กระติ๊บ แฉเดือดอินฟลูฯ สายกล้ามตบเด็ก เหตุชนปลายตีนกบ ตามไปทำร้าย แม่เด็กรับไม่ได้


              กระติ๊บ ชวัลกร เดือดจัด แฉอินฟลูฯ สายกล้ามตบเด็ก เหตุแค่ชนปลายตีนกบ ซ้ำไม่จบง่าย ตามไปทำร้ายลั่นจะตบต่อหน้าผู้ปกครอง ลั่นแจ้งตำรวจก็เสียเวลา แม่เด็กรับไม่ได้ 



กระติ๊บ แฉเดือดอินฟลูฯ สายกล้ามตบเด็ก

               เป็นเหตุที่ทำเอานักแสดงสาว กระติ๊บ ชวัลกร ถึงกับเดือดจัด กับกรณีอินฟลูเอนเซอร์ตบเด็ก แค่เพราะวิ่งขอบสระ มาชนปลายตีนกบ จนกระติ๊บต้องมาโพสต์แฉพฤติกรรม พร้อมเรียกร้องขอความเป็นธรรม

               โดยเธอระบุว่า "ปกติก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครหรอกนะคะ โทษกฎหมายติ๊บไม่รู้ แต่อยากให้ได้โทษทางสังคม นี่มาทำลูกของคุณครูที่ติ้บรัก แล้วก็ไม่อยากให้ค่าให้แสง อินฟลูฯ ท่านหนึ่ง

               การตบเด็ก แค่เค้าวิ่งขอบสระ ไปชนปลายตีนกบ (ย้ำปลายตีนกบ) มันออกจะอุ...ไปหน่อย ตัวเท่ายักษ์ เด็ก 9 ขวบ เองทำลงได้ไง เป็นไลฟ์โค้ชในเพจตัวเอง แต่ชีวิตจริงเป็นหน้าตั๋วเฮีย ก็ไม่ไหวนะคะ"

               กระติ๊บ ชวัลกร ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวทำให้เธอโกรธจนมือสั่น พร้อมบอกว่าน้อง 2 คน อายุ 9 กับ 10 ขวบ เจ็บจนยกมือไหว้ แต่ก็ยังถูกตบ ตัวเองสงสัยมากว่าฟินมันจะราคาสักกี่บาท แค่เท้าเด็ก 9 ขวบ จะทำให้ปลายฟินเสียได้หรือ ตบเสร็จยังจะลากไปต่ออีก ดีที่ครูน้องวิ่งไปห้ามทัน 

กระติ๊บ แฉเดือดอินฟลูฯ สายกล้ามตบเด็ก


แม่เด็กเล่า ปวดใจลูกกับหลานโดนทำร้าย


               ขณะที่ฝั่งคนรู้จักของ กระติ๊บ ซึ่งเป็นแม่ของ 1 ใน เด็กที่โดนตบ โพสต์เล่าเหตุการณ์ว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่สปอร์ตคลับชื่อดังย่านสุขุมวิท ลูกและหลานชายของเธอเดินเล่นรอบสระก่อนเวลาเรียน จากนั้นหลายชายได้เดินไปสะกิดโดนตีบกบสีดำ สำหรับฟรีไดร์ฟ ที่วางอยู่ขอบสระ ทำให้ผู้ชายนักเพาะกายกล้ามใหญ่ พุ่งเข้ามาด่าเด็ก ๆ ว่า "ไอ้ ×หี้ x  มึงมาเหยียบฟินกูทำไม" ก่อนตบบ้องหูลูกชายเธออย่างเต็มแรง  และตบขมับหลานด้วย 

               เด็ก ๆ ยกมือไหว้ขอโทษทันทีแล้ว และเดินหนีออกไปหาพี่เลี้ยงที่สนามเด็กเล่น แต่ถูกชายกล้ามใหญ่คนเดิมวิ่งตามมา โดยมีคลิปพบว่าเด็กยกมือป้องหัว เพราะกลับจะโดนตบอีก ชายคนนั้นรวบข้อมือเด็กทั้ง 2 ข้าม แล้วลากกับไปในล็อบบี้ และตะโกนถามหาผู้ปกครองเด็ก บอกจะตบเด็กต่อหน้าผู้ปกครอง 

               โค้ชว่ายน้ำที่เห็นเหตุการณ์จึบรีบเข้ามาห้าม เพราะเด็ก ๆ ร้องไห้กันด้วยความกลัว แต่ชายคนดังกล่าวยังบอกว่า "ผมไม่แคร์ไม่สนใจว่าเป็นเด็ก ผู้ปกครองมันอยู่ไหน ?" 

               เมื่อพ่อของหลานเดินเข้าไป เด็ก ๆ ก็เข้าไปฟ้องเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เมื่อบอกชายกล้ามใหญ่ไปว่าเขาไม่มีสิทธิตีเด็ก ฝั่งนั้นกลับบอกว่า "ใช่ ผมตีเด็ก แล้วทำไม ?" และยังบอกอีกว่า "แจ้งตำรวจก็เสียเวลาผมเปล่า ๆ"

               ทั้งนี้ ฝั่งผู้ปกครองเด็กชี้ว่า คนที่ทำร้ายเด็กคืออินฟลูเอนเซอร์สายเพาะกาย ที่โปรโมตตัวเองเป็นโค้ช เบื้องหน้ามีแต่คนยกย่อง แต่เบื้องหลังตรงกันข้ามกับสิ่งที่แสดงออกผ่านโซเชียล 

กระติ๊บ แฉเดือดอินฟลูฯ สายกล้ามตบเด็ก
 


กระติ๊บ แฉเดือดอินฟลูฯ สายกล้ามตบเด็ก เหตุชนปลายตีนกบ ตามไปทำร้าย แม่เด็กรับไม่ได้ อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2568 เวลา 15:50:02
