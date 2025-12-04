ทัวร์ลงยับ ! เพจซีเกมส์ใช้ AI ทำโปสเตอร์งานวิ่ง แถมยังจัดวางสุดขัดตา ทำชาวเน็ตโวยเดือด

ดราม่า เพจซีเกมส์ โพสต์รูปโปสเตอร์โปรโมตกิจกรรมวิ่ง แต่กลับใช้ภาพ AI แถมจัดวางผิดเพียบ ทำชาวเน็ตแห่วิจารณ์เดือด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
ล่าสุด (3 ธันวาคม 2568) เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 โพสต์โปสเตอร์กิจกรรม "33rd SEA Games Virtual Run" แต่กลับใช้ AI สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยองค์ประกอบผิดที่ผิดทาง กราฟิกผิด การเว้นวรรค การจัดวางไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น
ภายหลังจากโปสเตอร์ดังกล่าวถูกนำออกมาโปรโมตกิจกรรม ปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวไทยจำนวนไม่น้อย โดยต่างออกมาคอมเมนต์เดือด ยกตัวอย่างเช่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025
เจอกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่อง สำหรับ SEA GAMES Thailand 2025 หลังมีการจัดการหลายอย่างดูจะไม่ค่อยพร้อมรองรับการแข่งขัน หรือทำออกมาได้ไม่สมศักดิ์ศรีที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเท่าที่ควร
- "Gemini มีตัว Pro แล้วนะ สามารถสั่งให้แขนขาคนออกมาไม่ขาด ๆ เกิน ๆ ได้แล้ว"
- "ใช้ AI ฟรีเหรอจ้ะ พร้อมจัดจริงหรือเปล่าครับ"
- "ไทยมีทีมโปรดักชันเก่ง ๆ เยอะแยะนะครับ ทำไมออกมาแบบนี้"
- "ใช้ AI ขนาดนี้ งบน่าจะเหลือเยอะนะ"
- "งานระดับประเทศ ใช้ AI เจนเหรอ"
- "AI ยังท้อ"
ดราม่าครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเพจ SEA GAMES Thailand 2025 เพิ่งสร้างความสับสนด้วยการโพสต์ตารางการแข่งขันที่มีลักษณะคล้ายไฟล์ Excel ทำให้ผู้ติดตามงงกันถ้วนหน้า ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไป ซึ่งจากโปสเตอร์ล่าสุดยิ่งส่งผลกับความเชื่อมั่นของทีมสื่อสารซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพหนักขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น