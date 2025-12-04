ผู้โดยสารขนฟูพลัดหลง สจวร์ดพานายท่านเดินหาเจ้าของ เรียกเสียงหัวเราะทั้งเที่ยวบิน

คลิปไวรัลชวนยิ้ม เมื่อผู้โดยสารขนฟูพลัดหลงบนเครื่องบิน สจวร์ดจึงพาเดินหาเจ้าของประหนึ่งแขก VVIP สร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งเที่ยวบิน
ภาพจาก Instagram jaytom531
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เกิดเหตุการณ์แปลกตาบนเครื่องบินของสายการบินหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และได้กลายเป็นไวรัลชวนยิ้ม เมื่ออยู่ ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายหนึ่ง ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับ "ผู้โดยสารขนฟู" โดยเขาอุ้มมาอย่างประคบประหงมในท่าทางที่นุ่มนวลและดูเชี่ยวชาญ ราวกับกำลังให้บริการแขก VVIP ระดับนายท่าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บนเที่ยวบินของสายการบินเซาธ์เวสต์ แอร์ไลน์ส (Southwest Airlines) เส้นทางจากลอสแอนเจลิส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยังเมืองเซนต์หลุยส์ ในรัฐมิสซูรี ตามรายงานเผยว่า ในขณะที่ลูกเรือกำลังเตรียมตัวสำหรับการสาธิตความปลอดภัยก่อนขึ้นบิน มีแมวตัวหนึ่งของผู้โดยสารเกิดหลุดออกจากกระเป๋า แล้วพลัดหลงออกมาตรงบริเวณทางเดินในห้องโดยสาร ทางพนักงานต้อนรับจึงจัดการพามันไปหาเจ้าของ
ผู้โดยสารรายหนึ่งได้บันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในขณะนั้น โดยจะเห็นว่า สจวร์ดรายหนึ่งได้พาเจ้าเหมียวสีเทาขนฟูแสดงตัวต่อหน้าผู้โดยสาร แม้ว่าท่านผู้โดยสารตัวนี้จะดูงุนงงเล็กน้อย แต่ก็เชื่องมาก ยอมให้อุ้มอยู่นิ่ง ๆ ขณะที่สจวร์ดก็ลูบหัวมันเบา ๆ และเดินยิ้มไปตามทางเดินเพื่อตามหาเจ้าของ
ทางพนักงานบนเครื่องบิน ได้กล่าวประกาศติดตลกว่า "หากคุณมีแมว และดูเหมือนว่ามันจะหายไป กรุณากดปุ่มเรียก" ภายในห้องโดยสารจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกับภาพที่ไม่คาดคิด และในที่สุด ก็พบเจ้าของเจ้าเหมียวตัวนี้และนำส่งกลับคืนสู่ที่เดิมได้โดยปลอดภัย
ภาพจาก Instagram jaytom531
ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของสายการบินเซาธ์เวสต์ แอร์ไลน์ส อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำแมวอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ขึ้นเครื่องบินได้ โดยจ่ายเงินเพิ่ม 125 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,000 บาท) และต้องเก็บแมวไว้ในกล่องเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมปิดให้แน่นหนาและปลอดภัยก่อนจะออกเดินทาง
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, Sinchew