กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแล้ว อากาศหนาวจะมาอีกเมื่อไร หลังเพิ่งหายหนาวไปหมาด ๆ

พยากรณ์อากาศ


          ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2568 เป็นช่วงที่คนไทยหนาวปากสั่นหลายวันติดต่อกัน สมศักดิ์ศรีฤดูหนาว ก่อนที่ความหนาวจะลดลง ไม่รู้เมื่อไรมันจะกลับมาอีก





          ล่าสุด วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา มีการประกาศถึงการพยากรณ์อากาศว่า ฤดูหนาวจะกลับมาอีกเมื่อไร ขอให้รอหน่อย เพราะน้องหนาวจะมาในวันที่ 14 ธันวาคม แล้วพบกันนะ



