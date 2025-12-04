HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ผู้โดยสารขนฟูพลัดหลง สจวร์ดพานายท่านเดินหาเจ้าของ เรียกเสียงหัวเราะทั้งเที่ยวบิน

 
             คลิปไวรัลชวนยิ้ม เมื่อผู้โดยสารขนฟูพลัดหลงบนเครื่องบิน สจวร์ดจึงพาเดินหาเจ้าของประหนึ่งแขก VVIP สร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งเที่ยวบิน 

แมวขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก Instagram jaytom531

             วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เกิดเหตุการณ์แปลกตาบนเครื่องบินของสายการบินหนึ่งในสหรัฐอเมริกา และได้กลายเป็นไวรัลชวนยิ้ม เมื่ออยู่ ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายหนึ่ง ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับ "ผู้โดยสารขนฟู" โดยเขาอุ้มมาอย่างประคบประหงมในท่าทางที่นุ่มนวลและดูเชี่ยวชาญ ราวกับกำลังให้บริการแขก VVIP ระดับนายท่าน   

             เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บนเที่ยวบินของสายการบินเซาธ์เวสต์ แอร์ไลน์ส (Southwest Airlines) เส้นทางจากลอสแอนเจลิส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ไปยังเมืองเซนต์หลุยส์ ในรัฐมิสซูรี ตามรายงานเผยว่า ในขณะที่ลูกเรือกำลังเตรียมตัวสำหรับการสาธิตความปลอดภัยก่อนขึ้นบิน มีแมวตัวหนึ่งของผู้โดยสารเกิดหลุดออกจากกระเป๋า แล้วพลัดหลงออกมาตรงบริเวณทางเดินในห้องโดยสาร ทางพนักงานต้อนรับจึงจัดการพามันไปหาเจ้าของ 

             ผู้โดยสารรายหนึ่งได้บันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในขณะนั้น โดยจะเห็นว่า สจวร์ดรายหนึ่งได้พาเจ้าเหมียวสีเทาขนฟูแสดงตัวต่อหน้าผู้โดยสาร แม้ว่าท่านผู้โดยสารตัวนี้จะดูงุนงงเล็กน้อย แต่ก็เชื่องมาก ยอมให้อุ้มอยู่นิ่ง ๆ ขณะที่สจวร์ดก็ลูบหัวมันเบา ๆ และเดินยิ้มไปตามทางเดินเพื่อตามหาเจ้าของ 

             ทางพนักงานบนเครื่องบิน ได้กล่าวประกาศติดตลกว่า "หากคุณมีแมว และดูเหมือนว่ามันจะหายไป กรุณากดปุ่มเรียก" ภายในห้องโดยสารจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกับภาพที่ไม่คาดคิด และในที่สุด ก็พบเจ้าของเจ้าเหมียวตัวนี้และนำส่งกลับคืนสู่ที่เดิมได้โดยปลอดภัย 

แมวขึ้นเครื่องบิน
ภาพจาก Instagram jaytom531


             หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ไป ก็ได้รับความชื่นชอบ มีผู้เข้าไปกดถูกใจมากกว่า 140,000 ครั้ง โดยเฉพาะเหล่าคนรักแมว เข้าไปคอมเมนต์แซวขำขันว่า "ผู้โดยสารตัวนี้ดูมีมารยาทมาก แม้จะซนไปหน่อย (ไม่หน่อย)", "น่าเอ็นดู เป็นพนักงานต้อนรับที่เป็นทาสแมวด้วย", "บริการระดับ VVIP ขึ้นเงินเดือนให้เขาด้วย", "ผู้ช่วยสาธิตความปลอดภัยชั่วคราว" 

             ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบของสายการบินเซาธ์เวสต์ แอร์ไลน์ส อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำแมวอายุอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ขึ้นเครื่องบินได้ โดยจ่ายเงินเพิ่ม 125 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4,000 บาท) และต้องเก็บแมวไว้ในกล่องเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมปิดให้แน่นหนาและปลอดภัยก่อนจะออกเดินทาง 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, Sinchew 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้โดยสารขนฟูพลัดหลง สจวร์ดพานายท่านเดินหาเจ้าของ เรียกเสียงหัวเราะทั้งเที่ยวบิน โพสต์เมื่อ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 15:36:08 1,403 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย