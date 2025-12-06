HILIGHT
โรงงานขนมจีนระเบิด หม้อต้มแรงดันบึ้มสนั่น คร่าเจ้าของโรงงานดับ บาดเจ็บ 2 ราย


           ระทึก ! โรงงานทำขนมจีนบึ้มสนั่น หม้อแรงดันระเบิด คร่าชีวิตเจ้าของโรงงาน ด้านสามี-พี่ชาย บาดเจ็บ คนในโรงงานเผยเกิดอะไรขึ้น

โรงงานขนมจีนระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอาสากู้ภัย ปายสามัคคี การกุศล

           วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานทำขนมจีน บริเวณหลังวัดนาจลอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบสภาพในโรงงานกระจุยกระจายจากแรงระเบิด ซึ่งเกิดจากหม้อแรงดันสูง 
           
           โดยผู้เสียชีวิตคือ น.ส.กิ่งแก้ว อายุ 52 ปี เจ้าของโรงงาน ส่วนผู้บาดเจ็บคือ นายจำนง พี่ชายเจ้าของโรงงาน และนายวรวิทย์ สามีเจ้าของโรงงาน เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล 

           ด้าน นายวิสุทธิ์ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เผยว่า ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ 4 คน กำลังช่วยกันทำขนมจีนอยู่ แต่ทันใดนั้นหม้อแรงดันที่ใช้ทำขนมจีนเกิดระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 
           
           อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวนจะรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป และให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบสาเหตุการระเบิดอีกครั้ง 

โรงงานขนมจีนระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอาสากู้ภัย ปายสามัคคี การกุศล

โรงงานขนมจีนระเบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมอาสากู้ภัย ปายสามัคคี การกุศล

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3

