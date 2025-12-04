ชู้สาวกระโปรงสั้น ปีนตึกสูงหนีถูกจับ ฝั่งตรงข้ามใจจะหล่น คนแปลกหน้าคว้ามือช่วยชีวิต

ระทึก ชู้สาวกระโปรงสั้น ปีนตึกสูงหนีถูกจับ ฝั่งตรงข้ามลุ้นใจจะหล่น โชคดีได้คนแปลกหน้าคว้ามือช่วยชีวิตได้ทัน
ภาพจาก Douyin
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกบีบหัวใจถูกแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย เมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งในชุดกระโปรงสั้นเสี่ยงชีวิตปีนตึกสูง โดยเข้าใจว่าเธอน่าจะเป็นชู้รักของผู้ชายในห้อง จึงพยายามรีบหลบหนีจากการถูกภรรยาตัวจริงจับได้ สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่ได้เห็นไปตาม ๆ กัน
ภาพจาก Douyin
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน จากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า หญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวและกระโปรงสีขาว และใส่ถุงเท้า ได้ปีนออกมาทางหน้าต่างระเบียงของห้องหนึ่ง โดยมีผู้ชายที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อจับมือเธอในตอนแรก ก่อนที่เขาจะหายกลับเข้าไปในห้อง ทิ้งให้เธอเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง
ภาพจาก Douyin
จากนั้นหญิงสาวได้พยายามปีนลงมาที่ห้องชั้นล่างโดยตรง แต่ไม่มีที่ให้เธอยืน เธอจึงเปลี่ยนใจไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็ว โดยใช้เท้าไต่ไปตามขอบตึก และใช้มือจับไม้ระแนงอย่างระมัดระวัง จนไปถึงตรงมุมอาคาร เธอใช้มือจับท่อน้ำ แล้วค่อย ๆ ไถลตัวลงมายังอีกชั้น แต่มีจังหวะที่มือเธอลื่นจนเกือบพลัดตก แต่เธอยังเกาะขอบตึกเอาไว้ได้
หญิงสาวรีบเคาะกระจกห้องที่ชั้นนั้น ก่อนจะมีชายแปลกหน้าเปิดออกมาเห็นด้วยความตกใจ เขารีบคว้าแขนแล้วดึงตัวเธอเข้าไปด้านในทันที จนทำให้เธอปลอดภัยในที่สุด ทั้งรอดชีวิต และรอดจากการถูกจับได้ในวันนั้น
ภาพจาก Douyin
ผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกฝั่งตรงข้ามเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและได้ถ่ายบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ ท่ามกลางความตกใจและส่งเสียงลุ้นด้วยความหวาดเสียว กังวลว่าหญิงสาวรายนี้จะเกิดอันตราย ก่อนที่พวกเขาจะโล่งใจเมื่อเห็นว่าเธอได้รับการช่วยเหลือได้สำเร็จ
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกส่งต่อและเผยแพร่ไปในวงกว้าง ก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง หลายคนกล่าวว่า ทำไมหญิงสาวยอมเสี่ยงชีวิตเช่นนี้ ในขณะที่ผู้ชายเอาตัวรอดไปคนเดียว และบางคนก็สังเกตว่า เธอรีบร้อนทั้งที่ยังสวมถุงเท้าอยู่ ซึ่งทำให้ลื่นและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ทั้งนี้แม้ว่าในวันนั้นเธอและฝ่ายชายจะไม่ถูกจับได้ แต่สุดท้ายเมื่อมีคลิปรากฏออกมาก็จบเกมอยู่ดี
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday
