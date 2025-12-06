HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เรียกสอบเพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ - เพจดังชี้ มีคนหนึ่งเคยถูกตัดเพื่อน

 
             พบกองอาเจียนข้างตัว นัท ณัฐวุฒิ คาดอาเจียนออกมาก่อนนอน เร่งสอบเพื่อน เข้าให้ปากคำ ยันไม่ตัดประเด็นใด - เพจดังชี้ มีคนหนึ่งเคยเลิกคบ ก่อนมาซี้กันใหม่ แต่มีจุดแปลก ๆ

เรียกสอบ 5 เพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

             วันที่ 6 ธันวาคม 2568 โหนกระแส รายงานความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ  นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" โดยผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ก่อนผลการชันสูตรพบสารไซยาไนด์ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สามารถยืนยันได้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ 

             ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย ที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันแรก เปิดกับสื่อว่า ตนได้เข้าตรวจสอบยังบ้านพักหลังดังกล่าวภายหลังได้รับแจ้งเหตุ เพื่อรออำนวยความสะดวกให้แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบสภาพศพ ซึ่งไม่พบความผิดปกติหรือมีร่องรอยการต่อสู้ใด ๆ แต่สิ่งที่ตนเห็นอยู่ข้างตัว นัท ณัฐวุฒิ คือกองอาเจียนสีเหลือง ๆ คล้ายกับผู้ตายอาเจียนออกมา ก่อนจะนอนแล้วเสียชีวิตไป 

             ขณะที่ตอนนี้ พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย ได้ติดต่อไปหาเพื่อนสนิทของ นัท ณัฐวุฒิ ทุกคนที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุ ให้มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต

             ซึ่งจะมีการสอบถามในประเด็นความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อน รวมถึงเรื่องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ตลอดจนประเด็นชู้สาว ซึ่งจะเร่งดำเนินการไม่ให้เกินวันที่ 7 ธันวาคม เพื่อให้คดีมีความชัดเจนขึ้น 
 
             นอกจากนี้ จะต้องมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทั้งกล้องวงจรปิด และที่มาของสารไซยาไนด์ ว่าเป็นสารที่มีอยู่เดิมภายในบ้าน หรือ มีการนำมาจากภายนอก ทั้งช่องทางการซื้อ หรือมีการเบิกมาจากหน่วยงาน  



             ขณะเดียวกัน เพจ บิ๊กเกรียน ออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่ม โดยชี้ว่าก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 บิ๊ก กับ นัท ณัฐวุฒิ เคยตัดเพื่อนกันมาครั้งหนึ่งแล้ว และเพิ่งกลับมาซี้กันใหม่ แต่จากนั้น นัท ณัฐวุฒิ เห็นข้อความแปลก ๆ ของบิ๊ก เลยมาปรึกษาเพื่อนสนิท (ขอสงวนนาม) และจะมีการเผยสาเหตุที่ นัท ณัฐวุฒิ ต้องชวน ออ โอ และต้น ไปที่บ้านในคืนนั้น 

เรียกสอบ 5 เพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

เรียกสอบ 5 เพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

เรียกสอบ 5 เพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

เรียกสอบ 5 เพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka



ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, ช่อง 3, บิ๊กเกรียน 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรียกสอบเพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ - เพจดังชี้ มีคนหนึ่งเคยถูกตัดเพื่อน อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2568 เวลา 14:21:14 3,878 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย