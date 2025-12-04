HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชู้สาวกระโปรงสั้น ปีนตึกสูงหนีถูกจับ ฝั่งตรงข้ามใจจะหล่น คนแปลกหน้าคว้ามือช่วยชีวิต

          ระทึก ชู้สาวกระโปรงสั้น ปีนตึกสูงหนีถูกจับ ฝั่งตรงข้ามลุ้นใจจะหล่น โชคดีได้คนแปลกหน้าคว้ามือช่วยชีวิตได้ทัน 
ภาพจาก Douyin 

          วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกบีบหัวใจถูกแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งในชุดกระโปรงสั้นเสี่ยงชีวิตปีนตึกสูง โดยเข้าใจว่าเธอน่าจะเป็นชู้รักของผู้ชายในห้อง จึงพยายามรีบหลบหนีจากการถูกภรรยาตัวจริงจับได้ สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่ได้เห็นไปตาม ๆ กัน 

          เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า หญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวและกระโปรงสีขาว และใส่ถุงเท้า ได้ปีนออกมาทางหน้าต่างระเบียงของห้องหนึ่ง โดยมีผู้ชายที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อจับมือเธอในตอนแรก ก่อนที่เขาจะหายกลับเข้าไปในห้อง ทิ้งให้เธอเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง


ภาพจาก Douyin 

          จากนั้นหญิงสาวได้พยายามปีนลงมาที่ห้องชั้นล่างโดยตรง แต่ไม่มีที่ให้เธอยืน เธอจึงเปลี่ยนใจไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็ว โดยใช้เท้าไต่ไปตามขอบตึก และใช้มือจับไม้ระแนงอย่างระมัดระวัง จนไปถึงตรงมุมอาคาร เธอใช้มือจับท่อน้ำ แล้วค่อย ๆ ไถลตัวลงมายังอีกชั้น แต่มีจังหวะที่มือเธอลื่นจนเกือบพลัดตก แต่เธอยังเกาะขอบตึกเอาไว้ได้ 

          หญิงสาวรีบเคาะกระจกห้องที่ชั้นนั้น ก่อนจะมีชายแปลกหน้าเปิดออกมาเห็นด้วยความตกใจ เขารีบคว้าแขนแล้วดึงตัวเธอเข้าไปด้านในทันที จนทำให้เธอปลอดภัยในที่สุด ทั้งรอดชีวิต และรอดจากการถูกจับได้ในวันนั้น 



ภาพจาก Douyin 

          ผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกฝั่งตรงข้ามเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและได้ถ่ายบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ ท่ามกลางความตกใจและส่งเสียงลุ้นด้วยความหวาดเสียว กังวลว่าหญิงสาวรายนี้จะเกิดอันตราย ก่อนที่พวกเขาจะโล่งใจเมื่อเห็นว่าเธอได้รับการช่วยเหลือได้สำเร็จ  

          หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกส่งต่อและเผยแพร่ไปในวงกว้าง ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง หลายคนกล่าวว่า ทำไมหญิงสาวยอมเสี่ยงชีวิตเช่นนี้ ในขณะที่ผู้ชายเอาตัวรอดไปคนเดียว และบางคนก็สังเกตว่า เธอรีบร้อนทั้งที่ยังสวมถุงเท้าอยู่ ซึ่งทำให้ลื่นและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้แม้ว่าในวันนั้นเธอและฝ่ายชายจะไม่ถูกจับได้ แต่สุดท้ายเมื่อมีคลิปรากฏออกมาก็จบเกมอยู่ดี  



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชู้สาวกระโปรงสั้น ปีนตึกสูงหนีถูกจับ ฝั่งตรงข้ามใจจะหล่น คนแปลกหน้าคว้ามือช่วยชีวิต อัปเดตล่าสุด 4 ธันวาคม 2568 เวลา 13:56:10 2,782 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย