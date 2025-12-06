HILIGHT
ย้อนฟังคลิป หมอธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต นัท ณัฐวุฒิ ชี้อย่าตัดเรื่องสารพิษตั้งแต่แรก

 
          ย้อนฟังคลิป หมอธนีย์ เคยวิเคราะห์กรณี นัท ณัฐวุฒิ เตือนว่าไม่ควรตัดเรื่องสารพิษ ต้องรอผลชันสูตรพลิกศพ ก่อนชัดพบไซยาไนด์ในร่างกาย

นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก  เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka  

          จากกรณีการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่การนอนหลับแล้วเสียชีวิต เนื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ร่างของนัท พบสาร ไซยาไนด์ ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ โลกออนไลน์ย้อนฟังคลิปของ นพ.ธนีย์ ธนียวัน อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด วิกฤตบำบัด และการปลูกถ่ายปอด ซึ่งโพสต์ลงยูทูบช่อง Doctor Tany เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ในหัวข้อ "วิเคราะห์กรณีนักข่าวช่อง 8 คุณ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิตกระทันหัน #ไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด" ช่วงหนึ่งกล่าวว่า ยังไม่สามารถตัดปัจจัยการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมหรือสารพิษต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าชีวิตส่วนตัวของ คุณนัท มีปัญหากับใครหรือไม่ ขัดแย้งกับใครหรือเปล่า

นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก ยูทูบ Doctor Tany

          หมอธนีย์ วิเคราะห์ว่า สาเหตุการเสียชีวิต มี 2 กลุ่มใหญ่ 1. คือ การเสียชีวิตแบบ ผิดธรรมชาติ กรณีนี้ต้องพูดถึงเรื่องการถูกทำร้าย การได้รับสารพิษต่าง ๆ ซึ่งเราไม่สามารถตัดออกได้ เพราะเราไม่รู้ชีวิตส่วนตัวว่าเขามีความขัดแย้งกับใครหรือไม่ มีใครปองร้ายอะไรไหม หรือว่ามีเหตุผลที่ทำให้เขามีสารพิษอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในบริเวณที่เขาจะเอาเข้าไปในร่างกายได้ โดยที่เขาอาจจะไม่รู้ เป็นอุบัติเหตุก็ได้

          เรื่องนี้เราตัดออกไปไม่ได้ ดังนั้นจำเป็นจะต้องรอชันสูตรพลิกศพแน่นอน แต่เท่าที่อ่านรายงานในทางเว็บไซต์ต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม) ยังไม่มีการบรรยายไว้ว่าลักษณะของร่างผู้เสียชีวิตไปแล้วมีอะไรผิดปกติชัดเจน แต่ยังไงก็แล้วแต่ เขาอาจจะไม่ได้สังเกตชัดเจนก็ได้ ดังนั้นก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหม ก็ต้องรอการชันสูตรที่แน่นอนอีกครั้ง

นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์





