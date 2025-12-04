เที่ยวบินวุ่น ผดส. ชายโวยไม่ให้นั่งข้างแฟน เดือดไม่หยุดจนต้องกลับไปลงจอดฉุกเฉิน

ผู้โดยสารชายโวยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เหตุไม่ให้ย้ายไปนั่งข้างแฟน สถานการณ์วุ่นวายหนัก จนต้องนำเครื่องกลับไปลงจอดฉุกเฉิน
ภาพจาก Sina
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ MS News เผยว่า เกิดเหตุการณ์วุ่นวายที่ไม่คาดคิดบนเที่ยวบินของสายการบินสปริง แอร์ไลน์ส (Spring Airlines) เส้นทางจากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มุ่งหน้าไปยังเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน จนต้องบินกลับไปลงจอดฉุกเฉินยังต้นทาง ภายหลังจากผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีปัญหารุนแรงกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เหตุเพราะไม่พอใจที่ไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้
ตามรายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เที่ยวบินหมายเลข IJ005 ได้เดินทางออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ในกรุงโตเกียว เมื่อเวลา 19.43 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ระหว่างเที่ยวบิน มีผู้โดยสารชายรายหนึ่งไม่ได้ที่นั่งติดกับแฟนสาวของเขา จึงได้ขอให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่วยเปลี่ยนที่นั่งให้เขา เพื่อที่เขาจะได้ไปนั่งกับแฟนสาว
อย่างไรก็ดี ด้วยนโยบายด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบของสายการบิน ทางลูกเรือจึงปฏิเสธคำขอของผู้โดยสารชายรายนี้ จึงทำให้เขาไม่พอใจ และเกิดอารมณ์โมโหอย่างรุนแรง ผู้โดยสารรายหนึ่งบนเที่ยวบินเผยว่า ชายรายดังกล่าวมีปากเสียงทะเลาะกับทางพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องขึ้น
ภาพจาก Sina
ในที่สุด ทางกัปตันจึงตัดสินใจนำเครื่องบินวนกลับไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนาริตะ หลังจากออกเดินทางไปได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ขณะเดียวกันทางลูกเรือได้แจ้งตำรวจสนามบิน ซึ่งเมื่อเครื่องบินลงจอด ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้โดยสารชายรายดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้มีผู้โดยสารเที่ยวบินดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน หลังจากตกค้างอยู่ที่สนามบิน และด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินจึงไม่มีที่พักจัดเตรียมไว้ให้ ผู้โดยสารไม่มีทางเลือกจึงต้องนอนกับเก้าอี้ที่สนามบิน ระหว่างรอกำหนดการเดินทางใหม่ในวันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. โดยสายการบินได้จ่ายเงินชดเชยคนละ 10,000 เยน (ราว 2,000 บาท) ให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
ขอบคุณข้อมูลจาก MS News