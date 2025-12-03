เปิด 10 งานที่เติบโตเร็วที่สุดใน 10 ปีข้างหน้า หลายตำแหน่งรายได้พุ่ง มีงานอะไรบ้าง

เปิด 10 งานที่เติบโตเร็วที่สุดใน 10 ปีข้างหน้า ตามรายงานของสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ หลายตำแหน่งรายได้พุ่ง จะมีงานอะไรบ้าง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CNBC เผยว่า สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) ได้เปิดเผยรายงานคาดการณ์ในช่วง 10 ปี (ระหว่างปี 2567-2577) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงสุดในปี 2577 ได้แก่ ด้านการดูแลสุขภาพ สวัสดิการสังคม และบริการวิชาชีพ มีอัตราการเติบโต 8.4 เปอร์เซ็นต์ ด้านวิทยาศาสตร์ และบริการด้านเทคนิค มีอัตราการเติบโต 7.5 เปอร์เซ็นต์
สำหรับกลุ่มอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุด ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยแพทย์ มีอัตราการเติบโต 12.4 เปอร์เซ็นต์ ตำแหน่งงานด้านคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ มีอัตราการเติบโต 10.1 เปอร์เซ็นต์
เอมิลี ครุตช์ (Emily Krutsch) หัวหน้าสาขาของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เผยถึงเหตุผลว่า "ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะต้องการการดูแลและบริการด้านสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่บทบาทด้านคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการเติบโตของเทคโนโลยี AI และนักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูลก็จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลและพัฒนาระบบเครื่องมือเพื่อรักษาความปลอดภัย"
อย่างไรก็ดี ครุตช์ กล่าวว่า อัตราการเติบโตของแต่ละงานไม่ได้พิจารณาจากข้อมูลสำคัญเพียงอย่างเดียว เพราะงานที่เติบโตอย่างรวดเร็วไม่ได้หมายความว่าจะมีตำแหน่งงานมากเสมอไป อาจเป็นเพียงอาชีพเล็ก ๆ ดังนั้น ข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานจึงได้คาดการณ์ อาชีพที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในปี 2577 และอัตราการเพิ่มขึ้นของงานที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเงินเดือนเฉลี่ยในปัจจุบันของแต่ละตำแหน่ง
10 อาชีพที่มีการเติบโตเร็วที่สุดใน 10 ปีข้างหน้า
1. ช่างเทคนิคกังหันลม
อัตราการเติบโต : 50 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 62,580 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.9 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 6,800 ตำแหน่ง
2. ผู้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
อัตราการเติบโต : 42 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 51,860 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.6 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 12,000 ตำแหน่ง
3. พยาบาลวิชาชีพ
อัตราการเติบโต : 40 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 129,210 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 128,400 ตำแหน่ง
4. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
อัตราการเติบโต : 34 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 112,590 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.5 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 82,500 ตำแหน่ง
5. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูล
อัตราการเติบโต : 29 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 124,910 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.9 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 52,100 ตำแหน่ง
6. ผู้จัดการด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ
อัตราการเติบโต : 23 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 117,960 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 142,900 ตำแหน่ง
7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
อัตราการเติบโต : 22 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 65,510 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 24,500 ตำแหน่ง
8. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราการเติบโต : 22 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 125,770 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 7,300 ตำแหน่ง
9. นักวิเคราะห์วิจัยปฏิบัติการ
อัตราการเติบโต : 21 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 91,290 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.9 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 24,100 ตำแหน่ง
10. ผู้ช่วยแพทย์
อัตราการเติบโต : 20 เปอร์เซ็นต์
เงินเดือนเฉลี่ยปี 2567 : 133,260 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.2 ล้านบาท)
งานที่เพิ่มขึ้นภายในปี 2577 : 33,200 ตำแหน่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก CNBC, U.S. Bureau of Labor Statistics