ลูกค้าเศร้า แวะมาซื้อน้ำที่ร้านครั้งสุดท้าย ได้รู้สาเหตุถึงกับจุกอก ก่อนโผกอดปลอบใจซึ้ง

เจ้าของร้านชาไข่มุก แชร์คลิปสุดศร้าเมื่อลูกค้ามาบอกว่าคงไม่ได้กลับมาซื้อแล้ว ก่อนเดินเข้าไปโผกอดส่งกำลังใจ
ภาพจาก TikTok @anne_jutarat
วันที่30 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @anne_jutarat เจ้าของร้านชาไข่มุก หน้าโรงพยาบาลสันป่าตอง ลงคลิปเหตุการณ์ชวนบีบหัวใจ เมื่อลูกค้าที่แวะมาซื้อหลายวัน มาที่ร้านแล้วบอกว่าคงไม่ได้มาซื้อต่อแล้ว พร้อมเล่าถึงเหตุผลสุดเศร้าที่เพิ่งพบเจอมา
ในคลิปเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาซื้อเครื่องดื่มที่ร้าน ก่อนจะบอกว่า พี่คงไม่ได้มาซื้อน้องแล้วนะ คุณพ่อพี่ไม่อยู่แล้ว พี่ไม่มาแล้วนะคะ โดยบางช่วงลูกค้าถึงกับปาดน้ำตาด้วยความเสียใจ
ขณะที่เจ้าของร้านก็รู้สึกเห็นใจสิ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญ พร้อมบอกว่า พี่ไม่ต้องมาแล้วนะคะ โรงพยาบาล ถ้าจะมา ก็มาหาน้องก็พอ ก่อนจะเดินออกมาจากเคาน์เตอร์ แล้วไปกอดปลอบใจลูกค้าเพื่อส่งกำลังใจให้
เจ้าของร้านระบุแคปชั่นว่า "เปิดร้านหน้าโรงพยาบาล กับการพบเจอเรื่องราวหลากหลายในแต่ละวัน ให้กำลังนะคะ"
ภาพจาก TikTok @anne_jutarat
