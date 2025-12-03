กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแล้ว อากาศหนาวจะมาอีกเมื่อไร หลังเพิ่งหายหนาวไปหมาด ๆ รออีกนิด ราว 10 วันมาแน่
ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2568 เป็นช่วงที่คนไทยหนาวปากสั่นหลายวันติดต่อกัน สมศักดิ์ศรีฤดูหนาว ก่อนที่ความหนาวจะลดลง ไม่รู้เมื่อไรมันจะกลับมาอีก
ล่าสุด วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา มีการประกาศถึงการพยากรณ์อากาศว่า ฤดูหนาวจะกลับมาอีกเมื่อไร ขอให้รอหน่อย เพราะน้องหนาวจะมาในวันที่ 14 ธันวาคม แล้วพบกันนะ
