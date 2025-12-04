โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ออกประกาศกำหนดแนวทางการแต่งกายนักเรียนในฤดูหนาว ระบุเสื้อกันหนาวต้องโทนสีสุภาพ ก่อนจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ปกครองและชาวเน็ตจำนวนมาก
เพจโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียนเรื่อง "กำหนดแนวทางการแต่งกายของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูหนาว" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568
ในประกาศของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ระบุว่า เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดแนวทางการแต่งกายของนักเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงฤดูหนาว
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อนุญาตให้นักเรียนสวมใส่กางเกงวอร์มและเสื้อกันหนาวโทนสีสุภาพเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการแต่งกายของนักเรียนต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะอาด สุภาพ และเหมาะสมกับความเป็นนักเรียน ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป
หลังจากประกาศของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ปกครองและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้เสื้อกันหนาวต้องเป็นสีสุภาพ
มีความคิดเห็นที่ระบุว่า เสื้อกันหนาวไม่ควรถูกนำมาเป็นระเบียบ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ สุขภาพและชีวิตต้องมาก่อน ภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ของการมีระเบียบ และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ปกครองอีกคนตั้งคำถามว่า สีสุภาพหรือไม่สุภาพขึ้นอยู่กับตัวนักเรียน ควรให้ใส่ตามที่มีได้ หากไม่มีต้องไปซื้อใหม่อีกหรือไม่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จะซื้อให้หรือเปล่า มีชาวเน็ตเล่าว่า สมัยก่อนโรงเรียนไม่เคยกำหนดเรื่องนี้ มีสีไหนที่อุ่นก็ใส่ไปได้ แม้จะเป็นเสื้อขนนุ่มสีชมพูก็ยังใส่ได้
ความคิดเห็นหนึ่งระบุว่า ฤดูหนาวเหลือเพียง 2 เดือนเท่านั้น ปีนี้หนาวจัดจริง ๆ ครูควรอนุโลมเมตตาให้นักเรียนได้ใส่เสื้อหนาวอุ่น ๆ มาโรงเรียนได้ โรงเรียนที่ยุโรปหรือเมืองที่พัฒนาแล้วก็ให้ใส่เสื้อหนาวกันตามสบาย เพราะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็น
มีผู้แสดงความคิดเห็นว่า ความเป็นนารีรัตน์เริ่มเสื่อมไปตั้งแต่มีการแบ่งเขตและกลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา และสมัยนี้สิทธิมนุษยชนสูงโซเชียลมีเดียเร็ว ขอบคุณครูที่พยายามรักษากฎระเบียบเดิมไว้ แต่การยึดเสื้อกันหนาวฟังแล้วดูโหดร้ายจริง สมัยก่อนไม่มีเด็กกล้าแหกกฎใส่มา ทุกคนอยู่ในกฎระเบียบเพราะโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้ายาก การสอบเข้ามาต้องแข่งขันกัน
ชาวเน็ตคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่า สมัยก่อนเอาผ้าห่มไปห่มนั่งเรียนจนจบการศึกษา ทำงานก็เป็นคนมีระบบระเบียบ ทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับการสั่งสอนของครูที่จะปลูกฝังแบบไหน ดังนั้นครูควรเป็นแบบอย่างด้านความคิด ด้านการให้ความรู้ ให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ถ้านักเรียนใส่สีที่ไม่สุภาพ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จะถอดหรือไม่ ต้องระวังการละเมิดสิทธิ์ และก่อนออกประกาศควรสอบถามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน
และปิดท้ายที่ความคิดเห็น ระบุว่า กฎระเบียบควรจะมี แต่ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยบ้าง ไม่ใช่ยึดตามกฎระเบียบเป๊ะซึ่งเป็นไปไม่ได้ ต้องใช้ดุลพินิจ คิดวิเคราะห์ว่าสมควรหรือไม่สมควร สมเหตุสมผลไหม มิฉะนั้นจะเสียหายทั้งครูทั้งโรงเรียน
ประกาศของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องกำหนดแนวทางการแต่งกายของนักเรียนในฤดูหนาว โดยเฉพาะการระบุให้เสื้อกันหนาวต้องเป็นโทนสีสุภาพ ได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ปกครองและชาวเน็ตจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของนักเรียนและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองมากกว่าความเคร่งครัดในกฎระเบียบ และเห็นว่ากฎระเบียบควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยและใช้ดุลพินิจอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทั้งโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และนักเรียน