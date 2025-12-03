HILIGHT
ผีน้อยคนไทย ถูกแฟนเกาหลีทำร้าย - คุกคามจนตกตึก 3 ชั้น ฉุนขอมีเซ็กส์แต่ถูกปฏิเสธ

          ผีน้อยคนไทย ถูกแฟนเกาหลีทำร้าย - คุกคามจนตกตึก 3 ชั้น หลังขอมีเซ็กส์แต่ถูกปฏิเสธ ฉาวศาลไม่รับคำฟ้องคดีพยายามฆ่า ปัดเป็นทำร้ายร่างกาย คุกแค่ 3 ปี 

ผีน้อยคนไทย ถูกแฟนเกาหลีทำร้าย

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 News1 สื่อเกาหลีใต้ รายงานกรณีชายเกาหลีใต้ อายุ 50 กว่าปี ถูกศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี ในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หลังจากที่เขาเรียกร้องมีเซ็กส์กับแฟนหญิงชาวไทย แต่เมื่อเธอปฏิเสธกลับใช้กำลังทำร้าย คุกคามจนเธอพลัดตกจากหน้าต่างชั้น 3 จนอาการสาหัส 

          อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินคดีที่ศาลอาญาแผนกที่ 1 ของเขตชางวอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา แทนที่ศาลจะตัดสินว่าชายคนดังกล่าวมีความผิดจริงข้อหาพยายามฆ่า ตามที่ถูกยื่นฟ้อง ผู้พิพากษากลับตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดในข้อหาดังกล่าว แต่มีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธจนทำให้ได้รับบาดเจ็บแทน 
 
          รายงานเผยว่า นาย A ผู้ก่อเหตุ พบกับ นาง B หญิงไทยอายุ 40 กว่าปี เมื่อปี 2564 ก่อนจะเริ่มคบหากันในเดือนมีนาคม 2568 อย่างไรก็ตาม นาย A มักยกความจริงเรื่องที่เธอมีสถานะเป็นผีน้อย ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินใด ๆ ตามกฎหมาย และจำเป็นต้องพึ่งพาเขา มาเป็นข้ออ้างในการบีบบังคับให้เธอยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งหากเธอไปแจ้งความก็จะถูกเนรเทศ   
 
          จนกระทั่งในวันเกิดเหตุเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา นาย A ซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมา กลับมาถึงอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับแฟนสาว เขาเรียกร้องให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกครั้ง แต่เมื่อเธอปฏิเสธ ก็เกิดอารมณ์โมโหร้าย และใช้กำปั้นซัดหน้าเธอไปหลายหมัด 

          เมื่อนาง B พยายามจะหนี เขาก็หันไปคว้าของที่อันตรายกว่าอย่างราวแขวนเสื้อในตู้ และโต๊ะ มาฟาดใส่เธอจนกระทั่งหมดสติไป 
 
          จนเมื่อนาง B ฟื้นคืนสติและพยายามขอร้องเขาให้หยุด นาย A กลับตามเธอเข้าไปในห้องนอน ทำให้นาง B หวาดกลัวมาก และท้ายที่สุดเธอก็ตกลงมาจากหน้าต่างชั้น 3 ของอาคารที่พัก ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหักหลายซี่ ต้องใช้เวลารักษานานกว่า 3 เดือน 

          อัยการอ้างว่า นาย A พยายามปกปิดการกระทำของตนเอง โดยทำให้ดูเหมือนว่านาง B ตกลงจากหน้าต่างไปเอง 

          อย่างไรก็ตาม ศาลไม่รับฟัง และชี้ว่า นาง B ให้การกับชุดสืบสวนและในชั้นศาลว่าตัวเองถูกทำร้ายร่างกายก้จริง แต่เธอจำไม่ได้ว่าตกลงจากหน้าต่างไปได้อย่างไร อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากความสามารถที่จำกัดของเหยื่อ ในการฟัง พูด และเข้าใจภาษาเกาหลี จึงยากที่จะสรุปได้แน่นอนว่า นาย A เป็นคนผลักนาง B ออกจากหน้าต่าง โดยมีเจตนาฆ่า 

          ด้วยเหตุนี้ศาลจึงไม่รับรองความผิดของเขาในข้อหาพยายามฆ่า แต่ตัดสินให้มีความผิดฐานทำร้ายด้วยอาวุธจนเป็นผลให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแทน เนื่องจากนาย A ใช้วัตถุอันตราย ทำร้ายร่างกายนาง B แล้วยังไล่ตามเธอ ส่งผลให้นาง B หวาดกลัวจนตกจากหน้าต่าง โดยพิพากษาให้ลงโทษด้วยการจำคุก 3 ปี 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก News1


