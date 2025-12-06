ทนายเปิด 15 คำด่าผิดกฎหมาย เตือนระวัง เสี่ยงทั้งคุก - ปรับ คนแชร์สนั่น บางคนใช้ทุกวัน

เปิด 15 คำด่าผิดกฎหมาย ทนายดังรวมมาให้ เตือนอย่าด่าใครถ้าไม่อยากโดนดดี เสี่ยงทั้งคุก ทั้งปรับ คนแชร์สนั่น หลายคำได้ยินกันตลอด
ในยุคสมัยที่ผู้คนใช้โซเชียลมีเดียกันในชีวิตประจำวัน และหลายครั้งก็มีการเปิดศึกฟาดกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก มิเช่นนั้นอาจงานเข้าเพราะคำที่ใช้ โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ทนายรัชพล ศิริสาคร ทนายความชื่อดัง ได้รวบรวม "คำด่าผิดกฎหมาย" ที่อย่าด่าใคร หากไม่อยากเจอคดี
ดังนี้...
- อีดอก (ฎีกา 2102/2521)
- อีเหี้ย (ฎีกา 5257/2548)
- อีสัตว์ (ฎีกา 5257/2548)
- อีควาย (ฎีกา 5257/2548)
- อีชั่ว (ฎีกา 13173/2558)
- ตอแหล (ฎีกา 8919/2552)
- เฮงซวย (ฎีกา 1623/2551)
- ดอกทอง (ฎีกา 19384/2557)
- อีร้อยควย (ฎีกา1442/2495)
- หน้าหัวควย (ฎีกา 19384/2557)
- หน้าหี (ฎีกา 19384/2557)
- ไอ้ห่า (ฎีกา 3800/2527)
- ไอ้ระยำ (ฎีกา1631/2538)
- ผู้หญิงต่ำ ๆ (ฎีกา2256/2537)
- ไอ้หน้าโง่ (ฎีกา7572/2542)
พร้อมกับย้ำเตือนว่า อย่านำไปด่าใคร มิเช่นนั้นอาจเสี่ยงคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท
งานนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น พร้อมนำไปแชร์ต่อกันอีกเพียบ โดยบางคนเผยว่าแต่ละคำนั้น เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยมาก แถมบางคำแทบยังถูกนำมาใช้เป็นคำทักทายกันสำหรับคนบางกลุ่มไปแล้วด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ทนายรัชพล ศิริสาคร