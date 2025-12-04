HILIGHT
ทนายผู้เสียหาย เผยถูก นานา หลอกยังไง เอาเงินไปทำอะไร แฉจุดโป๊ะ ปลอมเอกสาร ปปง.


          ทนายผู้เสียหาย เปิดดีเทล นานา ไรบีนา หลอกเพื่อนยังไง ให้ลงเงินกันหลักล้าน มีทั้งให้ลงทุนไปปล่อยกู้ - ลงหุ้น ชี้โป๊ะแล้วยังหลอกซ้ำ ปลอมเช็ค-เอกสารอายัดบัญชี

นานา ไรบีนา
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 4 ธันวาคม 2568 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีความของ นานา ไรบีนา ซึ่งขณะนี้ถูกจับกุมตัวในคดีฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ยอดเสียหายกว่า 195 ล้านบาท โดยที่ในรายการมีทนายความ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสียหายมาร่วมเปิดเผยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
          
          โดยทนายความท่านนี้ เป็นผู้ที่ดูแลคดีให้ผู้เสียหาย 3 คน หนึ่งในนั้นคือ ข้าวโพด เพื่อนของนานา ส่วนอีก 2 คนไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ 
          
          สำหรับพฤติการณ์ของ นานา ไรบีนา ทนายเล่าว่า ผู้เสียหายกับนานานั้นรักกันมาก ไม่มีความระแวงกันเลย จนอยู่มาวันหนึ่ง นานาได้มาบอกว่าที่โรงเรียนของลูก มีบุคคลหนึ่งที่เอาเงินไปปล่อยกู้แล้วดอกเบี้ยดี จากนั้นก็ชักชวนเพื่อน ๆ ให้เอาเงินมาลงกัน เพื่อนำไปให้บุคคลดังกล่าวปล่อยกู้ 
          
          ผู้เสียหายเกิดความสนใจและไม่มีความระแวง จึงลงเงินกันไป ซึ่งในการลงเงินในแต่ละครั้ง นานาจะมีการบอกว่าเป็นยอดเท่าไหร่ ให้โอนเข้าบัญชีใครบ้าง โดยพบว่าชื่อเจ้าของบัญชีไม่ใช่คนดัง เฉพาะที่ในกลุ่มผู้เสียหายของตนโอนไปก็มีอยู่ 5 บัญชี ในจำนวนนี้ไม่มีของนานา 
          
          เมื่อทนายถามลูกความว่า เคยสอบถามคนที่ปล่อยกู้หรือไม่ ลูกความชี้ว่าเคยเจอแต่ไม่เคยถาม เพราะนานาบอกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ชอบพูดคุย ไม่ให้ไปถาม กระทั่งลงเงินกันไปมากแล้ว แม้จะได้เงินกลับคืนมาบางส่วน แต่เงินเหล่านี้ไม่ได้มาจากการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมตามที่กล่าวอ้าง 

นานา ไรบีนา
ภาพจาก Instagram nanarybena

สรุปเงินที่ผู้เสียหายโอนให้ นานา เอาไปทำอะไร ?

          
          นานาบอกว่าจะเอาเงินไปให้อีกคนหนึ่ง จากนั้นพวกผู้เสียหายจะได้รับผลตอบแทน พวกเขามองว่านี่คือการลงทุนตามที่ถูกนานาเชื้อเชิญ ยืนยันว่าไม่ใช่การกู้ยืมเงิน แต่เป็นการเอาเงินไปลงทุนกับนานา ซึ่งจะเอาไปให้คนปล่อยกู้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง 
          


          ในส่วนของบุคคลที่นานากล่าวอ้าง ว่าเป็นคนเอาเงินไปปล่อยกู้ ทนายก็ได้ไปเจอตัวมาแล้ว ฝั่งนั้นยืนยันว่าไม่รู้เรื่องด้วย ตัวเองก็ยังโอนเงินไปส่วนหนึ่ง และได้รับเงินกลับมาบ้างเช่นกัน 

นานา ไรบีนา
ภาพจาก โหนกระแส

เพิ่งทำเอกสารบันทึกต่าง ๆ หลังถูกจับโป๊ะ 

          
          ทนายชี้ว่า ในช่วงแรก ๆ นานากับกลุ่มผู้เสียหายไม่ได้มีการทำเอกสารบันทึกอะไรกัน เพิ่งมาทำหลังตอนที่จะจับโป๊ะ โดยมีการทำสัญญารับสภาพหนี้กับข้าวโพด จำนวน 70 ล้านบาท 
          
          ทนายชี้ว่า จะมีเอกสารสลิปเงินโอนผ่านธนาคาร ที่นานาส่งมาให้ผู้เสียหายดู เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเงินเหล่านั้นถูกส่งไปให้คนปล่อยกู้ แต่เมื่อทนายนำสลิปมาเช็กดู พบว่าเป็นเลขอ้างอิงชุดเดียวกันหมด มีการเปลี่ยนแค่ตัวเลขเวลาหรือวันที่เท่านั้น 
          
          นอกจากเอาเงินไปปล่อยกู้ นานายังอ้างว่ามีการนำไปลงทุนในหุ้นด้วย ซึ่งทนายจำมูลค่ารวมของทั้ง 3 คนไม่ได้ จำได้แค่ของ ข้าวโพด ที่โอนเงินออกไปให้นานาจำนวน 116 ล้านเศษ ส่วนเงินที่ข้าวโพดได้กลับมานั้น ไม่มั่นใจว่า 70 หรือ 80 ล้าน 
          
          ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ตนได้รับการติดต่อจากนานา เมื่อวานนี้ ส่งมาแจ้งว่าดอกเบี้ยที่มีการคืนให้ข้าวโพดไป คิดเป็นเงินรวมกว่า 71 ล้านบาท แต่เขาทำสัญญารับสภาพหนี้ไว้เพียง 70 ล้าน โดยอ้างว่าหักลบกับที่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเกินกำหนดไป 
          
          ทั้งนี้ ทางทนายฝั่งผู้เสียหาย ชี้ว่ากรณีแบบนี้ตนมองว่า อีกฝั่งมาหลอกเอาเงินไป ส่วนเงินที่จ่ายกลับมานั้นไม่ใช่การชำระหนี้ตามกฎหมาย แต่คือการเอาเงินมาหลอกลวงต่อว่าเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งที่ไม่ได้มีการทำกิจกรรมอะไรจริง ๆ เงินที่โอนเข้ามา ก็เหมือนกับจะหลอกให้เหยื่อตายใจ เพื่อให้จ่ายเงินเพิ่มอีก 

หลอกเพื่อนซ้ำ ๆ หลังถูกจับได้ ชี้จุดไหนที่ความแตก 

          
          ทนายระบุว่า หลังจากเดือนกันยายน 2568 กลุ่มผู้เสียหายก็เริ่มเกิดความสงสัย เพราะเงินตอบแทนที่ควรจะได้รับ ไม่มีโอนมาจากนานาแล้ว ในวันที่ 22 - 24 กันยายน จึงมีการไปพูดคุยที่บ้านนานา และทวงถามเงิน ซึ่งทางนานาอ้างว่าบัญชีของตนเองถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ฟรีซไว้ ทำให้โอนเงินไม่ได้ พร้อมแสดงเอกสารจาก ปปง. ให้เพื่อน ๆ ดู 
          
          เมื่อผู้เสียหายเห็นก็ตื่นตกใจ นานาก็อ้างว่าไม่มีปัญหาเพราะคนที่ปล่อยกู้ เขียนเช็กค้ำประกันมาให้แล้ว 5 ใบ รวมเป็นเงินกว่า 200 ล้าน ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายก็ได้ถ่ายภาพเช็กทั้ง 5 ใบไว้ แต่ไม่ได้ถ่ายภาพเอกสาร ปปง.

นานา ไรบีนา
ภาพจาก โหนกระแส

นานา ไรบีนา
ภาพจาก โหนกระแส
          
          แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น เมื่อผู้เสียหายไปตรวจสอบกับทาง ปปง. ทาง ปปง. กลับไม่ทราบเรื่องอายัดบัญชีนานา ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดที่ถูกอ้างว่าถูกอายัด ส่วนเช็กที่เซ็นมานั้น เมื่อนำไปสอบถามกับคนที่มีชื่อในเช็ก ก็ได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่เช็กของบุคคลนั้น 
          
          ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น หนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสารด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส 

