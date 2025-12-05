HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

          เวย์ ไทยเทเนี่ยม หรือ เวย์ ปริญญา อินทชัย โดนสอบเอี่ยวคดี นานา ไรบีนา หรือไม่ ก่อนมีข่าวเจอแจ้งอีกเคส ผู้เสียหายแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

          เรียกว่าส่อเค้างานเข้าอีกคน สำหรับ เวย์ ไทยเทเนี่ยม หรือ เวย์ ปริญญา อินทชัย ที่ถูกจับตามองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นในการกระทำของภรรยาอย่าง นานา ไรบีนา หรือไม่ 

          โดยล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) พ.ต.อ. จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. ที่ได้มาเปิดเผยความคืบหน้าของคดี นานา ไรบีนา ได้ถูกถามเกี่ยวกับ เวย์ ไทยเทเนี่ยม ซึ่งทาง พ.ต.อ. จำนาญ เผยว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระทำผิดกับนานาด้วยหรือไม่

          อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ ขอเวลาดำเนินการพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดก่อน แต่หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจน จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน


เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

          ทั้งนี้ได้มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีนักข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทราบว่าในส่วนของ เวย์ ไทยเทเนี่ยม ตำรวจได้แบ่งแนวทางการตรวจสอบออกเป็น 2 เคส เคสแรกเป็นการพิสูจน์ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดร่วมกับภรรยา ในการหลอกลวงผู้เสียหายกลุ่มแรกหรือไม่

          ส่วนอีกเคสเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเวย์ ในความผิดฐาน "ฉ้อโกง" หลังถูกหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ จนสูญเงินกว่า 50 ล้านบาท

เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

          สำหรับเคสนี้ ทางผู้เสียหายอ้างว่า ไม่กี่เดือนก่อน เวย์ได้ชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับนักธุรกิจดังรายหนึ่ง โดยเป็นการลงทุนผ่านเวย์ที่เป็นคนกลาง อ้างว่านักธุรกิจรายนี้เชี่ยวชาญการเทรดหุ้น สามารถทำกำไรเป็นกอบเป็นกำในเวลาไม่นาน ด้วยความหลงเชื่อและไว้ใจจึงนำเงินร่วมลงทุนผ่านเวย์ 50 ล้าน

          ต่อมาเริ่มสังเกตความผิดปกติ และระแคะระคายเกี่ยวกับพฤติกรรม นานา จึงติดต่อสอบถามไปยังนักธุรกิจชื่อดังคนดังกล่าว จึงได้ทราบว่าไม่มีการลงทุนเทรดหุ้นอยู่จริง ตัวนักธุรกิจก็ไม่ทราบเรื่อง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ จึงเชื่อว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาของนายปริญญา โดยนำชื่อของนักธุรกิจรายนี้มาแอบอ้าง กุเรื่องเพื่อหลอกลวงเงินนั่นเอง

เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

ภาพจาก Instagram daboyway
ขอบคุณข้อมูลจาก วันบันเทิง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน โพสต์เมื่อ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 21:50:23
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย