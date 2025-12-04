ซีเกมส์ 2025 ผู้ว่า กกท. ชี้ไทย งบน้อยกว่ากัมพูชา พันล้าน ลั่นเป็นปัญหาวงการกีฬา

เปิดงบจัดกีฬาซีเกมส์ 2025 ผู้ว่า กกท. ลั่นไทยงบน้อยกว่ากัมพูชา ต่างกันพันล้าน โอดมีข้อจำกัด ต้องประหยัดเงิน ลั่นเป็นปัญหาวงการกีฬา
จอดราม่าตั้งแต่ยังไม่เริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ สำหรับซีเกมส์ 2025 หรือ SEA GAMES Thailand 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ นอกจากประเด็นที่ออแกไนซ์จัดพิธีออกมาแฉ เรื่องโดนลอยแพงาน 1 เดือนสุดท้าย ปัญหาความไม่พร้อมต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็น ตลอดจนกระแสวิจารณ์โปสเตอร์โปรโมต ที่ใช้ AI ทำ อีกทั้งงานยังเงียบมากทั้งที่ใกล้ถึงพิธีเปิด
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามเรื่องการจัดการ ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานและประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข่าว คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบจัดสรรงบกลางปี 2569 วงเงิน 455.96 ล้านบาท สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ ซีเกมส์ 2025 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2568 ครอบคลุมพิธีเปิดและปิด การประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาต่างชาติ มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดหารายได้จากการแข่งขัน
โดยเป็นการอนุมัติงบประมาณตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายสาขาพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน และไฟพระฤกษ์ จำนวน 166,282,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1.1 จ้างจัดงานพิธีเปิด - พิธีปิด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จำนวน 147,953,000 บาท
1.2 จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จำนวน 14,683,500 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสำรวจ/เข้าร่วมพิธี เปิด - ปิด/เข้าร่วมงานการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ฯ/งานพิธีไฟพระฤกษ์ของคณะกรรมการสาขา/คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ จำนวน 3,645,500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายสาขาการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดสัญญาณฯ (IBC) จำนวน 30,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดำเนินการจัดหาที่พัก อาหาร ขนส่ง และ ค่าซักรีด ของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากต่างประเทศ จำนวน 259,680,200 บาท
ผู้ว่าฯ กกท. ชี้ไทยงบน้อยกว่ากัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (4 ธันวาคม) ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โฟนอินในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ชี้แจงเกี่ยวกับความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม โดยยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ก็ช็อกไปเหมือกนัน ได้ทำหนังสือขอโทษ สปป.ลาว และเวียดนาม แล้ว ส่วนไฟในสนามยืนยันว่าเกินกว่ามาตรฐาน อาจดูไม่เรียบร้อย มีจุดแหว่ง แต่ก็แก้ไขแล้ว ในส่วนภาพสปอนเซอร์ตรงคบเพลิง ตนก็ไม่ชอบ จึงสั่งให้เปลี่ยนเป็นโลโก้ซีเกมส์และมาสคอต
อย่างไรก็ตาม ดร.ก้องศักด ยอมรับว่า มีการบริหารงบประมาณอย่างยากลำบาก โดยงบประมาณของไทยน้อยกว่ากัมพูชา ซึ่งครั้งที่แล้วกัมพูชาใช้งบประมาณ 3,000 กว่าล้าน ส่วนไทยใช้ 2,000 กว่าล้าน ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเราไม่จำเป็นต้องสร้างสนามกีฬาใหม่ เพราะโครงสร้างพื้นฐานมีอยู๋แล้ว แค่ไปรีโนเวตให้แข่งได้ อีกทั้งพิธีเปิด-พิธีปิด เราก็ได้งบน้อยกว่า ทำให้มีข้อจำกัด ต้องประหยัดเงินให้มากที่สุด นับเป็นปัญหาของวงการกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยกว่าเท่าที่ควรจะเป็น
สำหรับคอนเซปต์งาน มีเอกชนรับงานไปพรีเซนต์แต่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอะไรกัน แต่มีการทำงานร่วมกันจริง 4 บริษัทที่ไปลงพื้นที่ เป็นการทำงานที่ทุกคนทราบดีว่ายังไม่มีสัญญา
เรื่องการคัดเลือก เรียนตรง ๆ ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะบ่อยครั้ง ทีมการเมืองอาจชอบเจ้านั้นเจ้านี้มากกว่า คนที่ตัดสินใจคัดเลือก ก็ต้องมาดูคอนเซ็ปต์ไหนสวยงามที่สุด เป็นในมุมมองของผู้ที่ตัดสินใจ
ในส่วนของมาสคอตเดิมที่เป็นรูปปลากัด พอเปลี่ยนรัฐบาลก็เป็นเดอะสาน 7 สี เปลี่ยนรัฐบาลอีก ก็เดอะสานเหมือนเดิม แต่เป็นตัวธงชาติ ปัญหาหลักจริง ๆ คือความไม่แน่นอนทางการเมืองในไทย พอมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายเปลี่ยน การทำงานของผู้ปฏิบัติก็เปลี่ยน การเมืองชุดนี้ รัฐมนตรี รองนายกฯ มีความมุ่งมั่นอย่างหนักให้เรียบร้อย ขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ที่มีการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ทันเวลา
