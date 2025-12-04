อาลัย น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์เสียง โคนัน - ซึเนโอะ แฟนการ์ตูนสุดเศร้า

อาลัย น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์ผู้ให้เสียง โคนัน - ซึเนโอะ ฝากผลงานในความทรงจำกว่า 400 เรื่อง จะยังอยู่ในใจแฟนการ์ตูนเสมอ
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เพจ ช่อง 9 การ์ตูน แจ้งข่าวเศร้ากับการจากไปของ น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์ชื่อดัง ผู้ให้เสียงพากย์การ์ตูนกว่า 100 เรื่อง ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน
- ซึเนโอะ, โดรามี่ จากเรื่อง โดราเอมอน
- เอโดงาว่า โคนัน จากเรื่อง โคนัน เจ้าหนูยอดนักสืบ
- ไทจิ จากเรื่อง ดิจิม่อน แอดเวนเจอร์
- ฟูจิวาระ ฮาซึกิ จากเรื่อง แม่มดน้อยโดเรมี
- ฮิโนะ เร, อุซางิน้อย จากเรื่อง เซเล่อร์มูน
