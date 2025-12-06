HILIGHT
เพื่อนบ้านนัทปง เผยคืนวันเกิดเหตุ ไร้เสียงทะเลาะ แต่มีหมาเห่าดังช่วงเช้า ตกใจพบไซยาไนด์


          เพื่อนบ้านนัทปง เผยคืนวันเกิดเหตุ ไร้เสียงทะเลาะ ทุกอย่างดูปกติ ชี้มีแค่หมาเห่าดังตอนเช้า แต่ไม่รู้ว่ามีคนตาย จนตำรวจมา ตกใจพบไซยาไนด์ ลั่นไม่เชื่อฆ่าตัวตาย

เพื่อนบ้านเล่า คืนที่ นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

          จากกรณีการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" ซึ่งตรวจพบ "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังเจอซองไซยาไนด์ในบ้าน นำมาสู่การตั้งข้อสงสัยพร้อมจับตาพฤติกรรมคนใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่กับเขาก่อนเสียชีวิต

          คืบหน้าวันที่ 6 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (5 ธันวาคม) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น ใน ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุ พบบริเวณหน้าบ้านยังมีเทปกั้นพื้นที่ ทางตำรวจยังไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแตะต้องหลักฐาน จนกว่าญาติจะเดินทางกลับมาร่วมตรวจสอบเพิ่มเติม 

          ด้าน น.ส.กันยา สายยศ อายุ 44 ปี เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน เผยว่า ตนอยู่ในหมู่บ้านนี้มี 7 ปี ส่วน นัท ณัฐวุฒิ อาศัยอยู่ก่อนแล้ว ตอนพบกันก็ทักทายกันปกติ แม้ไม่ได้สนิทเป็นพิษ แต่รู้ว่านัทเป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม ไม่ค่อยมีท่าทีเครียดหรือมีปัญหาใด ๆ ให้เห็น 
 
          ที่บ้านของ นัท ณัฐวุฒิ จะมีเพื่อนเข้า-ออกเป็นประจำ ชวนรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ บางครั้งก็จะมาขออนุญาต บอกตนว่า "วันนี้อาจมีเสียงเพลง" ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน  

เพื่อนบ้านเล่า คืนที่ นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน


เพื่อนบ้านเล่า คืนที่ นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          ในวันเกิดเหตุก็มีเพื่อน นัท ณัฐวุฒิ เข้า-ออกบ้านเป็นปกติ พอตอนเช้า 07.30 น. ตนออกไปตลาด ได้ยินเสียงหมาของนัทเห่าดังมากผิดปกติและเห่านาน แต่ตอนนั้นไม่ได้เอะใจอะไร เพราะไม่ได้มีเสียงวุ่นวายจากในบ้าน จนตอนประมาณ 08.30 น. ตนกลับมาที่บ้านของนัทก็ยังเงียบสนิท ไม่มีความเคลื่อนไหวใด ไม่รู้ว่านัทเสียชีวิตแล้ว 

          กระทั่งตอนที่รถกู้ชีพของมูลนิธิมารับตอนช่วงสายตนก็ยังไม่รู้ เพราะนึกว่าเพื่อน ๆ นัทมาหาตามปกติ กระทั่งมีตำรวจมาที่บ้านตนถึงเพิ่งทราบ ทำให้ตกใจมาก ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเขา อีกทั้งในคืนที่เกิดเหตุตนก็ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน หรือมีใครส่งเสียงดังแต่อย่างใด 
 
          ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่าการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตาย เพราะเท่าที่เคยเห็น นัทเป็นคนขยันทำงาน ร่าเริง ไม่มีท่าทีเครียด และอนาคตกำลังไปได้ไกล มีคนรักเยอะ เขายังรักสุนัขมาก มักเปิดวงจรปิดดูตอนอยู่ข้างนอก คอยสังเกตความเป็นไปในบ้านประจำ 

          ตนยิ่งตกใจกว่าเดิมอีกเมื่อทราบว่ามีไซยาไนด์ มองว่าหากเป็นการฆาตกรรมจริง ๆ ก็คงมีแค่คนใกล้ชิดที่ทำเรื่องแบบนี้ได้ 
  
เพื่อนบ้านเล่า คืนที่ นัท ณัฐวุฒิ เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka




โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 14:08:41
