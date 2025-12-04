HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์เสียง โคนัน - ซึเนโอะ แฟนการ์ตูนสุดเศร้า

          อาลัย น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์ผู้ให้เสียง โคนัน - ซึเนโอะ ฝากผลงานในความทรงจำกว่า 400 เรื่อง จะยังอยู่ในใจแฟนการ์ตูนเสมอ  

อาลัยผู้ให้เสียงพากย์ โคนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช่อง 9 การ์ตูน

          วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เพจ ช่อง 9 การ์ตูน แจ้งข่าวเศร้ากับการจากไปของ น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์ชื่อดัง ผู้ให้เสียงพากย์การ์ตูนกว่า 100 เรื่อง ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน

          ที่ผ่านมาผลงานการพากย์ของน้าตุ๊ก ได้สร้างความสุขและความบันเทิงแก่แฟนการ์ตูนชาวไทยทั่วประเทศ โดยมีผลงานซึ่งเป็นที่จดจำอย่างมาก เช่น 

          - ซึเนโอะ, โดรามี่ จากเรื่อง โดราเอมอน  
          - เอโดงาว่า โคนัน จากเรื่อง โคนัน เจ้าหนูยอดนักสืบ 
          - ไทจิ จากเรื่อง ดิจิม่อน แอดเวนเจอร์ 
          - ฟูจิวาระ ฮาซึกิ จากเรื่อง แม่มดน้อยโดเรมี 
          - ฮิโนะ เร, อุซางิน้อย จากเรื่อง เซเล่อร์มูน

          รวมถึงผลงานการพากย์เสียงในการ์ตูนเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะยังคงอยู่ในหัวใจของแฟน ๆ การ์ตูน อย่างไม่มีวันลบหายไปอย่างแน่นอน

อาลัยผู้ให้เสียงพากย์ โคนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช่อง 9 การ์ตูน

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาลัย น้าตุ๊ก อรุณี นันทิวาส นักพากย์เสียง โคนัน - ซึเนโอะ แฟนการ์ตูนสุดเศร้า อัปเดตล่าสุด 4 ธันวาคม 2568 เวลา 16:42:20 1,039 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย