ไปกันใหญ่ ! สาวสวยเข้าชมบอลซีเกมส์ถึงสนาม แต่กล้องซูมไปแล้วสะดุ้ง ทำเจ้าภาพหน้าชา

ดราม่าโผล่อีก ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แฟนบอลสาวเข้าสนามมาแอบโปโมตเว็บพนันโต้ง ๆ ขณะกล้องถ่ายทอดสด ทำแฟนกีฬาวิจารณ์สนั่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เกิดประเด็นดราม่าอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หลังปรากฏว่าภาพกลุ่มกองเชียร์สาวสวยในสนาม เข้ามานั่งเชียร์พร้อมชูผ้าให้กล้องถ่ายทอดสด โดยมีจุดประสงค์เพื่อแอบแฝงข้อความโปรโมตเว็บพนันออนไลน์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เกมประเดิมสนาม ระหว่าง สปป.ลาว พบ เวียดนาม เวลา 16.00 น. ช่วงหนึ่งภาพการถ่ายทอดสดจับไปที่กองเชียร์สาวสวยของเวียดนาม ซึ่งจังหวะที่ฉลองประตูแล้วกล้องจับมา ปรากฏว่ากลุ่มสาว ๆกลับชูผ้าที่มีข้อความโปรโมตเว็บพนันขึ้นขณะออกอากาศสด และยังคงทำแบบนี้ต่อไปจนถึงคู่ที่ทีมชาติไทย ถล่ม ติมอร์ เลสเต 6-1 อีกด้วย
จากภาพดังกล่าวทำให้แฟน ๆ กีฬาชาวไทยเกิดความไม่สบายใจ ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันปล่อยให้กองเชียร์เข้ามาโปรโมตเว็บพนันแบบสด ๆ ถึงในสนาม ท่ามกลางกระแสจับตาการเอาจริงจังเรื่องกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนัน และสแกมเมอร์ในปัจจุบัน จึงอยากให้หน่วยงานตรวจสอบและกวดขันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก