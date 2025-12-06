HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไอซ์ สารวัตร ชี้อีกไม่นานความจริงจะออกมา แม้นัทปงอธิบายอะไรไม่ได้ ขอให้มีสติ

  
            ไอซ์ สารวัตร ร่วมงานศพ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา ชี้อีกไม่นานความจริงทุกอย่างจะออกมา แม้พี่นัทปงอธิบายไม่ได้ แต่ครอบครัวยังต้องเดินหน้าต่อ 


นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit
 
             การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 ผู้เป็นที่รักและคุ้นตาของแฟนข่าวจำนวนมาก นับเป็นเหตุสุดสะเทือนใจที่ไม่มีใครตั้งตัว อีกทั้งผลการตรวจสอบล่าสุดที่พบไซยาไนด์ในร่างของ นัท ณัฐวุฒิ ก็นำมาสู่การตั้งคำถามมากมาย และจำเป็นต้องสืบสวนหาความจริงต่อไป 

             วานนี้ (5 ธันวาคม 2568) ไอซ์ สารวัตร นักข่าวช่อง 8 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของ นัท ณัฐวุฒิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit เผยภาพขณะเดินทางไปร่วมพิธีศพ พร้อมระบุว่า 

             "เจอกันอีกครั้งนะ 'พี่นัทปง' เพื่อความจริง ข้อเท็จจริงทั้งหมด อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา ขอให้ติดตามอย่างมีสติ วิเคราะห์อย่างให้เกียรติ

             นอกจากพี่นัทปงจะอธิบายอะไรไม่ได้แล้ว ครอบครัวพี่นัทยังต้องเดินหน้าต่อ

             ทุกคนที่รักพี่นัท คงอยากเห็นความจริงมากกว่าความคิดเห็นต่าง ๆ นานา #ณัฐวุฒิปงลังกา"

นัท ณัฐวุฒิ


นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit

นัท ณัฐวุฒิ ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไอซ์ สารวัตร ชี้อีกไม่นานความจริงจะออกมา แม้นัทปงอธิบายอะไรไม่ได้ ขอให้มีสติ โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 10:11:34
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย