่อหน้านักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเกินกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยทัน นำมาซึ่งความสูญเสียดังกล่าว 

             จากนั้นทางรัฐบาลท้องถิ่นออกแถลงการณ์ ระบุว่า เด็กหนุ่มที่เสียชีวิตจงใจบุกรุกเข้าไปในกรงสิงโตเอง โดยเขาทำมันอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจ 

             ต่อมามีการเปิดเผยว่า เด็กหนุ่มรายนี้มีความฝันอยากเป็นคนฝึกสิงโต และก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามลักลอบขึ้นเครื่องบินไปยังแอฟริกาเพื่อทำตามความฝันนั้นมาแล้ว ทางตำรวจก็ทราบถึงวีรกรรมดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อีกรายชี้ว่า แค่เฉพาะช่วงที่เป็นผู้เยาว์ ชายคนนี้ก็ถูกจับกุมมาแล้ว 10 ครั้ง และเคยถูกส่งไปยังศูนย์บำบัดด้านจิตสังคม แต่เขาก็หนีออกมา 

              ด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่ดูแลเด็กหนุ่มออกมาเปิดเผยว่า เด็กคนนี้ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพยากจนอย่างถึงที่สุด ไม่มีครอบครัวที่แท้จริงคอยสนับสนุน ที่ผ่านมาเขามีปัญหาทางจิต และเคยเข้ารับการรักษาในสถาบันต่าง ๆ มาหลายแห่งแล้ว ก่อนจะเกิดเรื่องในครั้งนี้  

             ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงแสดงความเห็นอกเห็นใจครอบครัวของผู้ตาย โดยทางสวนสัตว์จะปิดบริการจนกว่าการสืบสวนจะแล้วเสร็จ และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการชี้แจงข้อเท็จจริง 

             ในส่วนของลีโอน่า สิงโตเพศเมียที่เกี่ยวข้องนั้น ทางสวนสัตว์ยืนยันว่าลีโอน่ายังปลอดภัยหลังช่วงเวลาที่เกิดความเครียดอย่างมาก และขอย้ำว่าจะไม่มีการพิจารณาเรื่องการการุณยฆาตใด ๆ ลีโอน่าไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวนอกบริบทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนี้ทางสวนสัตว์ ทีมสัตวแพทย์ ผู้ดูแล และช่างเทคนิค จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลีโอน่า ให้มันสามารถฟื้นตัว มีอารมณ์ที่มั่นคง และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible, Mothership



