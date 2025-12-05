HILIGHT
เปิดข้อมูลพยากรณ์อากาศล่าสุด ฝนตกถึงช่วงไหน จากนี้มีแววหนาวเพิ่มอีก

 
           กรมอุตุนิยมวิทยา เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศ 5 ธันวาคม 2568 ถึงช่วง 7 วันข้างหน้า ไทยมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ ก่อนตอนบนเตรียมหนาวอีกเร็ว ๆ นี้

พยากรณ์อากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           วันที่ 5 ธันวาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา เผยข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวัน ถึงช่วง 7 วันข้างหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

           - ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า ฝนเล็กน้อย ปริมาณฝน 30%
           - กรุงเทพฯ และปริมณฑล  มีฝน ปริมาณฝน 30%
           - ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว มีหมอกในตอนเช้า
           - ภาคอีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ตอนล่างฝนเล็กน้อย
           - ภาคตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง ปริมาณฝน 20%
           - ภาคใต้ (อันดามัน) ฝนตกหนักถึงหนักบางแห่ง ปริมาณฝน 40%
           - ภาคใต้ (อ่าวไทย) ฝนตกหนักถึงหนักบางแห่ง ปริมาณฝน 70%

พยากรณ์อากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

สภาพกาศวันนี้ (5 ธันวาคม 2568) :


           - ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนัก–หนักมากหลายจังหวัด โปรดระวังน้ำท่วมฉับพลัน–น้ำป่าไหลหลาก

           - ตอนบนของประเทศ ยังเย็นในตอนเช้า มีฝนบางแห่งที่อีสานล่าง–ตะวันออก

           - ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 1–2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 ม. ชาวเรือควรระวัง

           - ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.–ปริมณฑล และภาคตะวันออก ยังมี ฝุ่น PM2.5 สะสมระดับปานกลางถึงมาก เนื่องจากการระบายอากาศอ่อน

พยากรณ์อากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (5–11 ธันวาคม 2568)


5–6 ธันวาคม :

           ภาคใต้ยังมีฝนหนักบางแห่ง ตอนบนมีฝนประปราย อากาศยังเย็นถึงหนาว

7–11 ธันวาคม :

           - ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก ลมแรง

           - ทะเลอ่าวไทย–อันดามัน คลื่นสูงขึ้น โดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่าง 7–8 ธ.ค. แต่จะอ่อนกำลังเมื่อเข้าใกล้เวียดนามช่วง 10–11 ธ.ค.

พยากรณ์อากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา



ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา




