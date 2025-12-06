ระทึก ! โรงงานทำขนมจีนบึ้มสนั่น หม้อแรงดันระเบิด คร่าชีวิตเจ้าของโรงงาน ด้านสามี-พี่ชาย บาดเจ็บ คนในโรงงานเผยเกิดอะไรขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอาสากู้ภัย ปายสามัคคี การกุศล
วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานทำขนมจีน บริเวณหลังวัดนาจลอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบสภาพในโรงงานกระจุยกระจายจากแรงระเบิด ซึ่งเกิดจากหม้อแรงดันสูง
โดยผู้เสียชีวิตคือ น.ส.กิ่งแก้ว อายุ 52 ปี เจ้าของโรงงาน ส่วนผู้บาดเจ็บคือ นายจำนง พี่ชายเจ้าของโรงงาน และนายวรวิทย์ สามีเจ้าของโรงงาน เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ด้าน นายวิสุทธิ์ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เผยว่า ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ 4 คน กำลังช่วยกันทำขนมจีนอยู่ แต่ทันใดนั้นหม้อแรงดันที่ใช้ทำขนมจีนเกิดระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวนจะรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป และให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบสาเหตุการระเบิดอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอาสากู้ภัย ปายสามัคคี การกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอาสากู้ภัย ปายสามัคคี การกุศล
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3