สยอง ไฟไหม้ไนต์คลับในกัว ดับ 25 ชีวิต คาดแก๊สระเบิดในครัว คร่านักเที่ยว-ลูกจ้าง

สยอง ไฟไหม้ไนต์คลับอินเดีย คร่า 25 ศพ คาดเหตุถังแก๊สระเบิดในครัว ทำเพลิงไหม้ลาม คนแตกตื่นหนีตาย ชี้ศพที่พบมีทั้งลูกจ้าง-นักเที่ยว
ภาพจาก AFP
วันที่ 7 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ไนต์คลับดังในเมืองอาร์โปรา รัฐกัว ประเทศอินเดีย เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 25 ราย โดยเชื่อว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพนักงานของไนต์คลับ และบางส่วนเป็นนักท่องเที่ยว
ทางตำรวจเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากถังแก๊สระเบิดในห้องครัว ทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปทั่วไนต์คลับยอดนิยมแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนวันเสาร์ (6 ธันวาคม) ตามเวลาท้องถิ่น โดยเมื่อถึงตอนเช้าวันอาทิตย์ (7 ธันวาคม) ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากรายงานก่อนหน้านี้ มาอยู่ที่ 25 ราย และยังมีอีก 6 คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ด้าน อล็อก กุมาร อธิบดีตำรวจรัฐกัว เผยว่า เพลิงส่วนใหญ่กระจุกตัวบริเวณห้องครัวชั้นพื้นดิน โดยไฟเริ่มไหม้ประมาณเที่ยงคืน แต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ศพส่วนใหญ่ถูกพบบริเวณห้องครัว จึงคาดว่าเหยื่อน่าจะเป็นลูกจ้างของทางไนต์คลับ
ภาพจาก AFP
ทั้งนี้ ทางการเผยว่าให้บรรดาผู้เสียชีวิต มีเพียง 3 คนที่เสียชีวิตจากการเผาไหม้ ขณะที่คนอื่น ๆ เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ และยังมีนักท่องเที่ยว 3-4 คน ที่เสียชีวิต แต่ไม่ได้เปิดเผยเพศหรือสัญชาติของผู้ตาย
สื่อท้องถิ่นอีกแห่ง รายงานว่าไฟเกิดขึ้นจากไนต์คลับชื่อ Birch by Romeo Lane at Baga ซึ่งตั้งอยู่บนหนึ่งในชายหาดยอดนิยม ภายในพื้นที่นั้นมีสถานบันเทิงอื่น ๆ ตั้งเรียงรายกัน
ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่ง เล่าว่า มันเป็นคืนวันเสาร์ธรรมดา ๆ ที่เหล่านักเที่ยวออกมาหาความสนุกกัน เขาอยู่นอกคลับตอนที่อยู่ ๆ ก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง ตอนแรกเขาไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น แต่สักพักก็เห็นชัดจนว่ามีเปลวไฟไหญ่มาก ไม่มีใครทำอะไรได้มากนัก ฉากตอนนั้นน่าสยดสยองมาก
ทั้งนี้ ทางการได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้แล้ว โดยผู้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวดที่สุด และจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังหากพบว่ามีความประมาทใด ๆ เกิดขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC