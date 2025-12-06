HILIGHT
สลด นักกีฬาระดับชาติ จมน้ำในสระจีน ไลฟ์การ์ด 2 คนมองเฉย เกือบ 30 นาที ไม่มีใครช่วย

 
           สลด นักกีฬาจีนจมน้ำ ไลฟ์การ์ดยืนดูอยู่ 2 คน กลับเมินเฉย - ไม่มีใครช่วย ปล่อยทิ้งไว้เกือบ 30 นาที กว่าจะมีคนโดดไปหาก็สายไป ครอบครัวเดือดจี้อธิบาย 

นักกีฬาระดับชาติ จมน้ำในสระจีน
ภาพจาก We video 

             วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ MS News รายงานว่า เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นที่สระว่ายน้ำในร่มแห่งหนึ่งในเมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังนักแบดมินตันชาย วัย 35 ปี ซึ่งเป็นนักกีฬาระดับประเทศ ถูกปล่อยให้จมน้ำเป็นเวลาเกือบ 30 นาที โดยที่ไม่มีใครเข้าไปช่วย 

             รายงานเผยว่า ผู้ตายเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่มีงานอดิเรกในการว่ายน้ำ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็มีไลฟ์การ์ดอยู่ถึง 2 คน ทั้งคู่มองเห็นชายคนดังกล่าวอยู่ในน้ำ แต่กลับไม่มีใครเข้าไปช่วยเขาเลย ราวกับไม่รู้ว่าเขากำลังจมน้ำ ผู้ตายถูกเพิกเฉยจนกระทั่งไลฟ์การ์ดคนที่ 3 เดินเข้ามาเห็นเข้า จึงรีบลงไปช่วยนำตัวเขาขึ้นมาจากน้ำ 

             แต่สุดอย่างสายเกินไปแล้ว แม้ว่าชายคนดังกล่าวจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล กลับมีการยืนยันการเสียชีวิตของเขาหลังจากนั้นไม่นาน  

นักกีฬาระดับชาติ จมน้ำในสระจีน
ภาพจาก We video 

             คลิปจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่า ผู้ตายว่ายน้ำอยู่ในเลนขวาสุดของสระ จนมาถึงระดับความลึกที่ลอยตัวได้ลำบาก โดยตอนที่เขาจมน้ำลงไป ไลฟ์การ์ด 2 คนแรกก็เห็น แต่กลับไม่มีใครลงมือทำอะไรทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้นคือ ไลฟ์การ์ดคนหนึ่งยืนอยู่ตรงจุดใกล้กับที่ผู้ตายจมลงไป และมีการเหลือบไปมองน้ำเป็นระยะ ๆ แต่กลับไม่เข้าไปช่วย 
  
             5 นาทีต่อมา ไลฟ์การ์ดอีกคนเดินผ่านเข้ามา แล้วก็ผ่านไปเฉย ๆ โดยไม่ทันสังเกตเห็นผู้ตายที่กำลังกระเสือกกระสนอยู่ใต้น้ำ 
 
             จนกระทั่งไลฟ์การ์ดคนที่ 3 เดินเข้ามา จึงเห็นว่าผู้ตายจมน้ำและเข้าไปช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ช่วยไว้ไม่ทันเนื่องจากเขาจมน้ำมาเป็นเวลาเกือบ 30 นาทีแล้ว 

นักกีฬาระดับชาติ จมน้ำในสระจีน
ภาพจาก We video 
 
            ด้านครอบครัวของผู้ตายโกรธมาก และเรียกร้องคนที่เกี่ยวข้องออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่ล่าช้าในการช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ไลฟ์การ์ดทั้ง 3 คนเลือกที่จะปิดปากเงียบ ไม่ออกความคิดเห็นใด ๆ เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารจัดการสระว่ายน้ำ ที่ไม่ให้คำอธิบายใด ๆ ต่อครอบครัว 
 
           เบื้องต้นทางการได้เข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะที่เรื่องในครั้งนี้ซึ่งไลฟ์การ์ดไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน ทันที่เกิดเหตุต่อหน้า ทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของสระว่ายน้ำดังกล่าว 
 


ขอบคุณข้อมูลจาก MS News 



โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 16:39:51
