ไอซ์ สารวัตร ชี้อีกไม่นานความจริงจะออกมา แม้นัทปงอธิบายอะไรไม่ได้ ขอให้มีสติ

ไอซ์ สารวัตร ร่วมงานศพ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ชี้อีกไม่นานความจริงทุกอย่างจะออกมา แม้พี่นัทปงอธิบายไม่ได้ แต่ครอบครัวยังต้องเดินหน้าต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit
การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 ผู้เป็นที่รักและคุ้นตาของแฟนข่าวจำนวนมาก นับเป็นเหตุสุดสะเทือนใจที่ไม่มีใครตั้งตัว อีกทั้งผลการตรวจสอบล่าสุดที่พบไซยาไนด์ในร่างของ นัท ณัฐวุฒิ ก็นำมาสู่การตั้งคำถามมากมาย และจำเป็นต้องสืบสวนหาความจริงต่อไป
วานนี้ (5 ธันวาคม 2568) ไอซ์ สารวัตร นักข่าวช่อง 8 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของ นัท ณัฐวุฒิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit เผยภาพขณะเดินทางไปร่วมพิธีศพ พร้อมระบุว่า
"เจอกันอีกครั้งนะ 'พี่นัทปง' เพื่อความจริง ข้อเท็จจริงทั้งหมด อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา ขอให้ติดตามอย่างมีสติ วิเคราะห์อย่างให้เกียรติ
นอกจากพี่นัทปงจะอธิบายอะไรไม่ได้แล้ว ครอบครัวพี่นัทยังต้องเดินหน้าต่อ
ทุกคนที่รักพี่นัท คงอยากเห็นความจริงมากกว่าความคิดเห็นต่าง ๆ นานา #ณัฐวุฒิปงลังกา"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka