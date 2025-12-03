ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน มองเหมือนอะไร ทำไมคนดูหัวเราะลั่น

สาวญี่ปุ่นโพสต์ภาพฟันคุด ไม่กี่วันกลายเป็นไวรัล 17 ล้าน มองดูเหมือนอะไร ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวขำขันกันสนั่น
ภาพจาก X @ayu_1014_
โดยหญิงสาวได้โพสต์ภาพฟันคุดของเธอ พร้อมกับข้อความระบุว่า "ฟันคุดของฉันตลกและน่ารัก"
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภายหลังหญิงสาวเจ้าของฟันคุดได้ออกมาเผยว่า เธอไปถอนฟันคุดที่คลินิกทันตกรรม นากาฮาชิ เดนทัล คลินิก โดยศัลยแพทย์ช่องปากที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี คุณหมออุจิยามะที่เป็นคนถอนให้เธอมีทักษะที่เก่งมาก ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวก็สามารถดึงมันออกมาได้ พอวันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกเลย
ภาพจาก X @ayu_1014_
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 หญิงสาวชาวญี่ปุ่นผู้ใช้บัญชี X @ayu_1014_ ได้แชร์ภาพถ่ายฟันคุดของเธอ หลังจากหมอถอนออกมาให้แบบเต็มทั้งซี่ไม่มีส่วนที่เสียหาย แต่ปรากฏว่าเมื่อลองนั่งพิจารณาดูดี ๆ มันดันมีรูปร่างแปลก ๆ ที่ดูตลกไม่น้อย เธอจึงนำมาโพสต์ให้เพื่อน ๆ บนโลกออนไลน์ได้เห็น ทว่าหลังจากนั้น "ฟันคุดของเธอ" กลับกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ล่าสุด (3 ธันวาคม 2568) โพสต์ของเธอมีผู้เข้าชมมากกว่า 17.6 ล้านครั้ง มีผู้เข้าไปแสสดงความคิดเห็นมากมาย ทั้งชื่นชมคุณหมอที่สามารถถอนฟันคุดออกมาได้สวยงามน่าทึ่งเช่นนี้ หลายคอมเมนต์เอาไปทำเป็นภาพตลกและแซวขำขันว่า "รูปร่างฟันคุดของเธอดูเหมือนว่ามันกำลังดีใจ เป็นท่าทางกำลังวิ่งหนี ราวกับว่าเป็นอิสระแล้ว"
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
ภาพจาก X @ayu_1014_
- "รู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่เลย"
- "ออกมาสะอาดมากเลยถือว่าหายาก"
- "โหออกมาโดยไม่เสียหายเลย คงเจ็บน่าดู"
- "แม้แต่เพื่อนผมที่ทำงานด้านทันตกรรมมา 8 ปี ยังบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นมันเลย ฮ่า ๆ"
