HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สยอง ไฟไหม้ไนต์คลับในกัว ดับ 25 ชีวิต คาดแก๊สระเบิดในครัว คร่านักเที่ยว-ลูกจ้าง


           สยอง ไฟไหม้ไนต์คลับอินเดีย คร่า 25 ศพ คาดเหตุถังแก๊สระเบิดในครัว ทำเพลิงไหม้ลาม คนแตกตื่นหนีตาย ชี้ศพที่พบมีทั้งลูกจ้าง-นักเที่ยว


ภาพจาก AFP

           วันที่ 7 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ไนต์คลับดังในเมืองอาร์โปรา รัฐกัว ประเทศอินเดีย เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 25 ราย โดยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพนักงานของไนต์คลับ และบางส่วนเป็นนักท่องเที่ยว 
           
           ทางตำรวจเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากถังแก๊สระเบิดในห้องครัว ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปทั่วไนต์คลับยอดนิยมแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนวันเสาร์ (6 ธันวาคม) ตามเวลาท้องถิ่น โดยเมื่อถึงตอนเช้าวันอาทิตย์ (7 ธันวาคม) ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากรายงานก่อนหน้านี้ มาอยู่ที่ 25 ราย และยังมีอีก 6 คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  
           
           ด้าน อล็อก กุมาร อธิบดีตำรวจรัฐกัว เผยว่า เพลิงส่วนใหญ่กระจุกตัวบริเวณห้องครัวชั้นพื้นดิน โดยไฟเริ่มไหม้ประมาณเที่ยงคืน แต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ศพส่วนใหญ่ถูกพบบริเวณห้องครัว จึงคาดว่าเหยื่อน่าจะเป็นลูกจ้างของทางไนต์คลับ 


ภาพจาก AFP

           ทั้งนี้ ทางการเผยว่าให้บรรดาผู้เสียชีวิต มีเพียง 3 คนที่เสียชีวิตจากการเผาไหม้ ขณะที่คนอื่น ๆ เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ และยังมีนักท่องเที่ยว 3-4 คน ที่เสียชีวิต แต่ไม่ได้เปิดเผยเพศหรือสัญชาติของผู้ตาย 
           
           สื่อท้องถิ่นอีกแห่ง รายงานว่าไฟเกิดขึ้นจากไนต์คลับชื่อ Birch by Romeo Lane at Baga ซึ่งตั้งอยู่บนหนึ่งในชายหาดยอดนิยม ภายในพื้นที่นั้นมีสถานบันเทิงอื่น ๆ ตั้งเรียงรายกัน
           
           ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่ง เล่าว่า มันเป็นคืนวันเสาร์ธรรมดา ๆ ที่เหล่านักเที่ยวออกมาหาความสนุกกัน เขาอยู่นอกคลับตอนที่อยู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง ตอนแรกเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สักพักก็เห็นชัดจนว่ามีเปลวไฟไหญ่มาก ไม่มีใครทำอะไรได้มากนัก ฉากตอนนั้นน่าสยดสยองมาก 
           
           ทั้งนี้ ทางการได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้แล้ว โดยผู้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวดที่สุด และจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังหากพบว่ามีความประมาทใด ๆ เกิดขึ้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สยอง ไฟไหม้ไนต์คลับในกัว ดับ 25 ชีวิต คาดแก๊สระเบิดในครัว คร่านักเที่ยว-ลูกจ้าง โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 16:20:42
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย