ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน มองเหมือนอะไร ทำไมคนดูหัวเราะลั่น

          สาวญี่ปุ่นโพสต์ภาพฟันคุด ไม่กี่วันกลายเป็นไวรัล 17 ล้าน มองดูเหมือนอะไร ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวขำขันกันสนั่น

ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน
ภาพจาก X @ayu_1014_ 

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 หญิงสาวชาวญี่ปุ่นผู้ใช้บัญชี X @ayu_1014_ ได้แชร์ภาพถ่ายฟันคุดของเธอ หลังจากหมอถอนออกมาให้แบบเต็มทั้งซี่ไม่มีส่วนที่เสียหาย แต่ปรากฏว่าเมื่อลองนั่งพิจารณาดูดี ๆ มันดันมีรูปร่างแปลก ๆ ที่ดูตลกไม่น้อย เธอจึงนำมาโพสต์ให้เพื่อน ๆ บนโลกออนไลน์ได้เห็น ทว่าหลังจากนั้น "ฟันคุดของเธอ" กลับกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว 

          โดยหญิงสาวได้โพสต์ภาพฟันคุดของเธอ พร้อมกับข้อความระบุว่า "ฟันคุดของฉันตลกและน่ารัก" 

ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน
ภาพจาก X @ayu_1014_ 

ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน
ภาพจาก X @ayu_1014_

          หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ล่าสุด (3 ธันวาคม 2568) โพสต์ของเธอมีผู้เข้าชมมากกว่า 17.6 ล้านครั้ง มีผู้เข้าไปแสสดงความคิดเห็นมากมาย ทั้งชื่นชมคุณหมอที่สามารถถอนฟันคุดออกมาได้สวยงามน่าทึ่งเช่นนี้ หลายคอมเมนต์เอาไปทำเป็นภาพตลกและแซวขำขันว่า "รูปร่างฟันคุดของเธอดูเหมือนว่ามันกำลังดีใจ เป็นท่าทางกำลังวิ่งหนี ราวกับว่าเป็นอิสระแล้ว" 

ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน
ภาพจาก X @ayu_1014_

ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน
ภาพจาก X @ayu_1014_ 

ภาพฟันคุดสาวญี่ปุ่น กลายเป็นไวรัล 17 ล้าน
ภาพจาก X @ayu_1014_ 

          - "รู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่เลย"

          - "ออกมาสะอาดมากเลยถือว่าหายาก"

          - "โหออกมาโดยไม่เสียหายเลย คงเจ็บน่าดู"

          - "แม้แต่เพื่อนผมที่ทำงานด้านทันตกรรมมา 8 ปี ยังบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นมันเลย ฮ่า ๆ"

          ภายหลังหญิงสาวเจ้าของฟันคุดได้ออกมาเผยว่า เธอไปถอนฟันคุดที่คลินิกทันตกรรม นากาฮาชิ เดนทัล คลินิก โดยศัลยแพทย์ช่องปากที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี คุณหมออุจิยามะที่เป็นคนถอนให้เธอมีทักษะที่เก่งมาก ใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวก็สามารถดึงมันออกมาได้ พอวันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้สึกเจ็บอีกเลย



โพสต์เมื่อ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 16:26:43
