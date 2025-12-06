ทนายยังสงสัย นัท ณัฐวุฒิ ตายไม่ถึงวัน มีสายปริศนาโทร. หาทนาย ถามหาพินัยกรรม

ทนายเจมส์ แฉเรื่องชวนเอ๊ะ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตไม่ถึงวัน กลับมีสายปริศนาโทร. หาทนาย ถึงกับออกปาก มันแปลก ๆ ไหม ?
จากกรณีช็อก นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 เสียชีวิตกะทันหันในวัย 35 ปี ซึ่งเดิมหลายฝ่ายเข้าใจว่าเขาหลับแล้วไม่ตื่น และจากไปโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ต่อมาคดีส่อพลิก เมื่อพบซองใส่สารไซยาไนด์ในห้องของ นัท ณัฐวุฒิ รวมถึงพบสารดังกล่าวในตัวเขา นำมาสู่การอายัดศพ และต้องมีการเดินหน้าหาความจริงต่อไป
ขณะที่มีการเปิดเผยตัวละครลับต่าง ๆ ที่อยู่กับ นัท ณัฐวุฒิ ในช่วงเวลาสุดท้าย เพื่อไขปริศนา ล่าสุด (5 ธันวาคม 2568) ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ทนายความชื่อดัง โพสต์เผยอีกหนึ่งเรื่องชวนสงสัยที่เกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ โดยระบุว่า
"ณัฐจากไปยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง มีคนโทรมาถามหาว่าพินัยกรรมของณัฐอยู่กับทนายเจมส์รึป่าว มันแปลก ๆ มั๊ย"
