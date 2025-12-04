ดีเจบอย เปิดใจปม นานา เผยช่วงหลังผิดสังเกตบ้างไหม เล่าสาเหตุที่ไม่โดนเอี่ยวเรื่องเงิน

ดีเจบอยเปิดใจ รู้ข่าว นานา พอ ๆ กับทุกคน เผยสัญญาณเล็ก ๆ ที่เคยเห็น เล่าเหตุผลว่าทำไมตลอด 30 ปี ถึงไม่เคยถูกชวนเอี่ยวเรื่องเงิน
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เปิดใจ ดีเจบอย เพื่อนสนิทของ นานา ไรบีนา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยังคงให้กำลังใจนานา หลังจากเจอมรสุมชีวิตจนถูกหมายจับ ซึ่งวานนี้เจ้าตัวก็เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่กำลังถูกคุมตัวไปสอบที่กองปราบปราม
ดีเจบอย เผยว่า ทำงานดีเจและรู้จักกับนานามาเกือบ 30 ปี หลังจากที่นานาเลิกจัดรายการไปก็ยังติดต่อกัน เรียกว่าสนิทกันมาก ไม่มีช่วงที่หายไปจากชีวิตกัน ซึ่งตนเองไม่เคยโดนนานายืมเงินเลย ส่วนใหญ่จะปรึกษากันเรื่องส่วนตัว แต่ถ้าเรื่องเงินหรือธุรกิจ ตนจะเป็นคนสุดท้ายที่นานาจะมาคุยด้วย ยอมรับว่ารู้จักกับหลายคนที่สนิทกับนานา เช่น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ส่วนเพื่อน ๆ แก๊งนางฟ้าก็รู้จักกัน แต่อาจไม่ได้เจอกันตามงานเท่าไหร่
ภาพจาก โหนกระแส
และย้ำว่าตนก็เพิ่งรู้เรื่อง โดยรู้ก่อนดีเจดาด้าประมาณ 4-5 ชั่วโมง ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมเขาไม่บอกความจริงกับดาด้า
ภาพจาก โหนกระแส
ส่วนไลฟ์ที่เคยทำด้วยกัน เคยไลฟ์กันก่อนมีเรื่องแล้ว แต่คนดูไม่เยอะ 30 คนบ้าง 100 คนบ้าง บางช่วงจะเห็นว่าใส่ฟิลเตอร์ เพราะใต้ตานานาคล้ำมาก ตาเขาเศร้าจริง ๆ
เรื่องการใช้เงินของนานา เท่าที่เห็นคือไม่ได้ต่างจากเดิมมาก อาจมีฟู่ฟ่าขึ้นนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นทำให้เอ๊ะ เพราะเขาใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้มานานจนรู้สึกคุ้นชิน เรื่องรถเท่าที่เห็นคือมี 3 คัน คือเบนซ์ รถตู้ และมินิคูเปอร์ แต่หลัง ๆ เหลือเพียง 2 คัน คือรถตู้ที่ใช้รับ-ส่งลูก กับรถมินิคูเปอร์สีขาว ที่เห็นถูกตำรวจยึดไป