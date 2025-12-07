HILIGHT
ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย ลั่นชีวิตเxย ๆ พูดถึงความรัก - เงิน

 
            ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย ลั่นชีวิตเxย ๆ พูดถึงความรัก - เงิน - อย่าทำร้ายคนใจดี ที่จิตใจไม่ดี เพื่อนเผยแล้วโพสต์หายไปไหน 

ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

            จากการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ "นัทปง" นักข่าวช่อง 8 ในบ้านพัก ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำกลุ่มเพื่อนสนิท ที่อยู่กับ นัทปง ในคืนวันเกิดเหตุที่บ้าน โดยยังไม่มีการสรุปชัดเจนว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายนั้น 

            วันนี้ (7 ธันวาคม 2568) รายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 3 รายงานว่า ท่ามกลางกระแสข่าวต่าง ๆ มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับโพสต์ในอดีตบนเฟซบุ๊กของ นัท ณัฐวุฒิ ที่ถูกลบหายไป แต่ละโพสต์บอกเล่าความไม่สบายใจของเขา รวมถึงการสื่อความหมายต่าง ๆ จนเกิดคำถามว่าโพสต์เหล่านั้นหายไปไหน 

            โดยหนึ่งในนั้นคือโพสต์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ระบุว่า "อย่าทำร้าย 'คนใจดี' (แต่)เขาอาจ (ไม่)ใช่คนดี เพราะคนพันธุ์นี้ มันจะไม่โกรธใคร เพียงเพราะคุณทำร้ายเขา ทั้งตรงและอ้อม เขาจะเก็บความโหดร้ายนั้น แล้วเงียบ ไม่ไปต่อในบางเรื่อง ไม่โกรธร้ายใส่คุณ ไม่เหมือนเดิมกับเช้าวันใหม่ของทุกวัน ไม่อยากไปต่อในทุก ๆ เรื่องก็ได้ เพราะนั้นเพียงเพราะ คุณ เผลอทำร้ายเขา #memo #สอนใจ #ใจคนเนอะ"

ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

            และยังมีโพสต์ของ นัท ณัฐวุฒิ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ระบุว่า "รัก = เงิน ถ้าไม่มีเงิน = ไม่ควรรักกัน ??? สมมติ จน ตั้งแต่เริ่ม จะไม่มีใครเอาคนอย่างมรึง นี้เหรอ #memo #ครั้งหนึ่งชีวิตเxยๆ"

ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน 

            ด้าน กุ๊ก เพื่อนสนิทของ นัท ณัฐวุฒิ ได้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุตอนทราบว่าเพื่อนเสียชีวิต เจอ บิ๊ก เลยถามว่าโทรศัพท์นัทอยู่ไหน บิ๊กบอกว่าทะเลาะกับนัท นัทบอกรหัสไว้ กุ๊กเลยขอโทรศัพท์นัทมาเก็บไว้ และขออนุญาตจากทางครอบครัวแล้ว 

            ทั้งนี้ กุ๊กมาดูเห็นว่า 2 โพสต์นี้มีคำหยาบ กลัวว่าเพื่อนจะดูไม่ดี เลยกดซ่อนโพสต์ไว้ ไม่ได้ลบไปแต่อย่างใด 

ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย
ภาพจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 

ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

ย้อนโพสต์ นัท ณัฐวุฒิ ที่หายไป สื่อถึงความนัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 



โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 13:41:42
