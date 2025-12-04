HILIGHT
ดีเจบอย เปิดใจปม นานา เผยช่วงหลังผิดสังเกตบ้างไหม เล่าสาเหตุที่ไม่โดนเอี่ยวเรื่องเงิน

 
            ดีเจบอยเปิดใจ รู้ข่าว นานา พอ ๆ กับทุกคน เผยสัญญาณเล็ก ๆ ที่เคยเห็น เล่าเหตุผลว่าทำไมตลอด 30 ปี ถึงไม่เคยถูกชวนเอี่ยวเรื่องเงิน 

เปิดใจ ดีเจบอย เรื่อง นานา
ภาพจาก โหนกระแส

            วันที่ 4 ธันวาคม 2568 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เปิดใจ ดีเจบอย เพื่อนสนิทของ นานา ไรบีนา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ยังคงให้กำลังใจนานา หลังจากเจอมรสุมชีวิตจนถูกหมายจับ ซึ่งวานนี้เจ้าตัวก็เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่กำลังถูกคุมตัวไปสอบที่กองปราบปราม

            ดีเจบอย เผยว่า ทำงานดีเจและรู้จักกับนานามาเกือบ 30 ปี หลังจากที่นานาเลิกจัดรายการไปก็ยังติดต่อกัน เรียกว่าสนิทกันมาก ไม่มีช่วงที่หายไปจากชีวิตกัน ซึ่งตนเองไม่เคยโดนนานายืมเงินเลย ส่วนใหญ่จะปรึกษากันเรื่องส่วนตัว แต่ถ้าเรื่องเงินหรือธุรกิจ ตนจะเป็นคนสุดท้ายที่นานาจะมาคุยด้วย ยอมรับว่ารู้จักกับหลายคนที่สนิทกับนานา เช่น เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ส่วนเพื่อน ๆ แก๊งนางฟ้าก็รู้จักกัน แต่อาจไม่ได้เจอกันตามงานเท่าไหร่

เปิดใจ ดีเจบอย เรื่อง นานา
ภาพจาก โหนกระแส

            เรื่องปัญหาของนานา ตนเพิ่งจะรู้เพียง 1 วันก่อนเป็นข่าว ตอนแรกก็ตกใจ งงว่ามันเกิดขึ้นจริงเหรอ เพราะแทบไม่ได้ระแคะระคายเลย แต่ก็พอเห็นว่าเพื่อนลำบากเรื่องธุรกิจของเขา พอเริ่มรู้กระแสข่าวแล้ว ตนเลยขอให้นานาช่วยเล่าความจริงให้ฟังเพิ่มเติม เขาก็เล่าในส่วนที่เล่าได้ ซึ่งสิ่งที่ได้ยินมาก็เป็นไปตามที่พี่หนุ่มหรือหลาย ๆ คนได้เห็นกันในสื่อ ยอมรับว่าเคยถูกชวนพูดคุยหรือชวนลงทุนบ้าง แต่นานารู้ว่าตนไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ จึงไม่ได้คุยกันมากนักในประเด็นดังกล่าว

            และย้ำว่าตนก็เพิ่งรู้เรื่อง โดยรู้ก่อนดีเจดาด้าประมาณ 4-5 ชั่วโมง ก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมเขาไม่บอกความจริงกับดาด้า 

เปิดใจ ดีเจบอย เรื่อง นานา
ภาพจาก โหนกระแส

            ส่วนไลฟ์ที่เคยทำด้วยกัน เคยไลฟ์กันก่อนมีเรื่องแล้ว แต่คนดูไม่เยอะ 30 คนบ้าง 100 คนบ้าง บางช่วงจะเห็นว่าใส่ฟิลเตอร์ เพราะใต้ตานานาคล้ำมาก ตาเขาเศร้าจริง ๆ

            เรื่องการใช้เงินของนานา เท่าที่เห็นคือไม่ได้ต่างจากเดิมมาก อาจมีฟู่ฟ่าขึ้นนิดหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นทำให้เอ๊ะ เพราะเขาใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้มานานจนรู้สึกคุ้นชิน เรื่องรถเท่าที่เห็นคือมี 3 คัน คือเบนซ์ รถตู้ และมินิคูเปอร์ แต่หลัง ๆ เหลือเพียง 2 คัน คือรถตู้ที่ใช้รับ-ส่งลูก กับรถมินิคูเปอร์สีขาว ที่เห็นถูกตำรวจยึดไป 
          


 



4 ธันวาคม 2568
