เวย์ ไทยเทเนี่ยม งานเข้าอีกคน ! เจอข่าวเหยื่อแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน

เวย์ ไทยเทเนี่ยม หรือ เวย์ ปริญญา อินทชัย โดนสอบเอี่ยวคดี นานา ไรบีนา หรือไม่ ก่อนมีข่าวเจอแจ้งอีกเคส ผู้เสียหายแฉหลอกลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ 50 ล้าน
เรียกว่าส่อเค้างานเข้าอีกคน สำหรับ เวย์ ไทยเทเนี่ยม หรือ เวย์ ปริญญา อินทชัย ที่ถูกจับตามองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นในการกระทำของภรรยาอย่าง นานา ไรบีนา หรือไม่
โดยล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) พ.ต.อ. จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. ที่ได้มาเปิดเผยความคืบหน้าของคดี นานา ไรบีนา ได้ถูกถามเกี่ยวกับ เวย์ ไทยเทเนี่ยม ซึ่งทาง พ.ต.อ. จำนาญ เผยว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระทำผิดกับนานาด้วยหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ ขอเวลาดำเนินการพิสูจน์ทราบให้แน่ชัดก่อน แต่หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดชัดเจน จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ได้มีรายงานเพิ่มเติมว่า มีนักข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทราบว่าในส่วนของ เวย์ ไทยเทเนี่ยม ตำรวจได้แบ่งแนวทางการตรวจสอบออกเป็น 2 เคส เคสแรกเป็นการพิสูจน์ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดร่วมกับภรรยา ในการหลอกลวงผู้เสียหายกลุ่มแรกหรือไม่
ส่วนอีกเคสเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเวย์ ในความผิดฐาน "ฉ้อโกง" หลังถูกหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นทิพย์ จนสูญเงินกว่า 50 ล้านบาท
สำหรับเคสนี้ ทางผู้เสียหายอ้างว่า ไม่กี่เดือนก่อน เวย์ได้ชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับนักธุรกิจดังรายหนึ่ง โดยเป็นการลงทุนผ่านเวย์ที่เป็นคนกลาง อ้างว่านักธุรกิจรายนี้เชี่ยวชาญการเทรดหุ้น สามารถทำกำไรเป็นกอบเป็นกำในเวลาไม่นาน ด้วยความหลงเชื่อและไว้ใจจึงนำเงินร่วมลงทุนผ่านเวย์ 50 ล้าน
ต่อมาเริ่มสังเกตความผิดปกติ และระแคะระคายเกี่ยวกับพฤติกรรม นานา จึงติดต่อสอบถามไปยังนักธุรกิจชื่อดังคนดังกล่าว จึงได้ทราบว่าไม่มีการลงทุนเทรดหุ้นอยู่จริง ตัวนักธุรกิจก็ไม่ทราบเรื่อง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ จึงเชื่อว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาของนายปริญญา โดยนำชื่อของนักธุรกิจรายนี้มาแอบอ้าง กุเรื่องเพื่อหลอกลวงเงินนั่นเอง
ภาพจาก Instagram daboyway
ขอบคุณข้อมูลจาก วันบันเทิง