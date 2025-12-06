HILIGHT
เพจดังแย้มความลับ นัทปง รัก บิ๊ก-ต้น ขนาดทำสิ่งหนึ่งให้ - เผยในนี้มีคนเรียนแพทย์


          เพจดังแย้มความลับ ชี้ นัท ณัฐวุฒิ รัก บิ๊ก กับ ต้น มากขนาดทำสิ่งหนึ่งให้ พร้อมจี้ออกมาพูดความจริง แย้มอาชีพ 2 คนนี้ มีคนเรียนแพทย์ 

นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

          การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" นำมาซึ่งข้อสงสัยมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตรวจพบ "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังเจอซองไซยาไนด์ในบ้านของนัทปง ขณะที่กระแสสังคมจับตากลุ่มคนที่อยู่กับเขาช่วงเวลาสุดท้าย
          
          ล่าสุด (6 ธันวาคม 2568) เพจ บิ๊กเกรียน โพสต์ข้อความปริศนาถึง 2 ตัวละครที่ถูกจับตาในขณะนี้ คือ บิ๊ก และ ต้น ซึ่งเป็น 2 คนสุดท้ายที่อยู่กับ นัท ณัฐวุฒิ ในบ้านก่อนที่จะถูกพบว่าเสียชีวิต 
          
          ซึ่งทางเพจระบุว่า "บิ๊กเกรียน มีความลับจะบอก ว่า ณัฐปง รัก บิ๊ก กับ ต้น ขนาดทำสิ่งหนึ่งให้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2568 #เพราะฉะนั้นทั้งคู่ควรพูดความจริง"
นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          ขณะที่ชาวเน็ตต่างคาดเดา ว่าสิ่งที่ นัท ณัฐวุฒิ ทำให้ทั้ง 2 คนคืออะไรกันแน่ และเรียกร้องให้ทั้งคู่ออกมาพูดความจริง โดยเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดความจริงก็จะปรากฏอย่างแน่นอน
          
          อย่างไรก็ตาม พบว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน ทางเพจได้โพสต์ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ บิ๊ก คือ "บิ๊ก ตบหน้า ณัฐปง ในห้องนอน ก่อนพบ เสียชีวิต" รวมถึงระบุว่า บิ๊ก เรียนแพทย์ และ ต้น เป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งทางตำรวจเตรียมเรียกสอบทั้ง 4 คนที่อยู่กับ นัท ณัฐวุฒิ ในบ้าน เพื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว 

นัท ณัฐวุฒิ

นัท ณัฐวุฒิ

นัท ณัฐวุฒิ

นัท ณัฐวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 11:10:12
