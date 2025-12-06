ทนายเจมส์ ชี้มีถึง 2 คน ถามหาพินัยกรรม นัท ณัฐวุฒิ อ้างเปิดตู้เซฟไม่ได้ สุดคาใจ เพื่ออะไร

ทนายเจมส์ ชี้คนถามหาพินัยกรรม นัท ณัฐวุฒิ ไม่ได้มีคนเดียว อ้างเปิดตู้เซฟไม่ได้ สุดคาใจ ไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ญาติ มาถามหาพินัยกรรมทำไม เพื่ออะไร ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเจมส์ LK
ความคืบหน้ากรณี ทนายเจมส์ นิติธร แก้วโต ทนายความชื่อดัง โพสต์เรื่องชวนสงสัย หลังพบมีคนโทร. มาถามหาพินัยกรรมขอว นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวชื่อดังช่อง 8 ทั้งที่เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง โดยมองว่ามันแปลก ๆ นั้น
ต่อมา ล่าสุด (6 ธันวาคม 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ระบุว่า ทนายเจมส์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากโพสต์ดังกล่าว โดยเผยว่า เบื้องต้นตนไม่ใช่ผู้ดูแลเรื่องพินัยกรรม แต่มีคนโทร. มาอ้างว่าเป็นน้องที่สนิทของ นัท ณัฐวุฒิ เนื่องจากได้รับข้อมูลจากอีกคนหนึ่งว่า ตนเป็นคนดูแลพินัยกรรม เนื่องจากนัทไว้ใจมากที่สุด
บุคคลดังกล่าวให้เหตุผลว่า ตอนนี้มีปัญหาตู้เซฟเปิดไม่ได้ จึงคิดว่าพินัยกรรมน่าจะอยู่กับตน ซึ่งตนก็ตอบกลับไปว่า ไม่มีพินัยกรรม ตนไม่ได้เป็นผู้ดูแล และ นัท ณัฐวุฒิ ก็ไม่ได้มาปรึกษาเรื่องนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายเจมส์ LK
หลังจากนั้นวันที่ 2 ที่ตนไปร่วมงานศพ ก็มีน้องผู้ชายซึ่งเป็นทีมงานของ นัท ณัฐวุฒิ และอ้างว่าเป็นน้องที่สนิท (เป็นคนเดียวกับที่บอกข้อมูลให้คนที่โทร. มา) ก็เข้ามาสอบถามเรื่องพินัยกรรมเช่นเดียวกัน แต่ตนไม่ขอให้ข้อมูล เนื่องจากไม่ใช่ญาติ
กระทั่งมีเรื่องไซยาไนด์ ตนจึงเกิดความสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย มาถามหาพินัยกรรมทำไม ทำเพื่ออะไร อีกทั้ง 2 คนดังกล่าวก็ไม่ได้อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ แต่ผู้ชายคนนี้ทำงานร่วมกับ นัท ณัฐวุฒิ ในเคสสุดท้าย ซึ่งตนไม่รู้จัก
นอกจากนี้หากมองในมุมนักกฎหมาย ก็สามารถมองได้หลายอย่าง อาจเป็นการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย หรือประมาทก็เป็นไปได้ ต้องรอผลการสืบสวน แต่การจะฆ่าใครสักคนได้ต้องมีเหตุจูงใจ ก็ต้องดูว่าในวันเกิดเหตุมีอะไรเกิดขึ้น มีการทะเลาะกันหรือไม่ และทะเลาะหนักจนถึงขั้นต้องคิดสั้นไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka