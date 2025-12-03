นักการเมืองอวดภาพมื้อฉลอง แต่มีจุดหลุดโฟกัส - สายตาคนร่วมโต๊ะ บอกความในใจ

ได้เหรอ นักการเมืองปล่อยคลิป ฉลองคริสต์มาสกับครอบครัว มื้อนี้สุดแฮปปี้ แต่คนหลุดโฟกัสแรง จับโป๊ะอาหารปลอม สีหน้าคนร่วมโต๊ะบ่งบอกทุกสิ่ง
ภาพจาก TikTok @freddybernalr
เผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศเวเนซุเอลา ที่ประชาชนจำนวนมากเผชิญปัญหาความอดอยาก ข้าวของแพงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดกรณีที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่น เมื่อ เฟรดดี้ เบอร์นัล ผู้ว่าการรัฐตาชิรา ของเวเนซุเอลา หนึ่งในผู้สนับสนุนประธานาธิบดี นิโกลัส มาดูโร ได้ปล่อยคลิปฉลองคริสต์มาสตั้งแต่เนิ่น ๆ กับครอบครัว ผ่าน TikTok @freddybernalr แต่กลับมีจุดที่ทำให้คนหลุดโฟกัสแรงสาเหตุที่คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ไม่ใช่เพราะภาพมื้ออันแสนสุขของครอบครัวนักการเมืองรายนี้กับครอบครัว แต่เป็นเพราะอาหารที่ถูกจัดไว้ในจานตรงหน้า ซึ่งชาวเน็ตชี้ว่า ไม่ว่ามองมุมไหนก็ดูเหมือน "อาหารปลอม" ที่ทำจากพลาสติก
แถมเมื่อดูท่าทีของคนที่อยู่ร่วมโต๊ะ พบว่ายังต้องแกล้งทำเป็น "กิน" อาหาร ทั้งหันและจิ้มยัดปาก แต่ไม่ได้เนื้อหรืออาหารติดส้อมมาสักชิ้น สีหน้าบางช็อตนั้นแทบจะเรียกว่าบอกความในใจไว้หมดแล้ว
ภาพจาก TikTok @freddybernalr
ภาพจาก TikTok @freddybernalr
อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน 2568 นิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เคยออกมากล่าวว่า คริสต์มาสในปีนี้สำหรับเวเนซุเอลา จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ด้วยความสุข การค้าขาย กิจกรรม วัฒนธรรม และเพลงคริสต์มาส หลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนเคยประกาศว่าคริสต์มาสควรจะเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน
