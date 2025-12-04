สาวดำน้ำดูฉลาม ไม่หวั่นแม้มี ปจด. ช็อกถูกฉลามกัด ยังดื้อจะถ่ายรูป - ไม่ทำแผลแม้มีรูเขี้ยว

สาวดำน้ำดูฉลาม ไม่หวั่นแม้มี ปจด. สุดท้ายถูกฉลามกัด ยังดื้อจะถ่ายรูป - ไม่ยอมทำแผล มองไม่ใช่เรื่องใหญ่แม้มีรูเขี้ยว ก่อนแผลติดเชื้อ
ภาพจาก Douyin
วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ รายงานว่า ทริปดำน้ำในมัลดีฟส์ของสาวจีนรายหนึ่งหวิดกลายเป็นฝันร้าย หลังจากที่เธอถูกฉลามงับขณะแหวกว่ายอยู่กลางฝูงสัตว์นักล่า โดยพบว่าเธอลงน้ำทั้งที่มีประจำเดือน แถมยังดื้อไม่ยอมกลับขึ้นฝั่ง เพราะมัวแต่ถ่ายรูปใต้น้ำ
รายงานเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ขณะที่หญิงวัย 26 ปีไปเที่ยวที่ประเทศมัลดีฟส์ ช่วงเวลานั้นเธอมีประจำเดือน ซึ่งหากเป็นผู้หญิงคนอื่นอาจะเลือกที่จะไม่ลงน้ำ แต่สาวคนนี้ยืนกรานที่จะลงไปดำน้ำตื้น แถมยังจงใจว่ายเข้าหาฝูงฉลาม กระทั่งถูกฉลามตัวหนึ่งกัดเข้าที่แขน ทิ้งแผลลึกไว้ที่ข้อมือของเธอ
ภาพจาก Douyin
ภาพจาก Douyin
อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะถ่ายรูปสวย ๆ มาอวดลงอินสตาแกรมให้คุ้ม เธอจึงยืนกรานที่จะถ่ายรูปใต้น้ำต่อไป โดยไม่ยอมเชื่อฟังคำแนะนำของไกด์ แถมยังด่าเขาด้วยที่บังคับให้เธอขึ้นมาจากน้ำ
เพราะไม่ได้คิดว่าเป็นแผลที่ร้ายแรงอะไร สาวคนนี้เลยไม่ได้ใส่ใจจะทำแผล แถมยังบอกว่าหากฉลามกัดถูกเส้นเลือดแดง หรือกระดูกและข้อต่อ จนเธอขยับไม่ได้ ก็คงจะแตกตื่น แต่นี่ก็แค่แผลที่ข้อมือเท่านั้น
ภาพจาก Weibo
อย่างไรก็ตาม ต่อมาแผลของเธอเกิดอักเสบและติดเชื้อขึ้นมาจริง ๆ เธอจึงรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรักษา แพทย์จึงทำการล้างแผลและฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้ ทั้งนี้ พบว่าก่อนที่จะรักษา ข้อมือซ้ายของเธอมีรูใหญ่เท่าเมล็ดถั่วเขียว ซึ่งเกิดจากรอยเขี้ยวฉลาม และยังคงมีเลือดไหล รอย ๆ บาดแผลมีรอยข่วน
นอกจากนี้สาวรายดังกล่าวยังอ้างว่า ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว อีกฝ่ายบอกว่าสามารถลงน้ำได้ ตราบใดก็ตามที่เธอใช้ผ้าอนามัยแบบสอด ส่วนสาเหตุที่ถูกฉลามกัดนั้น เธออ้างว่าอาจจะเพราะสร้อยข้อมือเงินที่เธอสวมลงน้ำ ไม่น่าจะเกิดจากการมีประจำเดือนแต่อย่างใด
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz