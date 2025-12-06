เรียกสอบเพื่อน นัทปง ชี้พบกองอาเจียนข้างศพ - เพจดังชี้ มีคนหนึ่งเคยถูกตัดเพื่อน

พบกองอาเจียนข้างตัว นัท ณัฐวุฒิ คาดอาเจียนออกมาก่อนนอน เร่งสอบเพื่อน เข้าให้ปากคำ ยันไม่ตัดประเด็นใด - เพจดังชี้ มีคนหนึ่งเคยเลิกคบ ก่อนมาซี้กันใหม่ แต่มีจุดแปลก ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
วันที่ 6 ธันวาคม 2568 โหนกระแส รายงานความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" โดยผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ก่อนผลการชันสูตรพบสารไซยาไนด์ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สามารถยืนยันได้ในทางนิติวิทยาศาสตร์
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย ที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันแรก เปิดกับสื่อว่า ตนได้เข้าตรวจสอบยังบ้านพักหลังดังกล่าวภายหลังได้รับแจ้งเหตุ เพื่อรออำนวยความสะดวกให้แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบสภาพศพ ซึ่งไม่พบความผิดปกติหรือมีร่องรอยการต่อสู้ใด ๆ แต่สิ่งที่ตนเห็นอยู่ข้างตัว นัท ณัฐวุฒิ คือกองอาเจียนสีเหลือง ๆ คล้ายกับผู้ตายอาเจียนออกมา ก่อนจะนอนแล้วเสียชีวิตไป
ขณะที่ตอนนี้ พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย ได้ติดต่อไปหาเพื่อนสนิทของ นัท ณัฐวุฒิ ทุกคนที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุ ให้มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต
ซึ่งจะมีการสอบถามในประเด็นความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพื่อน รวมถึงเรื่องผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ตลอดจนประเด็นชู้สาว ซึ่งจะเร่งดำเนินการไม่ให้เกินวันที่ 7 ธันวาคม เพื่อให้คดีมีความชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ จะต้องมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทั้งกล้องวงจรปิด และที่มาของสารไซยาไนด์ ว่าเป็นสารที่มีอยู่เดิมภายในบ้าน หรือ มีการนำมาจากภายนอก ทั้งช่องทางการซื้อ หรือมีการเบิกมาจากหน่วยงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, ช่อง 3, บิ๊กเกรียน