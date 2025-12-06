HILIGHT
ทนายเปิด 15 คำด่าผิดกฎหมาย เตือนระวัง เสี่ยงทั้งคุก - ปรับ คนแชร์สนั่น บางคนใช้ทุกวัน


          เปิด 15 คำด่าผิดกฎหมาย ทนายดังรวมมาให้ เตือนอย่าด่าใครถ้าไม่อยากโดนดดี เสี่ยงทั้งคุก ทั้งปรับ คนแชร์สนั่น หลายคำได้ยินกันตลอด

คำด่าผิดกฎหมาย

          ในยุคสมัยที่ผู้คนใช้โซเชียลมีเดียกันในชีวิตประจำวัน และหลายครั้งก็มีการเปิดศึกฟาดกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก มิเช่นนั้นอาจงานเข้าเพราะคำที่ใช้ โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ทนายรัชพล ศิริสาคร ทนายความชื่อดัง ได้รวบรวม "คำด่าผิดกฎหมาย" ที่อย่าด่าใคร หากไม่อยากเจอคดี 
          
          ดังนี้... 

          - อีดอก (ฎีกา 2102/2521)
          
          - อีเหี้ย (ฎีกา 5257/2548)
          
          - อีสัตว์ (ฎีกา 5257/2548)
          
          - อีควาย (ฎีกา 5257/2548)
          
          - อีชั่ว (ฎีกา 13173/2558)
          
          - ตอแหล (ฎีกา 8919/2552)
          
          - เฮงซวย (ฎีกา 1623/2551)

คำด่าผิดกฎหมาย
          
          - ดอกทอง (ฎีกา 19384/2557)
          
          - อีร้อยควย (ฎีกา1442/2495)
          
          - หน้าหัวควย (ฎีกา 19384/2557)
          
          - หน้าหี (ฎีกา 19384/2557)
          
          - ไอ้ห่า (ฎีกา 3800/2527)
          
          - ไอ้ระยำ (ฎีกา1631/2538)
          
          - ผู้หญิงต่ำ ๆ (ฎีกา2256/2537)
          
          - ไอ้หน้าโง่ (ฎีกา7572/2542)
          
          พร้อมกับย้ำเตือนว่า อย่านำไปด่าใคร มิเช่นนั้นอาจเสี่ยงคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท 
          
          งานนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น พร้อมนำไปแชร์ต่อกันอีกเพียบ โดยบางคนเผยว่าแต่ละคำนั้น เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยมาก แถมบางคำแทบยังถูกนำมาใช้เป็นคำทักทายกันสำหรับคนบางกลุ่มไปแล้วด้วย


