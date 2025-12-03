HILIGHT
ทนายสายหยุด โชว์หลักฐาน พานานาไปมอบตัวตั้งแต่ 1 ธ.ค. กลับมาจับถึงบ้านแทน

 
          ทนายสายหยุด เผย พานานาไปมอบตัวตั้งแต่ 1 ธันวาคม แต่ไม่ยอมรับมอบ สุดท้ายมาออกหมายจับเองข้อหาฉ้อโกงประชาชน


หลักฐาน นานา ขอมอบตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู

          วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของนานา ไรบีนา โพสต์ข้อความหลังจากที่นานาถูกจับกุมว่า ผมก็ไม่อยากให้ตำรวจ ปอศ.กก.4 ต้องเหนื่อยไปขอออกหมายค้น และขอออกหมายจับ ผมพาเข้ามอบตัวไปนั่งรออยู่ตั้งนาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก็ไม่ยอมมารับมอบตัว (ข้อหาตามหมายจับ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน (โทษจำคุก 5 ถึง 10 ปี)

หลักฐาน นานา ขอมอบตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู


          เบื้องต้น มีรายงานว่า คดีนี้มีผู้เสียหาย 17 คน ความเสียหายหลักร้อยล้านบาท

หลักฐาน นานา ขอมอบตัว

หลักฐาน นานา ขอมอบตัว

หลักฐาน นานา ขอมอบตัว

 

 





