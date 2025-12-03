ดราม่า DEK69 โพสต์อวดพอร์ตได้สัมภาษณ์ ม. ดัง ก่อนโป๊ะเคลมผลงานเพื่อนไปยื่นหน้าตาเฉย

ดราม่าเดือด TCAS รอบพอร์ต นักเรียนเคลมผลงานเพื่อนยื่น จนมหาลัยเรียกสัมภาษณ์ ก่อนถูกผู้ปกครองคู่กรณีจับได้ ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษ แจ้งพร้อมสละสิทธิ์
เรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มีความสามาารถได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยตรง สำหรับ TCAS รอบ Portfolio ซึ่งเป็นรอบการคัดเลือกแรกของระบบ TCAS ที่นักเรียนใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นหลักในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อแสดงศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร แทนการสอบข้อเขียน ซึ่งนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่น มีความสามารถพิเศษ หรือมีโปรไฟล์ที่ดี ก็มีโอกาสที่จะถูกคัดเลือกให้เข้ามาสัมภาณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนได้เป็นกลุ่มแรก ๆ
อย่างไรก็ดี ล่าสุด (2 ธันวาคม 2568) เกิดดราม่าใหญ่ใน TCAS รอบ Portfolio หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม เด็กโชว์พอร์ต : TCASFolio #DEK69 / ตัวอย่าง PORT / รอบพอร์ต (1M) เป็นการโชว์พอร์ตผลงานของตัวเองที่ใช้ในการยื่นสมัคร TCAS รอบ Portfolio กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง แต่ก็เกิดประเด็นทันที เพราะมีผู้ปกครองรายหนึ่งมั่นใจว่า หนึ่งในผลงานบนพอร์ตของนักเรียนรายนี้ กลับเป็นผลงานของลูกชายของเธอ จึงอยากให้คนโพสต์ออกมาชี้แจงด้วย
ต่อมาเจ้าของโพสต์ดังกล่าว ออกมายอมรับผิดที่นำผลงานของคนอื่นไปใช้ยื่นในรอบพอร์ต โดยได้นำผลงานของเพื่อนมารวม 4 ชิ้น ได้แก่ ผลงานการแข่งขัน NSC, CTF, Stroke Hero 2025, Game Jam Hamster Hub และโครงงานเว็บเติมเกม หลังจากรู้ตัวว่าทำผิด ได้แก้ไขพอร์ตในระบบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ทัน ผลคือตนเองถูกเชิญเข้าสัมภาษณ์ ขณะที่เพื่อนคนหนึ่งกลับไม่ได้ติด ทำให้รู้สึกผิดอย่างมาก
จากการกระทำดังกล่าว จึงตัดสินใจรับผิดชอบด้วยการยกเลิกการยื่นรอบ Portfolio ทั้งหมด และสละสิทธิ์มหาวิทยาลัยที่ติดทุกแห่ง รวมถึงกำลังหารือกับผู้ปกครองว่าจะเรียนต่อหรือพักการศึกษาก่อน แต่ยืนยันว่าผลงานอื่นนอกเหนือจากรูปที่มีประเด็นนั้น ล้วนเป็นผลงานที่ทำด้วยตัวเอง
อีกประเด็นหนึ่งคือ เพื่อนชื่อ จอน เคยนำผลงานรุ่นพี่ไปใส่ไว้จริง แต่เป็นงานที่ไม่ได้ใช้ส่งเข้ามหาวิทยาลัย และรุ่นพี่เจ้าของงานก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ด้านเพื่อนที่ถูกเคลมผลงาน เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่า แล้วผลงานแต่ละอันผมทุ่มเทมามากใช้เวลาเป็นปี ๆ เสียความรู้สึกมาก ๆ ครับไม่ได้อยากจะซ้ำเติม แต่แค่อยากให้รู้ว่าผมเสียความรู้สึกมาก ๆ ผมสามารถไปแจ้งมหาลัยได้ไหมครับว่าผลงานนั้นเป็นงานของผม ผมมีสิทธิเข้าไปเรียนอีกหรือเปล่า
ขณะที่ แม่ของคนที่ถูกเคลมผลงานไปยื่นสมัคร โพสต์หลังจากได้คุยกับเด็กคู่กรณีแล้วว่า แม่ไม่ได้คิดจะตัดอนาคตน้องหรือใครเลย แม่ได้คุยกับลูกชายว่าโดนเคลมผลงานจะเอายังไงกันดี แม่เห็นลูกชายแม่เครียดและเสียใจ โดยเฉพาะผลงานเว็บไซต์ส่วนตัวที่น้องสร้างมาเองกับมือ ใช้เวลานานมากทีเดียวเลยนะคะกว่าจะได้เว็บไซต์นี้ แม่เห็นลูกชายแม่นั่งเรียนโค้ดดิ้งหน้า YouTube ทุกวันวันละ 6-8 ชั่วโมง เขาพยายามเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ฟังคลิปสอนเขียนโค้ดของต่างชาติออก แม่เองก็มีส่วนช่วยแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตัวแม่เองก็รู้สึกผูกพันกับมันเช่นกัน
ลูกแม่เดินมาร้องไห้ทั้งน้ำตาว่าถูกเคลมผลงานจากเพื่อนไป เพราะเขาก็คาดหวังว่าอยากติดที่นี่เหมือนกัน แต่แม่ก็ไม่ได้โทษน้องนะคะถึงแม้ว่าไม่มีพอร์ตของน้องคนนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกแม่จะติดเช่นกัน แม่อยากจะฝากบอกน้องถ้าน้องได้ผ่านเข้ามาเห็นว่าแม่ยกโทษให้ แล้วแม่ไม่ได้โกรธแต่ถามว่าแม่เสียใจไหมแม่ก็เสียใจค่ะแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปแล้ว
แล้วอยากฝากบอกทุกคนที่เห็นโพสต์ของน้องและเห็นข้อความของแม่นะคะ ได้โปรดอย่าตำหนิหรือทับถมน้องกันเลยนะคะ น้องยังเด็กมาก น้องสำนึกผิดแล้ว และกล้าหาญมากที่ออกมายอมรับความจริง แม่ไม่ได้อยากทำลายอนาคตใครเลยนะคะ แต่แม่ก็สงสารลูกแม่เหมือนกัน อยากให้เคสนี้จบแค่นี้ ถือว่าได้รับรู้และเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครคนนึงและอีกหลาย ๆ คน ขอบคุณมากค่ะ
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างหนัก หลายคนเร่งให้เจ้าของผลงานตัวจริงรักษาสิทธิ ต้องแจ้งมหาวิทยาลัยไปว่าเป็นเจ้าของตัวจริง ขณะที่บางส่วนก็ช่วยเหลือและแจ้งเรื่องไปกับบางมหาวิทยาลัยที่คนเคลมผลงานยื่นพอร์ตเข้าไปแล้วเช่นกัน
อีกด้านหนึ่ง หลายคนมองว่าคนที่เคลมผลงานไม่น่าจะเกิดจากความหน้ามืดตามัว หรือ เพิ่งได้สติ เพราะก่อนถูกแฉ เจ้าตัวเคยโพสต์โชว์พอร์ตอย่างภูมิใจและตอบคอมเมนต์ชื่นชมอย่างเต็มที่ จึงมองว่าการขอโทษหรือการสละสิทธิ์ภายหลังไม่สามารถชดเชยความเสียหายได้ โดยเฉพาะต่อเพื่อนผู้เสียหายต้องเสียโอกาสเข้ารอบสัมภาษณ์ หลายคอมเมนต์จึงเรียกร้องให้มีการลงโทษอย่างจริงจัง และย้ำว่าหากไม่มีความสามารถหรือผลงานที่เป็นของตัวเอง ก็ไม่ควรได้ที่เรียนผ่านระบบนี้ตั้งแต่แรก เป็นต้น